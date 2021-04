«  2112  »: l’album phare de Rush expliqué

L’année 1976 a été une période décisive pour Se précipiter. Cela les a trouvés avec une ambition à revendre, un public culte croissant et un label qui ne savait pas quoi en faire. Il était temps de rassembler toutes leurs idées disparates en une seule déclaration majeure et ils accomplissent exactement cela avec leur quatrième album studio, 2112.

Ce fut le tournant crucial pour le groupe, l’album Cela a changé Rush d’un autre groupe de hard rock à trois musiciens, et les a mis sur la voie de plus grandes gloires. 2112 peut être considéré comme beaucoup de choses nobles – un manifeste de groupe, un repère conceptuel, peut-être même la naissance du prog metal – mais surtout, c’était le jeu du groupe pour l’indépendance créative. Prenons un classique sur l’étagère et jetons un autre regard sur 2112 comment il est né.

Qu’est-ce qui y a conduit?

L’une des principales influences de 2112 a été trois ans de tournées constantes, ce qui a rendu le groupe suffisamment vif pour mener à bien ses idées les plus grandioses. Chaque album de Rush avait été un départ: le premier était du hard rock solide, moins la séquence intellectuelle, mais avec quelques numéros («Working Man», «In the Mood») qui resteraient dans la setlist pour de bon. Avec Fly by Night, le batteur Neil Peart est entré et a élargi leur portée musicale en ajoutant ses propres ambitions lyriques, éclairées à l’époque par un amour de la science-fiction.

L’ambition a explosé sur le troisième album, Caress of Steel, qui a apparemment été inspiré en voyant Yes lors de leur tournée Topographic Oceans et a présenté deux épopées, dont l’une couvrait Side Two. Rétrospectivement, un favori des fans, c’était un flop menaçant la carrière à l’époque. Donc, il a laissé Rush avec deux choix: rationaliser tout et devenir plus simple, ou faire une autre épopée et s’assurer qu’ils ont bien fait les choses. De manière caractéristique, ils ont choisi de faire les deux sur des côtés séparés de l’album, mais c’est l’épopée qui a vraiment été remarquée.

Enregistré aux Toronto Sound Studios, 2112 s’est avéré aussi accessible qu’ambitieux. La piste latérale de Caress «Fountain of Lamneth» était brillante mais dense, nécessitant quelques écoutes pour se faire la tête. Mais le «2112 Overture» charge dès le départ avec un riff fanfare d’Alex Lifeson. Il reste la plus longue piste studio de Rush, avec un pointage à 20:34, mais chaque section se démarque par elle-même.

Qu’est-ce qui a influencé 2112?

Musically Rush était toujours amoureux du rock progressif – le groupe avait découvert Genèse et King Crimson ainsi que Yes – mais ne se sont pas mis dans cette catégorie. Dans leur esprit, ils étaient toujours un groupe de hard-rock, avec Jimi Hendrix et Crème les racines. Il n’est donc pas étonnant qu’ils soient aussi de grands fans de The Who, depuis que Tommy et Quadrophénie les deux ont prouvé qu’un groupe de hard rock pouvait écrire des morceaux épiques. Lifeson a déclaré à Rolling Stone en 2016 que les moments qui ressemblaient à Who en 2112, en particulier le grattage à la Pete Townshend dans la section «Découverte», n’étaient pas un accident.

Aussi remarquable est le Tchaïkovski citation dans le solo «Ouverture» de clôture qui conduit à un coup de canon (comme dans «Ouverture de 1812» de Tchaïkovski) qui rend les paroles d’ouverture, «Et les humbles hériteront de la terre», d’autant plus ironiques. La principale influence lyrique de l’album s’est avérée plus controversée. Le batteur / parolier Peart était un grand admirateur de la romancière-philosophe Ayn Rand (en particulier sa défense de l’individu, pas tellement sa politique de droite) et la feuille de paroles porte une dédicace au «génie d’Ayn Rand».

Qu’est-ce que 2112?

La suite de titres de l’album 2112 de Rush se déroule dans une société totalitaire où les méchants prêtres des Temples de Syrinx tiennent tout le monde en ligne. La stabilité est menacée lorsqu’un jeune homme trouve une guitare, apprend à faire de la musique dessus et croit que le monde a besoin d’entendre sa grande découverte. Après que les prêtres du temple ont détruit la guitare et l’ont envoyé faire ses valises, il imagine un monde où la musique et la créativité s’épanouissent. Sachant qu’il ne verra jamais ce monde, il cède au désespoir. La fin reste ambiguë: le chanteur s’est peut-être suicidé, mais sa lutte a peut-être conduit à un renversement de l’empire. Après une finale instrumentale avec un solo vicieux de Lifeson, l’auditeur se retrouve avec une annonce inquiétante: «Nous avons pris le contrôle.» Un nouveau départ ou une répression totalitaire? Tu décides.

