22 500 km2 supplémentaires d’Amazonie ont disparu en 2020

La dévastation de l’Amazonie non seulement ne se modère pas, elle semble s’accélérer, selon les derniers chiffres fournis par les satellites et les institutions scientifiques. En 2020, la politique de Jair Bolsonaro, président du Brésil, a continué de privilégier la destruction du grand poumon vert de l’humanité, juste au moment où son rôle est vital pour l’équilibre climatique. Mais dans les autres pays occupés par la forêt amazonienne, la situation n’est pas meilleure.

En 2020, la perte de forêt a dépassé 22 500 km² (presque l’équivalent de l’ensemble de la Communauté valencienne) dans les neuf pays qui composent l’Amazonie. Les deux tiers de ces pertes se sont produites au Brésil, selon les données du Projet andin de surveillance de l’Amazonie (MAAP).

Ce chiffre représente une augmentation de 17% par rapport à 2019 et constitue le troisième niveau annuel le plus élevé depuis 2000.

Quant à 2021, ce n’est qu’au mois d’août que plus de 1 600 kilomètres carrés de l’Amazonie brésilienne ont été détruits, au milieu des incendies et de la déforestation. Selon l’Institut de l’Homme et de l’Environnement de l’Amazonie (Imazon), jusqu’à ce mois-là, la superficie déboisée avait déjà augmenté de 7 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Tout indique donc que cette année sera à nouveau particulièrement négative, et ce malgré le fait qu’en juin le gouvernement brésilien a déployé des troupes pour empêcher la déforestation afin de tenter de faire taire les critiques reçues de larges secteurs et de la communauté internationale.

La destruction de l’Amazonie a considérablement augmenté pendant le mandat du président Jair Bolsonaro, qui a réduit le financement des programmes gouvernementaux de protection et de surveillance de l’environnement et a poussé à l’ouverture des terres indigènes à l’agriculture et à l’exploitation minière.

Une grande partie de ces terres est utilisée pour faire paître le bétail pour l’exportation de viande ou pour cultiver du soja, qui est principalement destiné à l’alimentation animale, selon Greenpeace.

L’Amazonie est un puits de carbone géant, piégeant d’énormes quantités de CO2 de l’atmosphère, mais une partie de ce carbone est libérée dans l’atmosphère lorsqu’elle est coupée ou brûlée. Les scientifiques ont déjà averti que l’Amazonie allait probablement passer du statut de « séquestre de CO2 » à celui d’émetteur net, ce qui aggraverait la situation de manière alarmante. Cela serait dû à la combinaison de l’abattage progressif des arbres (qui réduit la séquestration du carbone) et des émissions générées par les incendies, entre autres causes.

En avril de cette année, Bolsonaro a déclaré dans une lettre à son homologue américain Joe Biden qu’il s’était engagé à mettre fin à la déforestation illégale en Amazonie d’ici 2030, mais qu’il aurait besoin de fonds et de ressources supplémentaires. Il a réitéré l’engagement lors du sommet sur le climat organisé par les États-Unis.

40 entreprises européennes menacent de boycotter

En mai, CNN a rapporté, certains des plus grands supermarchés et épiceries d’Europe ont menacé de cesser d’acheter des produits agricoles du Brésil si un projet réglementaire qui, selon eux, favoriserait la déforestation devenait loi.

Dans une lettre ouverte, 40 chaînes, fournisseurs de produits alimentaires et sociétés d’investissement ont exhorté les législateurs à reconsidérer une proposition qui légaliserait l’occupation privée des terres publiques qui a été réalisée depuis 2012.

Les entreprises affirment que le projet de loi pose « des menaces potentiellement encore plus grandes pour l’Amazonie », où il existe déjà des niveaux élevés de déforestation.

Parmi les signataires figurent L’allemand Metro et les chaînes Aldi et Lidl, ainsi que les enseignes britanniques Tesco, Sainsbury’s, Asda, Marks & Spencer et Waitrose & Partners, et le groupe néerlandais Ahold Delhaize, qui exploite 21 marques principalement en Europe et aux États-Unis.

Le Brésil est le plus grand exportateur de produits agricoles vers l’Union européenne, selon la Commission européenne. En 2020, le pays a exporté des marchandises d’une valeur totale de 25 milliards d’euros (30 milliards de dollars américains) vers le bloc. Ceux-ci incluent le bœuf, le soja et le café. Les produits agricoles sont également l’une des principales exportations du Brésil vers le Royaume-Uni.

Legal & General Investment Management, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs en Europe, a également signé la lettre. Le document dit que l’Amazonie est « essentielle pour la sécurité de notre planète » et « critique » pour la prospérité future des Brésiliens et « de l’ensemble de la société ».

« Si (le projet de loi) ou d’autres mesures qui sapent les protections existantes deviennent des lois, nous n’aurons pas d’autre choix que de reconsidérer notre soutien et notre utilisation de la chaîne d’approvisionnement des produits agricoles brésiliens », ont-ils déclaré dans la lettre. « Nous exhortons le gouvernement brésilien à reconsidérer sa proposition. »

Données sur la situation actuelle de l’Amazonie :

-L’Amazon a perdu environ 2,3 millions d’hectares de forêt primaire dans les 9 pays amazoniens.

-Cela représente un 17 % d’augmentation par rapport à l’année précédente (2019), et le troisième record le plus élevé depuis 2000.

-Les les pays avec la plus grande perte de forêt primaire amazonienne sont 1) le Brésil, 2) la Bolivie, 3) le Pérou, 4) la Colombie, 5) le Venezuela et 6) l’Équateur.

-Les 65% la perte de la forêt primaire s’est produite dans Brésil (qui dépassait un total de 1,5 million d’hectares), suivi de 10 % en Bolivie, 8 % au Pérou et 6 % en Colombie (tous les autres pays avaient moins de 2 %).

-Pour Pérou, Equateur et Bolivie, 2020 a enregistré la plus forte perte de forêt primaire amazonienne jamais enregistrée. Pour La Colombie, était son deuxième record le plus élevé.

