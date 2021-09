21 milans royaux lâchés à Jaén, le rapace le plus menacé d’Andalousie

18/09/2021 à 15h14 CEST

Au total, 21 milans royaux ont été lâchés dans le Parc Naturel des Sierras de Cazorla, Segura et las Villas (Jaén). Cette action a été développée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du Développement Durable, dans le cadre du Plan de Récupération des Goules d’Andalousie, et par Grefa, une association de conservation spécialisée dans la récupération de la faune menacée à travers des actions de réintroduction et de renforcement. de la population.

Comme le rapporte Grefa, les milans royaux relâchés sont tous de jeunes spécimens nés en 2021. Une partie d’entre eux viennent de Majorque, où ils ont été extraits de divers nids naturels par des techniciens et agents environnementaux spécialisés dans les travaux en haute altitude du Gouvernement des Îles Baléares.

Une autre partie des oiseaux vient d’Aragon, qui a un programme d’élevage en captivité pour cette espèce qui est réalisé par le Centre de récupération de la faune de La Alfranca (Saragosse).

Ces oiseaux ont été collectés par Grefa dans leurs lieux d’origine respectifs et initialement transféré au centre de récupération de la faune que cette entité possède à Majadahonda (Madrid), où un examen vétérinaire des spécimens a été effectué et il a été confirmé qu’ils étaient en bon état pour être transférés à Cazorla et relâchés dans l’environnement naturel.

Les milans royaux ont été relâchés à l’aide de la méthode du piratage, généralement utilisée pour la récupération des oiseaux de proie en raison de son efficacité à fixer les oiseaux réintroduits sur un certain territoire.

Les milans royaux sont restés plusieurs semaines dans un enclos fermé, appelé cage-hacking, s’acclimatant à la zone du parc naturel où les oiseaux ont été relâchés.

Au moment de quitter cette cage d’acclimatation, ils étaient tous équipés d’émetteurs GPS, placés grâce à l’appui technique du Ministère de la Transition Écologique et du Défi Démographique, qui leur permettront de suivre en détail leurs déplacements en milieu naturel. .

Le lâcher de ces milans rouges C’est la première réalisation d’un plan expérimental de sorties programmées d’une durée de plusieurs années dont l’objectif est de renforcer la population andalouse de l’espèce. Classé « En danger » au niveau de l’État, le milan royal est le rapace dont l’état de conservation est le plus précaire en Andalousie.

Ce plan présente de nombreuses similitudes avec le programme de réintroduction du gypaète barbu qui est également en cours de développement dans le parc naturel de Cazorla, dans les deux cas à l’initiative de la Junta de Andalucía. En effet, lors du lâcher des milans royaux, l’équipe participant à cette opération a pu assister au lâcher des deux derniers gypaètes barbus réintroduits cette année dans la région.

Après le lâcher des 21 milans royaux, dans les prochains jours ils seront placés dans la même cage-piratage où les oiseaux lâchés ont été quatre autres spécimens adultes de la même espèce, du centre de récupération Grefa. L’objectif est que ces adultes, pendant qu’ils restent en cage, servent de leurre pour faciliter que les spécimens qui volent déjà librement restent dans la zone de lâcher.

