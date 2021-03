21 shorts élégants pour le printemps / été 2021

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

La saison des shorts peut être polarisante. Nous aimons vraiment le temps plus chaud en général, mais il peut être difficile de trouver un short de haute qualité qui soit mignon, flatteur et vraiment confortable. Quand nous chantons, « Qui porte des shorts courts? » nous ne assez entendez une foule chanter avec enthousiasme «Nous portons des shorts courts!» retour à nous.

Et ça va! Il y a plus que des shorts courts. Il existe des shorts plus longs, ainsi que des shorts de tous types de matériaux. Denim, lin – vous l’appelez. Et si vous aimez les shorts courts mais que vous n’avez pas encore trouvé les bons, nous visons également à vous aider. Nous avons sélectionné 11 des meilleures paires de shorts sur Amazon de tous types à vérifier afin que votre printemps et été 2021 soient consacrés aux jambes nues et au plaisir confiant et à la mode! Certaines de ces options sont plus qu’abordables, avec des prix commençant à seulement 11 $ – alors faites le plein tant que vous le pouvez encore!

Top 11 des shorts élégants sur Amazon

Meilleur short en jean: Short taille haute Levi’s

Si nous parlons du meilleur short en jean ou en jean, c’est une évidence que nous choisissons une paire de Levi’s. Point final. Ces shorts les mieux notés sont notre choix spécifique en raison de leurs détails vieillis, de leur silhouette taille haute et de leur look intemporel!

Voyez-le!

Obtenez le short Levi’s High Rise à partir de seulement 25 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Meilleur short court: Short de plage Roxy Oceanside

Toutes les paires de shorts courts n’ont pas besoin d’être serrées, super révélatrices et effrayantes. Quand vous tomberez sur une superbe paire de shorts courts, vous le saurez. Ce short Roxy est fait pour nous avec son tissu méga-confortable et sa «coupe facile à la plage»!

Voyez-le!

Obtenez le short de plage Roxy Oceanside à partir de seulement 21 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Meilleur bermuda: bermuda déchiré en denim THUNDER STAR

Si vous pensiez que le bermuda ne pouvait pas être trop élégant, préparez-vous à changer de perspective. Ces shorts en détresse sont plus longs, et dans ce cas, cela signifie qu’il y a juste plus de place pour des fonctionnalités intéressantes et des détails avant-gardistes!

Voyez-le!

Obtenez le bermuda déchiré en denim THUNDER STAR pour seulement 29 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Meilleur short de sac en papier: Grace Karin Bowknot Tie Waist Summer Shorts

Les tailles de style sac en papier sont extrêmement populaires en ce moment, et le fait qu’elles soient aussi confortables que chics rend Nous fans avides. Cette paire a une adorable cravate autour de la taille, un tissu fluide et des poches latérales – plus une tonne de couleurs et de motifs!

Voyez-le!

Obtenez le short d’été Grace Karin Bowknot Tie Waist à partir de seulement 13 $ chez Amazon!

Meilleur short de dauphin: Short de danse URATOT Yoga

Ce short URATOT est très confortable et conçu pour se drapé de manière à allonger les jambes. Portez-les pour un jogging rafraîchissant à l’extérieur, une soirée cinéma à l’intérieur ou pour tout ce qui fait flotter votre bateau!

Voyez-le!

Obtenez le short de danse URATOT Yoga (pack de 2) à partir de seulement 11 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Meilleur short en chambray: Short élastique Sobrisah

Le chambray est tout ce que vous aimez dans le denim, mais plus doux, plus ample et plus confortable. Cette paire a une taille extensible et élastique avec un cordon de serrage, des poches et des poignets pré-roulés!

Voyez-le!

Obtenez le short élastique Sobrisah pour seulement 20 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Meilleur short kaki: Short chino à entrejambe de 3,5 pouces Amazon Essentials pour femme

Ce short chino kaki a la longueur parfaite. Ni trop court, ni trop long. Juste à droite. Ils ont un look presque professionnel avec leurs poches arrière passepoilées, nous savons donc que nous aimerions les associer avec un blazer et des chaussures plates à bouts pointus!

Voyez-le!

Obtenez le short chino à entrejambe de 3,5 po d’Amazon Essentials pour femmes en kaki pour seulement 17 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Meilleurs shorts de survêtement: Shorts de pyjama Famulily Summer Comfy

Vous n’êtes pas encore prêt à abandonner vos pantalons de survêtement, mais vous ne voulez pas non plus brûler et fondre dans la chaleur et l’humidité? Il est temps de passer à des versions plus courtes! Celles-ci sont honnêtement super mignonnes, et elles viennent dans des styles à la mode: tie-dye, léopard, plaid, camouflage et plus encore!

Voyez-le!

Obtenez le short de pyjama Famulily Summer Comfy à partir de seulement 19 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Meilleur short en lin: Short en lin à entrejambe 28 Palms 4 ″

Rien ne dit «je suis en vacances» comme le lin. Ce short 100% lin est décontracté, léger et prêt pour le farniente!

Voyez-le!

Obtenez le short en lin à entrejambe 28 Palms 4 ″ à partir de seulement 12 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Meilleur short cargo: Columbia Sandy River Cargo Shorts

Shorts cargo? Pour femme? Et nous les appelons élégants? Vous pariez que nous le sommes. De toute évidence, Columbia a cloué cette version. Vous avez des poches supplémentaires, un tissu respirant qui protège du soleil et une ceinture incluse – ainsi que de superbes options de couleurs!

Voyez-le!

Obtenez le short cargo Columbia Sandy River à partir de seulement 23 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Meilleure jupe: Lee Regular Fit Skort

Nous sommes toujours à bord pour plus de skorts. Personne n’aura la moindre idée qu’il y a en fait une courte couche en mesh respirant sous la jupe extérieure de cette pièce Lee, vous aidant à vous protéger des dysfonctionnements de la garde-robe et des frottements aux cuisses!

Voyez-le!

Obtenez la jupe Lee Regular Fit à partir de seulement 22 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Vous en voulez plus? Achetez tous les shorts pour femmes sur Amazon ici et n’oubliez pas de consulter toutes les offres quotidiennes d’Amazon pour d’autres bonnes trouvailles!

Découvrez plus de nos choix et offres ici!

Ce message vous est présenté par L’équipe Shop With Us de Us Weekly. L’équipe Shop With Us vise à mettre en évidence les produits et services que nos lecteurs pourraient trouver intéressants et utiles, tels que masques faciaux, autobronzants, Legging style Lululemon et tous les meilleurs cadeaux pour tout le monde dans votre vie. La sélection de produits et de services, cependant, n’est en aucun cas destinée à constituer une approbation de la part de Us Weekly ou de toute célébrité mentionnée dans le message.

L’équipe Shop With Us peut recevoir gratuitement des produits des fabricants à tester. De plus, Us Weekly reçoit une compensation du fabricant des produits sur lesquels nous écrivons lorsque vous cliquez sur un lien, puis achetez le produit présenté dans un article. Cela ne motive pas notre décision quant à savoir si un produit ou un service est présenté ou recommandé ou non. Shop With Us fonctionne indépendamment de l’équipe de vente publicitaire. Nous apprécions vos commentaires à ShopWithUs@usmagazine.com. Bon shopping!