22 000 tours. | Daily Sound & Fury 10z viral

Le Small Arms Survey a déclaré que nous les civils représentent à eux seuls 393 millions (environ 46 pour cent) du total mondial des civils détenus armes à feu. Cela équivaut à « 120,5 armes à feu pour 100 habitants. »

Nous vivons dans une société piégée. Les Américains ne sont pas piégés dans un monde affligé de problèmes sans solution. Non, ils sont plutôt piégés dans un monde où les problèmes sont rentables. Vendredi, un bel enfant innocent s’est demandé pourquoi du sang coulait de sa cavité abdominale alors que sa vie s’évanouissait sur un épaulement d’autoroute dans le sud de la Californie.

8 personnes à San José se sont probablement demandé la même chose.

14 h 17: Le bureau du shérif récupère des milliers de cartouches et une dizaine d’armes à feu: Le bureau du shérif du comté de Santa Clara a déclaré que les enquêteurs avaient découvert plusieurs bidons d’essence, des cocktails Molotov présumés, une douzaine d’armes à feu et environ 22 000 cartouches après une perquisition au domicile du tireur. Il semble que Cassidy a également « coordonné la destruction » de sa maison, a déclaré le bureau du shérif. Sur la base des preuves, “il est clair qu’il s’agissait d’un événement planifié et que le suspect était prêt à utiliser ses armes à feu pour tuer autant de vies qu’il le pouvait”, a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué. Les enquêteurs ont également fouillé la gare de triage VTA et n’ont trouvé aucun explosif.

Samuel Cassidy a collecté suffisamment de munitions pour assassiner un petit ville!

Est-ce correct? Samuel Cassidy a pu se procurer suffisamment de munitions pour, s’il en avait eu l’occasion, commettre le plus grand meurtre de masse de l’histoire.

Mais tandis que Cassidy est mort d’une balle de sa propre main. La question est de savoir combien d’autres horloges déchaînées existent ?

Dans un pays sain d’esprit, un pays qui vit de ses promesses et ne meurt pas de ses mensonges, ce serait extrêmement rare. Ils vivraient parmi les légendes urbaines racontées par les grands-parents comme des avertissements aux générations futures. L’un des éléments les plus négligés de la condition américaine, si je peux paraphraser TheKentuckian, (excellente référence H/T merci) est qu’une grande partie de notre cadre tant vanté est du ruban adhésif conçu pour reconstituer divers éléments de la suprématie blanche avec des poussées de croissance naissantes d’égalité.

Notre Constitution, telle qu’elle a été écrite à l’origine, est une dédicace au propriétaire foncier blanc, et la principale préoccupation des propriétaires fonciers était les armes à feu. Pour être juste, il y avait de bonnes raisons de faire des armes à feu, à l’époque, une priorité. D’une part, la version 1700 d’Instacart était un mousquet. De plus, les grandes exploitations agricoles et les domaines n’avaient aucune autre forme de protection. Mais examinons un instant les capacités des armes à l’époque par rapport à maintenant.

Cela compte. Nos encadreurs n’ont probablement pas imaginé un jour où un fou avec une ligne de crédit pourrait sauter sur une boîte avec des images animées et expédier du jour au lendemain un « pistolet », qui avec un stock de bosses, pourrait tirer jusqu’à sept cents coups par minute.

En revanche, selon ce post sur Quora, un soldat bien entraîné de l’ère révolutionnaire pourrait tirer Trois tours par minute.

Un soldat bien entraîné pouvait charger et tirer avec un mousquet à canon lisse deux ou trois fois par minute. L’exercice d’infanterie élaboré étape par étape des armées du XVIIIe siècle a été conçu pour rendre cela possible. Cependant, la cadence de tir a diminué, car le mousquet s’est encrassé de résidus de poudre et il est devenu plus difficile d’enfoncer la balle et la charge de poudre. Il y avait aussi un taux de ratés d’allumage élevé. Les pistolets à silex étaient fonctionnellement identiques aux mousquets et étaient chargés de la même manière. Ils étaient principalement utilisés par la cavalerie et avaient une importance secondaire par rapport à l’épée, au sabre ou à la lance du soldat. -Tom Gregg

Je ne suis pas mathématicien, mais cela signifie qu’un AR-15 moderne est environ 23 300 fois plus efficace. Mais je ne vais même pas le regarder de cette façon. Au lieu de cela, je le regarde comme ceci : j’étais rapide à l’école.

Maintenant, quand je dis rapide, je veux dire, ZOOM. Ceci est pertinent pour cette raison; si vingt secondes s’écoulent entre un coup de feu et un deuxième coup, en supposant que je n’ai pas été touché, selon la topographie, je pourrais courir à près de 200 mètres de la scène. Cela se perd sur les gens qui débattent de la question. Nous abordons les droits des armes à feu comme l’avant-dernière mesure de notre société libre sans penser une seule fois à l’idée que les victimes potentielles ont besoin d’une chance de fuir.

