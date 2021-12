21 statistiques révélatrices couvrant les 21 pilotes de la saison 2021 de F1 · .

Qu’est-ce que les chiffres ont à nous dire sur les pilotes qui ont disputé la saison 2021 de Formule 1 ? Voici une statistique révélatrice sur chacun des 21 pilotes qui ont pris la piste cette année.

Lewis Hamilton Hamilton avait la meilleure position moyenne de qualification de tous les pilotes – 2,14 – mais les pénalités signifiaient que sa position de départ moyenne était la deuxième meilleure derrière VerstappenValtteri Bottas Bottas était le «champion de sprint», amassant sept points sur les trois courses du samedi, le même que Verstappen, mais gagnant deux fois contre celui de son rival

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Max Verstappen Jusqu’au dernier tour de la saison, Verstappen avait mené autant de courses que Hamilton – 15 chacune. Le dernier l’a fait pencher en avant. Il a mené 652 tours au total, plus que tous les autres pilotes combinésSergio Perez Aucun pilote n’a passé moins de temps devant son coéquipier pendant les courses que Perez, qui a mené Verstappen pour seulement 9,4% de leurs tours en piste ensemble. Il n’a été classé qu’une seule fois en tête, à Bakou, où Verstappen s’est écrasé sur une panne de pneuLando Norris Derrière les Mercedes et les Red Bulls, Norris était le pilote qui arrivait le plus souvent ensuite, remportant six fois le « meilleur du reste » pour les honneurs du milieu de terrainDaniel Ricciardo Ricciardo n’a mené le milieu de terrain qu’une seule fois, à Monza – mais a également remporté la course d’emblée ! C’était le seul grand prix qu’il a dirigé toute l’annéeLance Stroll Parmi les équipes qui occupaient les sept premières places du championnat des constructeurs à la fin de l’année, Stroll était le seul de leurs pilotes à ne pas réussir à se classer parmi les cinq premiersSebastian Vettel Vettel a battu Stroll, mais a terminé derrière lui dans 10 des 17 courses où les deux ont pris le drapeau à damierEsteban Ocon Les pilotes alpins étaient les plus proches aux points, Ocon derrière Alonso de seulement sept… Fernando Alonso … et ils étaient aussi les plus proches en qualifications, Alonso n’a fait que 0,012 seconde de plus en moyenneCharles Leclerc Bien que Leclerc ait remporté la pole à deux reprises, à Monaco et à Bakou, il n’a mené qu’un seul tour sur ces deux courses. En revanche, il a mené 49 des 52 tours à Silverstone et a terminé deuxième Carlos Sainz Jnr La régularité a aidé Sainz à se classer cinquième au championnat – il a effectué 1 353 tours de course, le plus grand nombre de pilotes

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Pierre Gasly Gasly a perdu un total de 31 places lors du premier tour en 2021, le plus grand nombre de pilotes, une moyenne de 1,4 par courseYuki Tsunoda En moyenne, Tsunoda a commencé 5,6 places derrière Gasly, le plus grand nombre de pilotes. Cela a contribué au plus grand déficit de points entre deux coéquipiers, Tsunoda ne marquant que 29% du total d’AlphaTauri. Kimi Raikkonen Raikkonen a été le meilleur partant de l’année, remportant 46 places – 20 de plus que tout autre pilote – malgré deux manches manquantesAntonio Giovinazzi Giovinazzi a subi la déception de terminer à la première position sans point – 11e – plus de fois que tout autre pilote. Ses quatre onzièmes comprenaient trois d’affilée. Kubica n’a commencé que deux courses en remplacement de Raikkonen, mais dans chacune d’entre elles, il a terminé à une place du pilote régulier GiovinazziMick Schumacher Schumacher a dominé son coéquipier lors des qualifications : il était plus rapide de plus de six dixièmes de seconde en moyenne, le meilleur de tous les pilotes (hors résultats non représentatifs) et n’a jamais battu par Mazepin lors d’une séance de qualification régulièreNikita Mazepin Parmi les pilotes qui ont disputé chaque manche, Mazepin a enregistré le moins de finitions, avec 16. Il était également le seul pilote à ne jamais être sorti de Q1George Russell Russell a profité de circonstances étranges à Spa pour devenir le premier pilote Williams à monter sur le podium pendant quatre ansNicholas Latifi Alors que Russell a remporté les meilleures finitions, Latifi a passé plus de tours dans les trois premiers (18) que son coéquipier (13) Revue de la saison 2021 de F1Parcourez tous les articles de revue de la saison 2021 de F1

Partagez cet article . avec votre réseau :