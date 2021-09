2,1 millions de Salvadoriens utilisent activement Chivo Wallet, selon le président du Salvador

Nayib Bukele, président d’El Salvador, a affirmé que 2,1 millions de citoyens utilisaient le nouveau portefeuille de crypto-monnaie Chivo soutenu par le gouvernement. Dans un tweet, il a laissé entendre le succès apparent de Bitcoin dans le pays.

Le Salvador a récemment adopté le bitcoin comme monnaie légale le 7 septembre 2021, étant le premier pays à le faire.

Lecture connexe | À peine 10 jours après le « Bitcoin Day » d’El Salvador, le président Bukele confirme que 1,1 million de citoyens ont un portefeuille Chivo

Samedi après-midi, le président Nayib Bukele a partagé cette mise à jour avec ses 2,9 millions de followers sur Twitter. Il a affirmé que Chivo “a maintenant plus d’utilisateurs que n’importe quelle banque au Salvador” après seulement trois semaines d’activité. Il a également déclaré que bien que Chivo ne soit pas une banque, elle compte déjà plus d’utilisateurs que n’importe quelle banque au Salvador et que ce n’est qu’une question de temps avant que l’adoption du portefeuille ne dépasse toutes les banques du Salvador réunies.

2,1 millions de Salvadoriens UTILISENT ACTIVEMENT @chivowallet (pas de téléchargements). Chivo n’est pas une banque, mais en moins de 3 semaines, elle compte désormais plus d’utilisateurs que n’importe quelle banque au Salvador et évolue rapidement pour avoir plus d’utilisateurs que TOUTES LES BANQUES AU SALVADOR réunies. C’est sauvage ! #Bitcoin🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 25 septembre 2021

Le portefeuille Chivo du Salvador

Le portefeuille émis par l’État a été lancé début septembre alors qu’El Salvador reconnaissait officiellement Bitcoin comme monnaie légale. Chivo permet aux particuliers et aux entreprises d’envoyer et de recevoir des paiements en Bitcoin (BTC) ou en dollars (USD) depuis n’importe où dans le monde. Les commerçants doivent offrir la possibilité d’utiliser les deux devises. Cependant, certains commerçants ont déclaré qu’ils préféreraient perdre des ventes plutôt que d’accepter les paiements en bitcoins.

Lecture connexe | L’adoption de Chivo et de Bitcoin au Salvador dans des faits et des statistiques époustouflants

Le portefeuille est disponible sur les appareils Android et Apple. L’échange de crypto-monnaie latino-américain Bitso est le principal fournisseur de services du portefeuille Chivo. Il y a maintenant plus de 200 guichets automatiques bitcoin au Salvador, le troisième plus grand nombre de guichets automatiques après les États-Unis et le Canada.

L’objectif du président Bukele est de 2,5 millions de Salvadoriens, soit environ 39 % de la population. En guise d’incitation, le gouvernement offre 30 $ en bitcoins lorsque les gens téléchargent l’application de portefeuille.

Adoption de Bitcoin dans le pays

La dernière mise à jour du président Bukele implique que la loi Bitcoin est reçue positivement par les citoyens d’El Salvador. Cependant, de nombreux manifestants sont descendus dans la rue pour affirmer leur désapprobation.

Comme indiqué, certains manifestants ont même mis le feu à une toute nouvelle machine Bitcoin, tandis que d’autres tenaient des pancartes indiquant «Bukele Dictator». Selon les manifestants, le président utilise des moyens autoritaires pour resserrer son emprise sur le pouvoir. Ils se sont réunis dans la capitale San Salvador à l’occasion du 200e anniversaire de l’indépendance du pays, avec des pancartes indiquant « Non au Bitcoin » et « Respectez la Constitution ».



BTC se négocie à 43,2 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Outre les manifestations, des problèmes ont été signalés lors du déploiement initial. Au cours de la première semaine, une machine n’a effectué que trois transactions réussies sur plusieurs. De nombreux Salvadoriens ne font pas non plus confiance au bitcoin en raison de sa volatilité.

Selon un récent sondage de Sherlock Communications, une agence au Brésil, 54% des Salvadoriens ne connaissent pas Bitcoin.

Image vedette de Nairametrics, graphique de TradingView.com