Alors, que voulaient les encadreurs ? Exactement ce qu’ils ont dit. Sauf que nous ne pouvons même pas nous mettre d’accord là-dessus. Dan Abrams est d’accord avec moi, en gros, il pense que le 2ème amendement est de nous garantir une armée, rien de plus.

Je suis irrité par la récente campagne de la NRA, mais je suis plus préoccupé par le manque de tollé général des avocats et des juges sur cette question. Ce n’est pas seulement que la loi est claire dans ce domaine. C’est tellement clair qu’il est tout simplement ridicule de prétendre que des individus, en dehors d’une milice collective, ont un droit constitutionnel de porter des armes.

Notez que ceci a été écrit en 1989. C’était il y a 32 ans. Mais de 1989 à 2014, 836 290 morts par arme à feu ont frappé notre nation.

Plus d’Américains ont été tués par balle au cours des 25 dernières années que sont morts dans chaque guerre

8.3.6.2.9.0.

Dans le temps qu’il faudra pour écrire cet article, nous pouvons nous attendre, statistiquement, à cinq personnes tuées par balles.

Laissez l’eau glacée verbale envoyer le froid; à n’importe quel moment de cette phrase quelque part dans notre pays, une balle vient peut-être de mettre fin à une vie.

Écoutez, je sais que beaucoup d’entre vous sont préoccupés par la question du contrôle des armes à feu à la fois du point de vue du mode de vie et de l’opportunité politique. Je comprends. Je ne peux plus tenir la tête haute et regarder au-delà.

Veuillez prendre une minute et digérer ce que j’ai écrit jusqu’à présent. Ensuite, ouvrez votre cœur et vos yeux et regardez cette image ci-dessous :

Ce beau petit garçon s’appelle Aiden Leos, et il était le sujet de mon premier paragraphe.

Cet enfant ne sourira plus jamais. Parce qu’il est mort. Parce que près de la moitié de notre nation est sans âme.

Parce que les armes. Parce que la liberté. Parce qu’Earl et Becky Sue ont le sentiment d’avoir besoin de «potecshun».

Parce qu’une nation a été infectée par la partisanerie, le narcissisme et la propagande dans la mesure où une maladie meurtrière est ignorée. Vous rendez-vous compte qu’à 12 pour 100 000 décès par arme à feu rattrapent la maladie rénale ?

Mais la plupart d’entre vous qui lisez ceci sont selon toute vraisemblance libéraux. La plupart d’entre vous comprennent. Pourtant, j’imagine que beaucoup d’entre vous sont terrifiés par les conséquences politiques de l’argument moral. Eh bien, je ne le suis pas.

Pour ceux d’entre vous à l’arrière, entendez-moi clairement : F!@# GUNS.

Non, je n’exerce généralement pas ce verbiage. Mais je n’ai pas d’autres mots qui conviennent. Je veux que vous compreniez qu’une maman conduisait sur une autoroute lorsqu’un fou, poussé par des motivations que nous ne comprendrons peut-être jamais ou même n’apprendrons, a tiré avec une arme à feu dans le coffre d’une voiture en marche où un enfant a été touché au ventre. Non-laissez parler l’enfant de douze ans en moi : il a été frappé au ventre. (H / T TheCriticalMind) où il a prononcé les mots: “Maman, j’ai mal au ventre.”

Et puis il est mort. Un bébé à moins d’une semaine de son sixième anniversaire a cessé de vivre. Et des événements similaires se produisent chaque jour. Jour après jour. Vous vous souvenez de la partie précédente où j’ai dit statistiquement que nous pouvions nous attendre à ce que cinq Américains meurent de la violence armée avant que je termine ce post ?

Eh bien, 23 minutes se sont écoulées depuis que j’ai écrit cela. Il est fort probable que dans ces vingt-trois minutes un de nos concitoyens ne soit plus parmi nous à cause d’une arme à feu.

Est-ce que ça va? Est-ce le prix de la liberté ? Quelle liberté avons-nous quand un voyage au magasin pourrait nous laisser saigner à mort à côté de la pizza surgelée ?

Quelle liberté avons-nous lorsqu’une descente sur l’autoroute nécessite du kevlar ? Quelle liberté avons-nous lorsqu’un petit garçon passe du rêve, peut-être d’un Disneyland rouvert, à l’extinction des lumières du suivant ?

La liberté, c’est que je peux vivre ma vie et marcher avec ma femme, rendre visite à ma famille et aller voir un film f! @ # Ing sans évaluer le risque collatéral.

Tu sais que je fais ça bien ? Je décide si Wal-Mart ou Fry’s est trop occupé et donc trop juteux d’une cible potentielle pour un cinglé. Mon raisonnement ? S’il n’y a pas trop de monde, c’est moins le moment pour quelqu’un de tirer sur sa liasse dans son embrasement de gloire dérangé. Je choisis des horaires de cinéma, comme un mardi soir vide, où je peux asseoir ma femme le plus loin non seulement d’une entrée, mais, oui, je choisis souvent un siège avec moins de visibilité directe.

