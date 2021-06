Solana (SOL)

21Shares lance le premier SOL ETP, le rapport de Goldman Sachs parle de la blockchain Solana “plus rapide”

Alors que Solana (SOL), une crypto-monnaie à capitalisation boursière de 7,7 milliards de dollars se comporte mieux que la plupart des pièces du marché des crypto-monnaies, en baisse de seulement 50 % par rapport à son record absolu il y a un mois et toujours en hausse de 1 456 % YTD, 21Shares lance un Solana ETP.

Le fournisseur de produits d’investissement basé en Suisse a lancé le premier produit négocié en bourse (ETP) Solana au monde, qui commencera à être négocié sous le symbole «ASOL» au début de la semaine prochaine.

Chaque unité de l’ETP est adossée à 0,667 SOL au lancement avec des frais de base de 2,5 % par an. Coinbase Custody est le principal dépositaire de l’ETP SOL.

21Shares, anciennement connu sous le nom d’Amun, a annoncé cette semaine que l’ETP Solana serait cotée sur la principale bourse suisse, la Swiss SIX. Il sera également disponible sur les plateformes multilatérales de négociation (MTF) de Stuttgart et Düsseldorf en Allemagne.

“Ces nouveaux ETP offrent ce que les clients ont demandé”, a déclaré le PDG de 21Shares, Hany Rashwan, dans un communiqué. “Nous prévoyons d’ajouter deux nouveaux ETP crypto au cours des prochains mois ainsi que de nouvelles plateformes de cotation et de négociation.”

Plus tôt ce mois-ci, Solana Labs, l’équipe derrière le réseau Solana, a levé 314 millions de dollars lors d’une vente symbolique dirigée par Andreessen Horowitz, qui a lancé cette semaine son plus grand fonds axé sur la cryptographie de 2,2 milliards de dollars et Polychain Capital.

L’écosystème Solana est également fortement soutenu par Sam Bankman-Fried, PDG et fondateur de l’échange de dérivés cryptographiques FTX et de la société de trading quantitatif Almeda Research.

Ailleurs, un nom de rapport de Goldman Sachs laisse tomber Solana à plusieurs reprises.

Parlant des blockchains et des logiciels connexes qui ont été construits, Goldman Sachs mentionne Solana et Algorand comme des plates-formes plus rapides parmi le premier du genre Bitcoin et le plus activement utilisé pour les applications décentralisées Ethereum.

Lancée en 2020 avec « quelques améliorations supplémentaires », la blockchain Solana utilise une fonctionnalité de preuve d’historique « que beaucoup considéreraient comme une percée significative en termes de vitesse et de capacité », a-t-il déclaré.

En complétant le processus de preuve de participation (PoS), la preuve d’historique de Solana permet aux validateurs de confirmer chaque bloc « beaucoup plus efficacement » et leur permet d’exécuter des milliers de contrats intelligents en parallèle.

Le rapport note que Solana peut traiter 50 000 transactions par seconde avec une fonction d’interopérabilité « améliorée par son propre pont unique vers Ethereum appelé « wormhole ».

Non seulement, le coût de transaction moyen est très faible sur Solana, mais il permet également aux développeurs d’utiliser des langages de programmation populaires tels que C/C++ ou Rust, qui sont parmi les plus rapides au monde, sur la blockchain Solana.

