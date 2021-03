22 ans après leur amour, ‘Betty’ et ‘Don Armando’ se retrouvent

La simplicité d’Ana María et Jorge Enrique a été vérifiée par Who à Bogotá, Colombie, quand à côté de Lorna Paz (‘Patricia Fernández’), Natalia Ramírez (‘Marcela Valencia’) et pratiquement le ‘Cuartel de Feas’ dans son intégralité, ils ont monté la mise en scène de ‘Yo Soy Betty, la fea’, au Théâtre des Beaux-Arts Cafam, en 2019.

C’est pourquoi, en observant sur Insta Live qu’Orozco et Abello avaient, il y a quelques jours, il n’est pas surprenant que leur bonne chimie soit toujours présente, qu’elle se moque de tout événement de lui, comme quand Internet a commencé à échouer et a conclu un pacte avec «Mercure rétrograde» pour retrouver la connexion.

La rencontre a eu lieu dans le premier Live que Jorge Enrique a fait dans son espace, qu’il a appelé «Night, Night»; Au départ, Ana María, qui vit à Buenos Aires, en Argentine, en a profité pour remercier toutes les personnes qui continuent à la soutenir sur les réseaux sociaux car, elle a accepté, « je ne suis pas la plus douée » en faisant des émissions en direct et préfère de ne pas les faire.

« Vraiment, votre invitation (celle de Jorge) m’excite beaucoup et je veux remercier tout le monde et tous les messages qu’ils m’envoient tout le temps, ils viennent d’un amour, d’une affection, que je les lis toujours, je ne suis pas dans le réseaux de jeux, mais je vous remercie beaucoup », a déclaré Orozco.

Et c’est que l’actrice a accepté qu’elle préfère le papier et le pinceau aux téléphones portables ou aux ordinateurs. Le temps était joyeux de voir Ana María et Abello ensemble, avec leurs rires, leurs souvenirs, comme celui qu’elle lui a donné un livre de Tim Burton: « La mort mélancolique d’Oyster Boy & Other Stories », car le cinéaste est son préféré.

« Il doit avoir environ 10 ans, c’est un trésor que je garde car ce n’est pas un livre qu’Anita a acheté, il lui appartenait et cela me semble très mignon, il a de très belles histoires et une beauté de dessins, avec l’humour de Tim Burton, et en quelque sorte le mot mélancolie m’amène à vous », se souvient Jorge Enrique.