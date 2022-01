212 sociétés du S&P 500 ont surperformé Bitcoin au cours des 12 derniers mois

Source : Adobe/ilolab

Malgré une performance relativement respectable du bitcoin (BTC) d’environ 60 % en 2021, les actions non seulement des entreprises technologiques, mais aussi de certaines des plus grandes banques et détaillants des États-Unis, ont surperformé la crypto-monnaie d’origine au cours de l’année.

Sur la base des données compilées à partir de la vue d’ensemble par MicroStrategy D’après les rendements de différents actifs contre BTC, un total de 212 sociétés sur les 500 qui composent l’indice large S&P 500 ont surperformé le bitcoin sur une base de 12 mois au 6 janvier. .

Parmi les entreprises figuraient plusieurs des plus grandes entreprises technologiques du monde, notamment Manzana , Microsoft Oui Alphabet , Propriétaire de Google , les données ont montré. De plus, les détaillants traditionnels comme Dépôt à domicile Oui Costco , et les institutions financières, telles que Banque d’Amérique Oui JP Morgan , ils ont également surperformé BTC.

Parmi ces sociétés, Alphabet a affiché la performance la plus solide contre BTC, qui a gagné 46% en termes de bitcoins et près de 65% en termes de dollars américains.

Apple, quant à lui, a généré des rendements d’environ 39% en USD et 23% en utilisant BTC comme référence, ce qui a incité l’animateur de Bloomberg TV Joe Weisenthal à qualifier les performances d’Apple de « tout simplement incroyables ».

« Il est beaucoup plus gros que Bitcoin et offre des rendements plus élevés, avec des pertes et des fluctuations globales plus faibles », a-t-il écrit.

Cependant, en réponse à lui, l’avocat Bitcoin et directeur de la stratégie pour le Fondation des droits de l’homme Alex Gladstein a souligné à quel point les deux actifs sont différents, étant donné que Bitcoin est un réseau ouvert et que les actions Apple ne peuvent être achetées que par l’intermédiaire de courtiers réglementés connaissant leurs clients (KYC).

« Cependant, il est dommage que si peu de personnes dans le monde aient accès aux actions Apple », a écrit Gladstein, ajoutant :

« Je suis très reconnaissant que nous ayons un actif de ~ billion de dollars avec une performance similaire au cours des 12 derniers mois que n’importe qui peut gagner quelle que soit sa nationalité ou son identité. »

L’indice surpasse également le BTC

Et avec de nombreuses actions individuelles surperformant BTC au cours des 12 derniers mois, il n’est peut-être pas surprenant que l’indice dans son ensemble se soit également mieux comporté que la crypto-monnaie numéro un.

Au 6 janvier, l’indice S&P 500 était en hausse de 12% contre BTC et de 27% en dollars américains sur une période de 12 mois. Cela signifie que même avoir un fonds indiciel passif commun, un élément populaire dans les portefeuilles d’investissement de nombreuses personnes, aurait généré de meilleurs rendements que Bitcoin l’année dernière.

Source : MicroStratégie

Cependant, il est important de noter que le nombre d’entreprises qui ont obtenu de meilleurs résultats que la crypto-monnaie d’origine a augmenté depuis le 31 décembre en raison d’une baisse du prix du bitcoin depuis la fin de l’année dernière.

Pendant ce temps, un rapport de fin décembre du chercheur sur les actifs numériques Recherche BitOoda a montré que la corrélation entre le bitcoin et le S&P 500 au cours des 60 derniers jours est restée assez élevée à 17%.

La corrélation avec le marché boursier est généralement plus élevée pour le bitcoin que pour les autres actifs cryptographiques, et Ethereum (ETH), binance coin (BNB) et solana (SOL) ne voient que de faibles corrélations comprises entre 1% et 8%, selon le rapport.

Cette forte corrélation entre le bitcoin et les actions est conforme aux commentaires des défenseurs de Bitcoin tels que Directeur de la stratégie de Blockstream Samson Mow, qui a déclaré plus tôt cette semaine que le bitcoin à court terme se comporte comme un actif risqué comme les actions, bien qu’il « fasse son propre » sur des horizons temporels plus longs.

Au 6 janvier à 13h57 UTC, l’indice S&P 500 a chuté de 1,4% depuis la fin de 2021, tandis que le bitcoin a chuté de 6,6% au cours de la même période.

