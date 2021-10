22 applications et jeux temporairement gratuits et 68 en vente pour vendredi

Ne manquez pas les soldes de Machinarium, Slayaway Camp et Pascal’s Wager

Bienvenue à vendredi, tout le monde. Ce week-end, c’est Halloween, et donc une multitude de développeurs ont mis leurs applications et leurs jeux en vente en prévision du week-end de vacances. Cela signifie que j’ai une tonne de ventes à partager avec tout le monde, y compris des personnes remarquables. Le premier est Machinarium, le jeu d’aventure le plus populaire d’Amanita Design. Ensuite, j’ai Slayaway Camp, un casse-tête de style Sokoban qui offre un superbe thème slasher des années 80. Le dernier mais non le moindre est Pascal’s Wager, un RPG d’action fantastique et sombre parfait pour le week-end d’Halloween. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 22 applications et jeux temporairement gratuits et 68 en vente pour la fin de la semaine.

Libérer

applications

Suspension Stark par Virtual Trainer 4,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours Prévision météo précise 4,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours MiniWheels Pro : Miniatures Enregistrez-vous 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 3 jours

Unit Lab – Convertisseur et calculatrice 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours

World Of Chess 3D 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours

Jeux

Insondable 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 3 jours Contes de la peste noire – France 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 3 jours Lancement infini 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Cartoon Craft 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Defender Legend Premium : Hero Champions TD 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Message Quest — les aventures incroyables de Feste 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Les aventures du chat Becker 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Cyber ​​Fighters: Legends of Stickman League RPG 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Healing Wood Block Travel $0.99 -> Free; La vente se termine dans 7 jours Histoires : Votre choix (romans interactifs) 3,49 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Tap Legend Premium: Hero Fight Offline 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Timing Hero PV: Retro Fighting Action RPG 3,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours TouchTouchPangPang 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Aline Orange : pack d’icônes linéaires 1,49 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 11 heures Square White – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 11 heures Teardrop Black – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 11 heures Bleu clair – Pack d’icônes 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 1 jour

Vente

applications

Souris WiFi Pro 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours KReader PRO : Kindle lire tous les formats (pas de publicité) 3,49 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

FolderSync Pro 4,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Égaliseur audio de puissance 3,75 $ -> 2,45 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Crashlands : ARPG d’artisanat basé sur l’histoire 6,99 $ -> 4,49 $ ; La vente se termine dans 2 jours

Levelhead – Jeu de plateforme infiniment difficile 6,99 $ -> 4,49 $; La vente se termine dans 2 jours

Cat Lady – Le jeu de cartes 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Deathtrap Dungeon Trilogy 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours Full Pipe : Premium Game 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours InfiniteCorp : Jeu de cartes Cyberpunk 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Iron Marines : Jeu de stratégie en temps réel hors ligne RTS 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Kingdom Rush Frontiers TD 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Kingdom Rush Origins – TD 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Kingdom Rush Vengeance – Jeu de défense de tour 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 3 jours

La vie amoureuse de Kitty Powers 5,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Matchmaker de Kitty Powers 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Chevaliers de San Francisco 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours Morgiana: Mysteries (Full) 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Vallée mystique 5,99 $ -> 3,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Ordesa – le film interactif 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours La revanche de l’esprit : 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Slayaway Camp : casse-tête d’horreur des années 80 ! 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Nager 3,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Talisman 2,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Talisman : Origines 2,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Suif 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Le vagabond : la créature de Frankenstein 5,49 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Trois Royaumes Le dernier seigneur de guerre 12,99 $ -> 6,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Kickass Commandos 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours 1944 Burning Bridges Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Fran Bow Chapitre 1 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Fran Bow Chapitre 2 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Fran Bow Chapitre 3 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Fran Bow Chapitre 4 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Fran Bow Chapitre 5 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Flics rebelles 7,99 $ -> 4,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

BATTLESHIP – Jeu multijoueur 4,99 $ -> 2,50 $; La vente se termine dans 6 jours

Battlevoid : Siège de secteur 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Indice 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Carrefour : Roguelike RPG Dungeon Crawler 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Gnomes Garden 5 : Halloween 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Hôtel Million Onion 4,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Cellule mentale 5,00 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

MONOPOLY – Jeu de société classique 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Package Inc – Simulateur de cargaison 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Le jeu de la vie 2,99 $ -> 1,50 $ ; La vente se termine dans 6 jours

LE JEU DE LA VIE Vacances 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Traffix : Simulateur de trafic 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Créateur de donjon 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Kaiju Big Battel Fighto Fantasy 9,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Machinarium 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Croisade mortelle : jeu de plateforme avec Knight Adventure 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Bigfoot Quête 3,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans ?

Le pari de Pascal 6,99 $ -> 4,99 $ ; La vente se termine dans ?

Chemins de fer – Train Simulator 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ?

Yggdrasil arc-en-ciel 7,99 $ -> 5,49 $ ; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Awf Pixel – cadran de la montre 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours Selene Noir : Pack d’icônes sombres 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours Black Blue – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Blackdiant Blue – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Bleu foncé – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Diamond – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Nambula Blue – Lines Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Olympia – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Anubis – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Anubis – Round Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Cartogram – Fonds d’écran et arrière-plans de cartes en direct 2,50 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Orb – Fond d’écran animé 3D 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans ?

