22 articles de mode dont les hommes ont besoin pour 2022, selon des stylistes célèbres

Messieurs, vous avez assez attendu. Il est temps de rafraîchir ce placard.

Une nouvelle année est arrivée, ce qui signifie qu’il est approprié d’améliorer votre jeu de mode afin que vous puissiez paraître et vous sentir mieux pendant que vous accomplissez toutes ces résolutions. Mais où allez-vous commencer? ET! News est là pour vous aider !

Juste à temps pour 2022, nous avons parlé aux meilleurs stylistes d’Hollywood qui sont chargés d’habiller certains des plus beaux hommes d’Hollywood. Leurs conseils et idées valent absolument le détour.

« Après des années de costumes sombres et presque deux ans de sweats, les gars veulent plus de leur garde-robe maintenant et veulent essayer de nouveaux looks », styliste Carrie Cramer a dit à E! Des nouvelles. « En matière de mode masculine, 2022 consiste à allier à la fois confort et style. »

Préparez-vous à prendre des notes et à commencer à magasiner avec quelques beaux looks ci-dessous.