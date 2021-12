Note de l’éditeur : cette histoire a été publiée à l’origine en 2018.

Près de 15 ans après que Regina George et Mean Girls aient personnellement victimisé les masses pour la première fois, le film est devenu un classique culte dont certains moments sont désormais parfaitement intégrés à notre culture. Les gens la citent probablement sans le savoir, de ceux qui ont adopté une phrase amusante parce qu’ils l’ont simplement entendue de quelqu’un d’autre aux personnes qui étaient des tout-petits lorsque le film de 2004 est sorti et pensent que ce sont des choses que les gens disent simplement.

Mean Girls est partout – dans les sports, sur Twitter, dans les bibliothèques GIF et les nouveaux clips d’Ariana Grande.

La création de Tina Fey est devenue un incontournable de la culture populaire, et dans une réflexion du New York Times de 2014 sur le film alors vieux de dix ans, il y a une raison pour laquelle elle pense qu’il est toujours aussi populaire : « Je pense que nous devons surtout remercier TBS. C’est toujours sur TBS.

Alors que les répliques du film sont ancrées dans notre vocabulaire, les acteurs sont probablement ceux qui en entendent le plus parler. À partir de la même histoire du New York Times, Lacey Chabert, qui a joué Gretchen Wieners, a déclaré : « Probablement une centaine de fois par jour, les gens m’écriront la ligne« chercher » sur Twitter », tandis que Rachel McAdams, la méchante reine des abeilles, rappelé :

“J’ai récemment séjourné dans une chambre d’hôtes en Europe et la jeune petite-fille du propriétaire m’a demandé d’écrire quelques lignes du film au petit-déjeuner. J’étais comme un cerf dans les phares. Je ne m’en souvenais pas. Et elle a commencé à me donner 12 citations directes.

Pas étonnant.

Nous célébrons donc l’impact culturel monumental de Mean Girls au cours des 15 dernières années en classant les 22 premières citations encore couramment citées aujourd’hui.

22. « J’ai vraiment mauvaise haleine le matin. »

Dit par : Cady

21. « Une fois, elle m’a frappé au visage. C’était génial. »

Dit par : Béthanie Byrd

20. « Tes cheveux ont l’air si sexy repoussés en arrière. Cady, peux-tu lui dire que ses cheveux ont l’air sexy repoussés en arrière.

Dit par : Régina

19. « N’ayez pas de relations sexuelles. Parce que tu vas tomber enceinte et mourir.

Dit par : Coach Carr

18. L’inventeur du grille-pain Strudel

Remarque : celle-ci est en fait constituée de deux lignes, car bien qu’elles ne soient pas souvent directement citées, elles sont fréquemment référencées.

« C’est Gretchen Wieners. Elle est totalement riche parce que son père a inventé le Toaster Strudel. Dit par : Damien

« Et je ne pense pas que mon père, l’inventeur du grille-pain Strudel, serait trop heureux d’entendre parler de cela. » Dit par : Gretchen

17. « On dirait qu’il se dirige vers la salle de projection au-dessus de l’auditorium ! »

Dit par : Cady

16. « Boo, espèce de pute ! »

Dit par : Régina

15. « Grool ».

Dit par : Cady

Quoi? « Je voulais dire ‘cool’, puis j’ai commencé à dire ‘super’. »

14. « L’armée de skanks »

Techniquement, personne n’a dit cette ligne. Le film y coupe après que Janice ait décrit Gretchen et Karen comme le « groupe ignorant de fidèles fidèles » de Regina alors qu’ils complotaient pour la faire tomber.

13. « J’ai vu Cady Heron porter des pantalons et des tongs de l’armée, alors j’ai acheté des pantalons et des tongs de l’armée. »

Dit par : Béthanie Byrd

12. «Elle est une ruine de vie. Elle ruine la vie des gens.

Dit par : Janice

11. « Les ex-petits amis sont tout simplement interdits aux amis. Je veux dire, c’est juste, comme, les règles du féminisme.

Dit par : Gretchen

(Ce sont vraiment les quatre derniers mots de cette ligne.)

10. « Il n’y a pas de règles dans cette maison. Je ne suis pas comme une maman ordinaire. Je suis une maman cool.

Dit par : la maman de Régina

9. « Combien d’entre vous se sont déjà sentis personnellement victimisés par Regina George ? »

Dit par : Mme Norbury

8. « Le mercredi, nous portons du rose. »

Dit par : Karen

7. « Entrez, perdant. Nous allons faire du shopping.

Dit par : Régina

6. « La limite n’existe pas. »

Dit par : Cady

5. « C’est tellement beau. »

Dit par : Gretchen, évidemment, et toute variation des lignes de « recherche » font partie de ce groupe.

Régina : Qu’est-ce que la récupération ?

Gretchen : Oh, c’est comme, l’argot, d’Angleterre.

Et ensuite…

Régina : Gretchen, arrête d’essayer d’aller chercher. Ca ne va pas arriver.

4. « Vous ne pouvez pas vous asseoir avec nous ! »

Dit par : Gretchen

3. « C’est le 3 octobre. »

Dit par : Cady

Précédé par: « Le 3 octobre, il m’a demandé quel jour on était.

Cette ligne est devenue si emblématique et ancrée dans notre culture que le 3 octobre est officiellement désigné comme Mean Girls Day.

2. « Quatre pour vous, Glen Coco ! Vous allez Glen coco! »

Dit par : Damien

« Et aucun pour Gretchen Wieners. Au revoir. »

1. « Elle ne va même pas ici! »

Dit par : Damien

Une fois que vous aurez atteint le top 5 des citations, les fans de Mean Girls pourraient probablement leur commander un certain nombre de manières différentes mais acceptables. Mais peu importe ce que vous pensez du top cinq ou de l’ordre général de ces citations, l’impact du film sur notre jargon et notre culture populaire est indéniable.