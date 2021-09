22% des acheteurs sont très soucieux de l’environnement : étude Kantar

La famille, principalement les enfants, a été identifiée comme la plus grande influence avec 36% des personnes interrogées après l’emballage du produit, dans le changement d’habitudes selon l’étude mondiale.

49% des ménages déclarent que la pandémie de covid-19 a rendu la durabilité encore plus importante pour eux, selon une étude Kantar. selon l’étude, le pourcentage de ménages « écoactifs » est passé à 22% en 2021 contre 16% en 2019. La famille, principalement des enfants, a été identifiée comme la plus grande influence avec 36% des personnes interrogées après l’emballage du produit, dans le changement d’habitudes selon l’étude mondiale.

Intitulée « The Who Cares Who Does », l’étude segmente les ménages en trois catégories en fonction de leurs comportements réels. 22 % des ménages sont écoactifs, c’est-à-dire des acheteurs très soucieux de l’environnement et qui profitent des actions pour réduire leurs déchets. Pendant ce temps, 40% des ménages relèvent des éco-considérants et sont inquiets pour l’environnement et les déchets plastiques mais ne prennent pas beaucoup d’actions pour réduire leurs déchets. Par ailleurs, 38 % des ménages sont des éco-licenciés et sont des acheteurs peu ou pas intéressés par l’environnement et ne faisant aucune démarche pour réduire les déchets.

L’étude, dans sa troisième année, a révélé que le segment éco-actif a augmenté de six points de pourcentage au cours des deux dernières années, pour représenter 22% des ménages mondiaux. Kantar prévoit que ce segment atteindra 40% de tous les ménages au cours des cinq prochaines années, et plus de la moitié des ménages d’ici 2029. Kantar estime que les achats FMCG/CPG par Eco-actives totaliseront 446 milliards de dollars en 2021, en hausse de 70 milliards de dollars par rapport à 2020, et prévoit que ce segment atteindra 925 milliards de dollars d’ici 2026 – un TCAC de 15,7 %, plus de cinq fois plus rapide que le marché de l’épicerie dans son ensemble.

Les éco-actifs stimulent la croissance des marques qui adoptent des stratégies durables, Guillaume Bacuvier, PDG de la division Worldpanel de Kantar. « En tant que segment, le marché éco-actif connaîtra une croissance cinq fois plus rapide que l’ensemble du marché de l’épicerie, donc construire un avantage concurrentiel grâce à votre stratégie de développement durable représente une opportunité majeure pour les marques. Les entreprises qui font les choses correctement en récolteront les fruits, celles qui n’agissent pas risquent de refuser un nombre croissant d’acheteurs. Les deux tiers de tous les acheteurs ont cessé d’acheter un produit ou un service qui a un impact négatif sur l’environnement au moins une fois », a-t-il ajouté.

L’étude Who Cares, Who Does a interrogé près de 90 000 répondants dans 26 pays.

