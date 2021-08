in

Bourbon on the Rocks sur WAAM Radio est de retour pour le dimanche 22 août, et Duke couvre cela.

* Joe Biden fait une interview avec George Stephanopoulos, et les médias brûlent à nouveau plus vite que le Hindenburg sur ce que dit Joe.

*La légende du baseball local Bill Freehan décède à l’âge de 79 ans des suites de complications dues à la maladie d’Alzheimer, et l’hôte a quelques réflexions à ce sujet.

