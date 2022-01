21 Savage sort deux nouveaux morceaux, « No Debate » et « Big Smoke »

21 Sauvage a sorti deux nouvelles chansons, intitulées « No Debate » et « Big Smoke », combinées à une vidéo réalisée par Marko Steez. Les morceaux marquent la première nouvelle musique de 21 Savage depuis sa participation à l’énorme « Outlawz » de Rick Ross en novembre dernier avec Jazmine Sullivan.

« No Debate » présente 21 crachant ses meilleures mesures, limitant la chanson à une intro et un couplet concis. Il rappe : « Vous pouvez sentir ma présence avant que je n’entre dans l’immeuble/ Je vais mettre des condos dans mon capot, j’en reçois un milliard/ J’ai perdu ma main droite et mes bras et ça m’a tué/ Laver le traumatisme avec la drogue , mais j’ai besoin d’une thérapie/ Mon papa a brisé le cœur de ma maman, pourquoi elle me porte ?

Sur « Big Smoke », il revisite les raps bruts de rue de ses débuts. Il crache: « L’amour m’a laissé endommagé, je ne peux pas faire confiance à ma propre famille / Lors d’une invasion de domicile, ce négro s’est figé, a paniqué / Ce .44 a été utile, j’ai tiré sur le jammy / Ils l’ont emmené à la gare, je pense qu’il va me supporter.

De retour en novembre, Drake a partagé un clip pour « Knife Talk », qui comprend 21 Savage et Three 6 Mafia’s Project Pat. Le morceau est le dernier single de Garçon amoureux certifié.

La vidéo inspirée d’un film d’horreur est réalisée par Pablo Rochat, avec des visuels noirs et blancs qui incluent des dessins animés d’époque, de vieux clips d’archives et des plans des trois rappeurs accrochés avec désinvolture les uns aux autres tout en brandissant d’énormes couteaux. Savage est à l’aise dans le visuel sinistre.

Aussi plus tôt cette année, 21 Savage a rejoint J. Cole pour une tournée américaine en soutien à son nouvel album, The Off-Season. Le trek de 17 dates a été lancé le 24 septembre à la FTX Arena de Miami et s’est terminé le 21 octobre au Forum de Los Angeles. Morray a également joué à chaque spectacle. 21 Savage était l’un des nombreux invités vedettes du nouvel album massif de Cole, volant la vedette sur « my . la vie », qui mettait également en vedette Morray.

Écoutez le meilleur de 21 Savage sur Apple Music et Spotify.