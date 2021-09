22 % des clients s’attendent à ce que les marques envoient des e-mails marketing tous les quinze jours : rapport

Intitulé « Efficacité du marketing par e-mail », le rapport parle de l’importance des outils dans une stratégie marketing

22% des clients s’attendent à ce que les marques envoient des e-mails marketing tous les quinze jours, a révélé le dernier numéro de WATPapers publié par WATConsult. Actuellement, alors que les clients du groupe d’âge de 18 à 24 ans reçoivent des e-mails promotionnels plusieurs fois par semaine, les clients du groupe d’âge de 46 ans et plus les reçoivent tous les quinze jours. Intitulé « Efficacité du marketing par e-mail », le rapport parle de l’importance des outils dans une stratégie marketing, de son effet sur les décisions d’achat et de la perspective approfondie d’un consommateur vis-à-vis des e-mails marketing.

Du point de vue de l’industrie, les clients pensent qu’ils reçoivent beaucoup plus d’e-mails promotionnels que prévu de catégories telles que le divertissement, la finance, l’assurance, la vente au détail et le commerce électronique, selon le rapport. Néanmoins, des catégories comme les voyages et le tourisme, l’éducation et la banque exercent la bonne fréquence d’une fois par semaine, une fois par quinzaine et mensuelle, respectivement. Le rapport démontre en outre que la majorité des consommateurs s’inscrivent à des e-mails promotionnels pour obtenir des nouvelles et des mises à jour exclusives. Ils cherchent également à accéder au premier aperçu du nouveau contenu via ces e-mails. Celles-ci sont suivies de raisons comme obtenir plus d’informations sur un produit ou un service et participer à des concours et des tirages au sort.

En outre, le rapport indique qu’afin d’éviter que les clients ne soient ennuyés, il est essentiel que les spécialistes du marketing étudient les composants essentiels des e-mails promotionnels. Les résultats suggèrent que les jeunes clients du groupe d’âge de 18 à 24 ans remarquent la ligne d’objet avant d’ouvrir un e-mail promotionnel, tandis que les clients du groupe d’âge de 46 à 54 ans observent l’aperçu du contenu. De plus, pour empêcher les clients de se désinscrire de la liste de diffusion et pour améliorer les relations avec les clients, les spécialistes du marketing doivent se livrer à des e-mails personnalisés, basés sur le comportement de navigation.

Selon Heeru Dingra, PDG de WATConsult, le marketing par courrier électronique continue d’être l’un des moyens les plus efficaces et les plus économiques pour les petites et moyennes entreprises de convertir des prospects en clients. « Cette chaîne est dans l’air du temps. Ainsi, bien que les marques migrent vers le marketing omnicanal, l’email reste au centre des préoccupations. Les progrès technologiques ont rendu possible l’automatisation du marketing et amélioré de nombreux aspects de la planification et de la gestion des e-mails. Selon le rapport, 22% des clients déclarent que ces e-mails sont extrêmement utiles dans une décision d’achat. Je pense que ce dernier numéro de WATPapers sera une ressource inestimable pour quiconque a l’intention de démystifier le marketing par e-mail », a-t-elle ajouté.

