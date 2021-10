21 Savage menacé de poursuites judiciaires par le festival FreakNik

Si des images capturées par des fans en sont une indication, le FreakNik Festival 2021 s’est déroulé sans accroc plus tôt ce mois-ci. Mais maintenant, plus de deux semaines après la fin de l’événement, les organisateurs menacent le rappeur 21 Savage (et son manager) de poursuites judiciaires pour une fête d’anniversaire sur le thème de FreakNik organisée à Atlanta.

Le FreakNik Festival a eu lieu pendant le deuxième week-end d’octobre, et les fans (âgés de 18 ans et plus) présents ont eu la chance d’assister à des performances du nord de 60 actes – Juvenile, Trick Daddy, Trina et Twista parmi eux. Mais l’événement vieux de plusieurs décennies a développé une réputation controversée sur le comportement prétendument tapageur de ses participants ainsi que des invités lors de fêtes associées.

L’ancien maire d’Atlanta, Kasim Reed, a réprimé la fonction et les événements connexes en 2010, selon The Atlanta Journal-Constitution, et les supérieurs de FreakNik ont ​​indiqué sur leur site Web que l’édition 2021 serait «la DERNIÈRE FreakNik car la négativité est juste [sic] été trop écrasante. (Bien sûr, étant donné la menace persistante de poursuites contre 21 Savage et d’autres facteurs, il reste à voir si l’événement respectera l’engagement.)

La querelle très médiatisée concernant la fête d’anniversaire initialement mentionnée de 21 Savage semble avoir commencé hier matin, après que le compte Twitter officiel du festival FreakNik a publié un message disant : un événement. C’est nul, nous allons devoir les poursuivre quand tout ce que nous leur avons demandé, ils nous ont reconnus car il s’agissait d’un événement gratuit et ils ont refusé.

« Dépenser plus d’un million pour relancer une marque, lutter contre la perception négative du public et prouver que nous pouvons le faire 2 ans [FreakNik also took place in 2019] sans aucun problème, cela a un coût », indique un message de suivi du FreakNik Festival. « Nous ne pouvons pas laisser les autres enfreindre cela. Alors sachez que lorsque vous les entendez en parler, nous avons essayé de résoudre le problème très facilement au préalable. »

Un bref extrait de ce qui semble être la partie en question est inclus avec le premier tweet – bien que le pseudo « @underground_atlanta » ne soit pas lié à un compte. De plus, il convient de noter que 21 Savage, né à Londres, qui a déménagé à Atlanta à l’âge de sept ans, a eu 29 ans le vendredi 22 octobre.

Le créateur de « A Lot » a précisé dans une publication Instagram la semaine dernière qu’il fêterait son anniversaire lors d’une fête le samedi 23, et l’affiche de l’événement indique clairement que les participants « doivent être habillés dans les styles FreakNik 92-95 », tandis que le texte à le haut du matériel promotionnel se lit « FreakNik 21 ».

21 Savage a donné une réponse ferme au premier tweet de FreakNik sur le sujet – « Vous feriez mieux de vous asseoir quelque part » – et une société appelée After 9 Partners (sans parler de toutes sortes de fans) est alors entrée dans la bataille des médias sociaux.

« @21savage, nous sommes les propriétaires de la marque Freaknik », a écrit After 9 Partners, incluant avec le message une photo qui semble montrer l’enregistrement de cette marque. « Tout ce que nous avons demandé, c’est que vous reconnaissiez le propriétaire légitime et nous vous aurions demandé de faire quelque chose de positif, comme publier un lien pour collecter des fonds pour une œuvre caritative. Puisque nous faisons toujours quelque chose de bien dans le capot de chaque Freaknik.

Plus de quelques autres réponses ont été publiées – sur Twitter et Instagram – dans la guerre des mots à multiples facettes, et plusieurs fans ont noté que Saweetie a célébré son anniversaire lors d’une fête sur le thème de FreakNik au cours de l’été, apparemment sans refoulement (ou menaces de poursuites judiciaires). action) du festival du même nom.

Nonobstant le message susmentionné de 21 Savage (en plus de quelques tweets de son manager), le rappeur ne semble pas avoir publié d’autres réponses à l’éventuelle poursuite en justice de FreakNik – et aucune plainte n’avait été déposée au moment de la publication de cet article. .

Les organisateurs ont toutefois doublé leurs critiques de contentieux dans un article Instagram décidément long aujourd’hui, écrivant en partie: « Nous avons vu [the] @saweetie plus tôt cette année et je pensais que c’était de la drogue… nous l’avons appris par la suite aussi et elle n’en a pas fait la promotion à Atlanta. Nous avons vu @quavohuncho et @yungmiami305 et nous l’adorons, mais nous n’avons pas encore décidé ce que nous voulons faire.

«Mais les événements @21savage et @megameezy étaient d’un autre niveau. Super dope aussi, alors félicitations à @mshannahkang pour la mise en page de dope, mais cet événement a été un coup dur pour tout le travail acharné que nous avons fourni. Nous avons dit que nous vous donnerions [a] licence GRATUITEMENT et j’allais demander à s’assurer qu’il y a une présence à but non lucratif. Ils ont dit non… je ne voulais pas de cette fumée… encore une fois, nous avons dit « l’homme s’habille pour la ville, reconnais-nous simplement et nous vous donnerons le permis GRATUITEMENT. Meezy a dit qu’il allait simplement changer le nom. Il n’a pas… »

Plus au fur et à mesure que cela se développe.