Vous avez bien lu. Dans les rares occasions où nous interagissons même plus avec l’humanité dans un cadre social, je prends des précautions de sécurité dignes d’un repérage avancé d’un dignitaire. Suis-je fou? Ou suis-je prudent? Tu décides. Mais il n’y a pas grand-chose que je puisse faire si un cinglé vient à côté de moi sur une autoroute, où je suis bien calé dans ma ceinture de sécurité dans les années 80 sur la voie de droite et il décide de me tirer des balles jusqu’à ce que je sois mort. F!@#.

Il n’y a rien que je puisse faire pour empêcher cela. Et nous ne vivons pas dans un pays qui se soucie de m’en protéger, car les profits versés dans l’industrie des armes à feu sont étouffants. En 2018, quelque 28 milliards de dollars. Et comme cet article le montre clairement, les ramifications d’une société non civilisée s’étendent à la rentabilité d’industries comme la sécurité et la sécurité intérieure, voire les soins de santé.

Si vous prenez les points de l’article et additionnez toutes les considérations de profit, vous arrivez à près de 100 milliards de dollars par an. Divisons maintenant cela par les 40 000 décès par arme à feu chaque année. Vous arrivez à 2,5 millions de dollars. Chaque cadavre, chaque bébé Aiden, vaut jusqu’à 2,5 millions de dollars en sacrifice humain pour une machine à profit répugnante.

Et donc nous nous inquiétons des élections. Nous nous inquiétons du pouvoir. Nous craignons d’offenser Earl et Becky Sue, et l’Arkansas et le Tennessee, des endroits depuis longtemps dissociés de notre idéologie et pratiquement parlant, représentent des chevaux politiques loin de la grange et attachés à aucun GPS.

Mais honnêtement, et voici encore ce mot, F! @ # Tout ça. F!@# n’importe quoi, et n’importe qui, et n’importe quelle ligne de soi-disant pensée, faire des analyses statistiques, des calculs politiques ou des décisions de marketing lâches plutôt que de regarder dans les yeux autrefois vibrants de ce petit garçon, et 40 000 comme eux chaque mère !@ #!@#! année, année après année, sans se soucier de rien d’autre que d’eux-mêmes. Sans égard pour autre chose que le miroir forcément taché se protégeant de la réalité de leur visage malveillant reflétant leurs priorités dépravées.

Non-F!@# TOUS LES ARMES À FEU. Tous jusqu’au dernier d’entre eux, gros canons, petits canons, pistolets automatiques, revolvers, pistolets BB, fusils, 38, Beretta, Luger, Glock. J’ai fini. Soit nous protégeons notre peuple, soit « Nous, le peuple », cette phrase calomnieuse propagée par la droite dérangée, n’a pas de sens.

Je pourrais accepter la chasse de conservation et la protection des locaux privés. Je dis toujours f!@# eux cependant. Mais au-delà de ça ?

Je veux que les armes disparaissent. C’est ce que je veux. Vais-je l’obtenir ? Non, mais je vous ai promis de vous dire ma vérité, la vérité, que je ne renoncerais pas à l’urgence de maintenant, l’impératif moral de l’action. Les armes tuent.

Je veux qu’ils partent. Peut-être qu’un bulletin d’information est un meilleur choix de carrière pour moi qu’un poste électif à cause de cela. Mais tu sais quoi? Je sais qui je suis.

Les armes à feu n’appartiennent pas au public, fin de l’histoire. Ni dans les voitures, ni dans les magasins, ni dans les stades, ni dans les écoles.

Un pays trop stupide, voire trop acheté pour changer d’avis par respect pour un cataclysme de masse évitable, afin de préserver un sens tordu de la liberté, si je peux paraphraser l’estimé, si dans ce seul cas, Thomas Jefferson à courte vue, va atteindre ni la liberté ni la sécurité.

Mais la paraphrase diverge ici car nous mériterons toujours ces droits. Les innocents parmi nous méritent de vivre dans la paix et la sécurité, les Aiden Leoses du monde sont des êtres humains que j’ai le devoir de protéger. Les sanglots et les platitudes ne le font pas. Tordre les mains et «profonde inquiétude» ne le font pas.

22 000 cartouches appartenant à une seule personne. Un wahoo fou Yosemite Sam tuant un petit enfant sans autre raison que la dépravation.

Et Cassidy avait la capacité d’en tuer 22 000 de plus.

22 000.

22 000.

22 000.

22 000.

«Et tu me dis encore et encore et encore et encore mon ami

Ah, tu ne crois pas que nous sommes à la veille de la destruction”

-Barry McGuire

-ROC

Hé les amis, mon combat contre le cancer est devenu plus sérieux et m’a obligé à changer de carrière de toute urgence ! Si vous aimez mon écriture, vous pouvez soutenir ma carrière de newsletter naissante ici ! www.gofundme.com/…

Votre soutien est apprécié et je vous promets que je vous donnerai le meilleur de mes écrits et que je ferai de mon mieux pour m’améliorer constamment en tant qu’écrivain !

L’amour,

-ROC

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !