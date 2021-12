21Shares va lister le premier ETP Polygon d’Europe à Paris, Amsterdam

L’émetteur de produits cotés en bourse (ETP) crypto 21Shares cotation le premier produit européen lié à la performance de polygone sur les bourses Euronext de Paris et d’Amsterdam.

La cotation fait suite au dévoilement du polygone ETP à la SIX Swiss Exchange le mois dernier. L’ETP suivra le jeton natif du réseau de mise à l’échelle Ethereum Polygon. Polygon a été développé pour réduire la congestion et les frais sur le réseau Ethereum et héberge désormais plus de 3 000 applications.21Shares compte désormais 20 ETP cryptographiques, dont le premier au monde à suivre les performances de Solana, qu’il a coté sur SIX en juin.La société a également fait appel au fournisseur d’infrastructure britannique Copper pour ses exigences en matière de garde et de jalonnement en octobre21Shares gère plus de 2,9 milliards de dollars sur ses ETP cryptographiques et 81 autres listes, selon une annonce publiée mercredi.

