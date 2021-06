22 ans à partir du moment qui a changé l’histoire des San Antonio Spurs en choisissant Manu Ginobili

in

Il y a des décisions qui sont prises dans une NBA Management qui changent la direction et le cours d’une franchise pour toute son histoire. C’est ce qui s’est passé un jour comme aujourd’hui, mais il y a 22 ans avec le repêchage de la NBA 1999. Et pas avec un choix au numéro 1, mais avec un choix de 57 qui allait devenir le plus célèbre de l’histoire.

Ici le San Antonio Spurs Ils ont sélectionné un jeune argentin de grande qualité qui allait changer l’histoire de la franchise texane : Manu Ginobili. À peine deux décennies plus tard, ce joueur était déjà une star de la ligue avec 4 anneaux à son actif et un héritage aux côtés de Tony Parker, Tim Duncan et Gregg Popovich qui durera pour toujours dans les annales de la meilleure ligue de basket-ball de la planète.