21CC Education: bâtir une main-d’œuvre qualifiée

Sanjay Tiwari, co-fondateur de 21CC Education

L’épidémie mondiale de coronavirus a montré une nouvelle réalité: la nécessité d’une livraison sans contact. C’est pour cette raison que l’avenir des emplois et des métiers de l’entreposage et de la logistique se développe plus que jamais. Selon un rapport de la National Skill Development Corporation (NSDC), l’Inde aura besoin d’environ 28,4 millions de travailleurs de la chaîne d’approvisionnement dans son secteur en plein essor du transport, de la logistique, de l’entreposage et de l’emballage. Le besoin de l’heure est une main-d’œuvre professionnellement qualifiée soutenue par des connaissances pratiques du monde réel et une compréhension plus profonde de l’industrie.

Sanjay Tiwari, co-fondateur de 21CC Education, a construit une plate-forme qui répond au besoin pressant de perfectionnement et de requalification du personnel dans le secteur de la logistique et des entrepôts. Il vise à autonomiser 25 millions de personnes au cours des cinq prochaines années en les aidant à faire progresser leur carrière et à permettre aux entreprises d’accélérer leur rentabilité avec une main-d’œuvre prête pour l’avenir.

«21CC Education a été fondée en janvier 2019 en réponse à l’évolution de la logistique et du transport», déclare Tiwari. «La trajectoire de croissance accélérée du secteur était confrontée à des perturbations dues au manque de compétences. Des problèmes tels que la logistique non organisée et les opérations d’emballage ainsi que le manque de capacités administratives continuent de freiner le secteur. Alors que la logistique prend de plus en plus d’importance, entrant dans une ère de changement sans précédent, nous avons reconnu le besoin urgent de solutions de développement des compétences évolutives et durables qui pourraient considérablement aider à repenser le secteur logistique indien », ajoute-t-il.

La plate-forme mobile holistique de 21CC Education est soutenue par une équipe expérimentée aux Pays-Bas et à Mumbai. Tiwari déclare: «Notre bibliothèque propose un contenu d’apprentissage pertinent, engageant et adaptatif avec plus de 110 modules d’apprentissage en ligne, plus de 50 cours et huit jeux interactifs, tous axés sur les secteurs de la logistique et du transport. Nous avons travaillé avec des leaders du marché dans l’espace logistique tels que DB Schenker, DHL Global Forwarding, DP World, Sarjak Container Lines et le port d’Amsterdam pour répondre à leurs besoins de formation et de recrutement. »

Le contenu de formation de 21CC Education trouve également la faveur des organisations qui souhaitent créer un impact social à travers leurs initiatives de RSE. En alignant leurs projets de RSE avec les efforts de renforcement des compétences, 21CC Education s’associe à plusieurs organisations de premier plan pour aider à renforcer les capacités et l’employabilité grâce à son contenu immersif et vernaculaire. De plus, grâce à un partenariat récent avec le portail eskillindia.org du NSDC – un centre d’apprentissage en ligne avec plus de 800 cours dans plus de 20 secteurs – 21CC Education proposera son contenu basé sur des applications pour aider à combler le déficit de compétences de l’Inde dans le secteur de la logistique et des transports. . «Cette nouvelle association avec le NSDC aidera à créer un bassin de talents qualifiés en Inde, garantissant une main-d’œuvre solide qui a la possibilité d’avoir un emploi rémunéré et de s’aligner sur le programme de croissance du pays», ajoute-t-il.

21CC Education a levé un fonds d’amorçage de 1,1 million d’euros en mars 2020 par l’intermédiaire d’un investisseur providentiel néerlandais. Les fonds ont été utilisés pour développer la plate-forme technologique, augmenter la bibliothèque de contenu de 21CC Education et bien sûr, pour pénétrer le marché. «Alors que nous profitons de la pénétration numérique croissante pour apporter notre volonté d’autonomisation des compétences dans l’arrière-pays indien, notre équipe travaille intensivement pour créer du contenu vernaculaire et approfondir notre technologie, tout en travaillant à créer un réseau encore plus fort», déclare Tiwari. «Nous améliorons et renforçons constamment notre plate-forme grâce à une boucle de rétroaction basée sur des données et basée sur la recherche pour nous assurer de rester en tête et d’avoir un impact dans notre mission de révolutionner les compétences en Inde et d’aider à fournir un vivier de talents prêt pour les secteurs de la logistique et du transport.»

