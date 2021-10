21 secrets obsédants sur le projet Blair Witch

L’histoire de fond est brièvement évoquée avant que les choses ne deviennent étranges pour Heather, Josh et Mike dans les bois, mais Myrick et Sánchez ont dit que cela ne les dérangerait pas d’étoffer la tradition dans un autre film. Comme il est reconstitué par les habitants de la ville dans The Blair Witch Project et dans le documentaire d’accompagnement, Curse of the Blair Witch: En 1785, une femme nommée Elly Kedward a été accusée de sorcellerie à Blair, Maryland – plus tard Burkittsville – après avoir été découverte en train de piquer les doigts des enfants pour laisser couler leur sang. Elle a été reconnue coupable au procès et bannie dans les bois, où elle a été attachée à un arbre en plein hiver et laissée là. L’hiver suivant, la moitié des enfants de la ville avaient disparu.

À la fin des années 1800, un habitant raconte à Heather qu’un enfant nommé Robin Weaver a disparu dans les bois, puis est réapparu trois jours plus tard sur le porche de sa grand-mère, « babillant quelque chose à propos d’une vieille femme dont les pieds n’ont jamais touché le sol ». Son compagnon de pêche a ajouté qu’il avait vu une fois, en amont du ruisseau, « une chose blanche et brumeuse » s’élever « juste hors de l’eau ».

Un groupe de cinq hommes était parti à la recherche de Robin. Ils ont été trouvés à ce qui allait être connu sous le nom de Coffin Rock, les mains d’un homme liées aux pieds d’un autre et ainsi de suite, chacune éventrée et avec une écriture indéchiffrable gravée sur son visage. Au moment où l’équipe de recherche qui les a trouvés est allée chercher de l’aide et qu’ils sont tous revenus, les corps avaient disparu.

Puis les enfants ont commencé à disparaître en 1940. Un vieil ermite nommé Rustin Parr est sorti un jour des bois et a dit aux habitants de la ville : « J’ai enfin fini. Personne ne savait de quoi il parlait, mais la police a ensuite fouillé sa cabine et a trouvé les corps de sept enfants. Au tribunal, Parr a déclaré qu’il n’avait fait que ce que le fantôme de la vieille dame lui avait dit de faire.

Une autre femme raconte à Heather qu’elle avait entendu une histoire à propos de deux chasseurs qui campaient et qui ont ensuite disparu sans laisser de trace. De plus, la pas si « folle » Mary Brown dit qu’elle était en train de pêcher avec son père un jour quand elle a senti une présence, puis a vu ce qui ressemblait à une femme, enveloppée dans un châle qu’elle a ouvert pour révéler des poils sur tout son corps , Comme un cheval.

Les cinéastes tombent sur sept tas de pierres dans les bois. Plus tard, ils retournent à leur campement pour trouver trois tas, un pour chacun d’eux.