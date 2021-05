21 Monumental bondé à regarder la soirée d’Ibai

En 2020, l’écho d’Ibai Llanos dans le monde du streaming a transcendé la plateforme pour sonner partout. Avec des invités comme Agüero, Neymar ou Courtois parmi d’autres footballeurs, les émissions espagnoles sur Twitch ont atteint jusqu’à 500 mille téléspectateurs. Mais son nouvel événement, La soirée de l’année, a déjà dépassé toutes les attentes.

L’ancien commentateur de League of Legends a organisé une soirée composée de trois matchs de boxe entre youtubeurs, à savoir Future vs Torete, Mister Jagger vs Viruzz et, le duel principal, Reven vs El Millor.

Le combat Reven vs El Millor.

Le chiffre est venu dépasser 1,500,000 vues profiter de l’émission, être comme ça le deuxième avec le plus grand nombre d’utilisateurs qui regardent dans l’histoire de la plateforme.

“Si aujourd’hui on atteint un million de téléspectateurs à un moment donné depuis la ligne directe, je m’engage personnellement à organiser une autre soirée pour le 26 mars 2022 et à me battre”, a anticipé le streamer sur son compte twitter, qu’il a confirmé par la suite.

Pour mieux rapprocher le chiffre, prenons le Monumental, qui a une capacité de 70 074 personnes. Ensuite, ce ruisseau d’Ibai pourrait remplir la cour de River plus de 21 fois. Une folie!

Cependant, La Velada del Año manquait de devenir l’émission avec le plus grand nombre de téléspectateurs, record détenu par The Grefg avec 2.400.000, quand il a révélé sa peau pour Fortnite.