Le thème de l’individu contre le totalitarisme était tout droit sorti du livre de jeu d’Ayn Rand, mais Rush a personnalisé l’histoire en lui donnant un jeune héros idéaliste – le même genre d’inadaptation qu’ils salueraient dans le dernier single à succès « Subdivisions ».

Comme le groupe l’a expliqué dans le livret d’accompagnement de la réédition du 50e anniversaire, il y avait aussi une pertinence personnelle. L’idée d’être repoussé pour avoir joué de la musique était particulièrement pertinente pour eux car ils risquaient de perdre leur contrat de disque. Enfin, l’idée qu’un gouvernement réglementerait l’expression artistique s’est avérée prophétique, depuis l’époque des albums collés et de la PMRC n’étaient que dans quelques années.

De quoi parle le côté deux?

Le concept de Side Two de 2112 était… son absence de concept. Avec son humeur plus légère et ses chansons plus courtes (toutes en moins de quatre minutes, voire à peine), cela ressemble presque à un groupe différent. En effet, les deux premières chansons traitaient des sujets les plus terre-à-terre que Rush ait jamais abordés: à savoir, fumer de la marijuana et regarder la télévision. «A Passage to Bangkok» est en quelque sorte un récit de voyage sur les mauvaises herbes tandis que «Twilight Zone» parle de leur amour pour ce spectacle.

Lifeson et Geddy Lee chacun prend un tour rare en écrivant des paroles, respectivement sur «Lessons» et «Tears», deux chansons inhabituellement douces et réfléchies. Avec un mellotron (joué par l’artiste de couverture de Rush Hugh Syme) et une voix chaude, cette dernière sonne plus comme un Sabbat noir ballade (voir «Solitude» ou «Changements») que toute autre chose de Rush. De manière plus caractéristique, la fermeture «Something for Nothing» fait allusion à un futur proche où Rush entasserait la valeur d’une épopée de changements dans une pièce concise. De ces cinq chansons, seule «Bangkok» serait jouée en direct après les années 70, alors que «Lessons» et «Tears» n’étaient jamais terminés. Dans son ensemble, Side Two est un joyau perdu dans le catalogue Rush.

Quelle a été la réaction à 2112?

Dans leur Canada natal, l’album a consolidé le statut d’icône de Rush. Ils ont lancé une tournée d’arène triomphante qui a été capturée sur le prochain album, All the World’s A Stage, mais en Amérique, ils n’étaient plus qu’un plus grand groupe culte, toujours en ouverture pour les goûts de EMBRASSER et Blue Oyster Cult. 2112 a atteint le palmarès des 200 meilleurs albums du Billboard et a sauvé sa carrière, mais l’époque des albums de platine et des ventes dans l’arène américaine n’était pas encore venue. Même dans ses jours les plus lâches, américain radio FM Je ne savais pas quoi faire avec Rush, donc il ne faisait généralement rien. Pas avant le prochain album studio, Un adieu aux rois, y avait-il une piste, «Closer to the Heart», qu’il pouvait prendre derrière.

Quelle est sa signification?

Pour de nombreux fans, 2112 est celui où ils ont embarqué. Et tandis que les futurs albums, en particulier Ondes permanentes et Images en mouvement, mieux vendu et plus diffusé, 2112 est celui qui a rendu possible trois décennies d’expériences supplémentaires. Rush n’a jamais joué un spectacle sans en inclure une partie, généralement la section «Ouverture / Temples de Syrinx» pendant le medley de clôture du spectacle. Les fans se sont également réjouis lorsque la suite entière a été jouée en direct lors de la tournée Test for Echo de 1996 – la seule fois où le groupe l’a joué sans omettre l’une des sections les plus calmes.

Des fans célèbres ont également pris l’album à cœur. Le coffret anniversaire 2112 présentait des versions de couverture de héros modernes de prog (Steven Wilson), post-grunge (Alice in Chains) et stadium rock (Foo Fighters) qui ont montré à quel point leur influence allait. Tout aussi remarquable, la pochette de Syme a établi une pièce clé de l’iconographie de Rush: le «Starman» logo. Doté d’une silhouette nue fixant le symbole du pouvoir, il représentait l’individu prenant le contrôle. C’est leur principal plat à emporter Ayn Rand et un élément clé de ce qu’était Rush.

Dans quelle direction la musique de Rush est-elle allée après 2112?

Musicalement, le groupe ne faisait que commencer. Les deux albums studio suivants, A Farewell to Kings et Hemispheres, étaient encore plus ambitieux, avec Geddy Lee ajoutant maintenant des claviers. Le prochain grand morceau, «Cygnus XI», était si épique qu’il s’est répandu sur les deux albums. C’est à ce moment-là que Rush a décidé que de longues pièces conceptuelles étaient une impasse et a revendiqué le droit d’absorber toute nouvelle musique qui intéressait leur. Les trois prochaines décennies seraient une course folle, mais la Red Barchetta était excitée et prête à partir.

