22 applications et jeux temporairement gratuits et 33 en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. Après un mercredi lent, les ventes ont repris, et j’ai donc quelques points forts que j’aimerais souligner. Tout d’abord, l’agent A: un puzzle déguisé, un jeu d’évasion captivant. Ensuite, j’ai Unbroken Soul, un jeu de plateforme agréable. Enfin, G30 – A Memory Maze, un casse-tête minimaliste qui propose une histoire unique. Comme toujours, j’ai mis en évidence tous les titres intéressants en texte vert gras afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 22 applications et jeux temporairement gratuits et 33 en vente pour la fin de la semaine.

Libérer

applications

Apprendre à courir (sans publicité) 4,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 8 heures Récupération photo, vidéo et audio supprimée – PRO 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 8 heures Clavier Pari – pour le codage 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours Gestionnaire de favoris – Gestionnaire de favoris de site Web 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Sons de sommeil relaxants PRO 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Text Reader PRO – Text To Speech App hors ligne (tts) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Carte de score Kamikazee Dice 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Burning Fortress 2 1,00 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Final Castle Defense: RPG inactif 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Hero Knights (RPG inactif) 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Hills Legend: Action-horreur 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Légende du dessin animé 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Message Quest – les incroyables aventures de Feste 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Ruby Square: jeu de puzzle logique (700 niveaux) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Zombie Combat: Target Shooting Simulator 3D 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Shamrock – Pack d’icônes 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours Fond d’écran de Noël 🎅🎄 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Falling Flowers Red – Fond d’écran animé 0,99 € -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Fledermaus – Pack d’icônes 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Pixel Net White – Pack d’icônes 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Thème Xperia – Falling Flowers Red 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Thème Xperia – Château d’Osaka 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Vente

applications

Delivery Tip Tracker Pro 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours MEDcodigos TUSS SUS CID CBHPM Santé Brésil Codes 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours KReader PRO: Kindle lit tous les formats (sans publicité) 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours Champignon 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Notes 3,49 $ -> 2,39 $; La vente se termine dans 6 jours Maîtrise de la guitare Shred 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours Pencil Sketch HD 4,49 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 7 jours Sketch Master Pro 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Aces of the Luftwaffe – Squadron: Extended Edition 7,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 5 jours Économisez les chiots Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Wonder Boy: Le piège du dragon 9,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 5 jours ACE Academy 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours Agent A: Un puzzle déguisé 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours HORREUR DE RÉVEIL 1-5 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Café International 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours Cristallin 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours Ethereal Enigma 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours Kaori After Story 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Nelly Cootalot: La flotte de volailles 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours Pocket Rogues: Ultimate 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours Death Worm ™ 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours G30 – Un labyrinthe de mémoire 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Cours de musique pour enfants: plus de 10 instruments de musique 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Âme ininterrompue 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation