21Shares répertorie l’ETP de Polygon, qui récupère plus de 10 % | Invezz

Polygon (MATIC / USD), l’une des solutions de couche deux construites sur Ethereum (ETH / USD), réalise des gains importants. Le réseau cherche à offrir une évolutivité, ce que les utilisateurs d’Ethereum recherchent vraiment, étant donné les frais croissants du réseau et les temps de traitement des transactions lents.

Polygon a été largement adopté par les développeurs en raison de sa promesse d’évolutivité et son jeton natif, MATIC, continue d’attirer les investisseurs. 21Shares a annoncé la liste des produits cotés en bourse (ETP) de Polygon.

21Shares répertorie les ETP Polygon

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

21Shares est le plus grand émetteur d’ETP de crypto-monnaie au monde. Les ETP Polygon seront disponibles sur Euronext à Paris et Amsterdam. Les produits proposés par 21Shares sont cotés sur huit bourses en Europe et en Suisse.

L’ETP 21Shares Polygon se concentrera sur la surveillance des prix de Polygon. Comme mentionné ci-dessus, Polygon est l’une des blockchains évolutives du marché, hébergeant plus de 3000 applications. C’est la solution de mise à l’échelle full-stack la plus populaire sur Ethereum en raison de ses vitesses élevées, de ses frais peu élevés et de son efficacité.

21shares est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs numériques. Il gère plus de 2,9 milliards de dollars US dans différents ETP de crypto-monnaie. Il propose 81 listes, y compris le seul ETP au monde suivi par Binance. Il dispose également de deux ETP qui offrent des récompenses pour la participation des investisseurs, notamment Tezos et Solana.

MATIC fait un grand rallye

MATIC se classe actuellement parmi les 20 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Le jeton n’a pas réussi à faire une grande remontée des prix en octobre et début novembre, comme l’a fait le reste du marché.

Alors que Bitcoin et Ethereum atteignaient de nouveaux sommets historiques, MATIC se négociait à environ 2,03 $, ce qui était bien en deçà de son ATH établi en mai, au sommet du marché de la cryptographie. Cependant, depuis fin novembre, le jeton a connu un grand rallye et la récente cotation de l’ETP a poussé les prix encore plus loin.

Au cours des dernières 24 heures, MATIC a gagné plus de 10%, ce qui est un gain énorme, étant donné que la majorité du marché se négocie actuellement dans la zone rouge après que Bitcoin (BTC/USD) est tombé à 56 000 $. MATIC fait partie des rares tokens du top 20 à avoir réalisé des bénéfices au cours des dernières 24 heures.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent