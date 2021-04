22 états cherchent de l’oxygène! La demande de gaz vital augmente à 67%

La demande de gaz vital s’est étendue de 12 États le 15 avril à jusqu’à 22 États le 24 avril. (Image: PTI)

En neuf jours, la demande d’oxygène médical a augmenté de 67% au 24 avril, selon les informations recueillies à partir des ordonnances d’allocation d’oxygène émises par le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Il montre en outre que la demande de gaz vital s’est étendue de 12 États le 15 avril à 22 États le 24 avril. Selon un rapport d’IE, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, avait écrit aux secrétaires principaux / secrétaires supplémentaires / secrétaires. (Santé) de 12 États le 15 avril les informant de l’allocation d’oxygène par rapport à leur demande pour la semaine commençant le 20 avril. Ces 12 États sont le Maharashtra, le Rajasthan, le Gujarat, le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh, le Karnataka, l’Haryana, le Punjab, l’Uttar Pradesh, Kerala, Tamil Nadu et Delhi.

Bhushan, dans sa lettre, citée dans le rapport IE, a fourni des informations sur les unités de production à partir desquelles ces 12 États recevaient le gaz de sauvetage. Pour la semaine commençant le 20 avril, les États ont demandé un oxygène médical de 4 880 tonnes métriques au total, et les allocations ont été faites en conséquence.

Le rapport indique qu’une autre lettre du 24 avril de Nipun Vinayak, secrétaire adjoint du ministère de la Santé et de la Famille aux responsables de la santé, les a informés de l’allocation d’oxygène par rapport à leur demande à partir du 25 avril. Il a montré que le nombre d’États nécessitant une allocation d’oxygène par le gouvernement central est passé à 22. Avec cela, leur demande combinée était également passée à 8 172 MT d’oxygène par jour, soit 67% de plus que la demande indiquée dans le rapport du Secrétaire à la Santé. lettre datée du 15 avril.

Selon la lettre de Vinayak, le gouvernement central avait alloué 8 280 MT d’oxygène médical par jour à ces 22 États. Les nouveaux États qui demandent le gaz sont Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Uttarakhand, J&K, Himachal Pradesh, Chandigarh, Bengale occidental, Bihar, Dadra et Nagar Haveli Daman et Diu. Vinayak a en outre déclaré dans la lettre que le plan d’approvisionnement en oxygène avait été préparé sous la direction générale du Groupe Empowered par le DPIIT en consultation avec les fabricants d’oxygène, les ministères concernés, les États, ainsi que l’AIIGMA.

Pour la semaine commençant le 25 avril, les cinq principaux États de l’Inde ayant la plus forte demande d’oxygène médical sont le Maharashtra (1784 MT par jour), le Gujarat (1000 MT par jour), le Karnataka (770 MT par jour), l’Uttar Pradesh (657 MT par jour) jour) et Madhya Pradesh (640 MT par jour). Sur les 22 États qui ont reçu du gaz vital le 24 avril, une quantité plus élevée a été allouée à quatre États par rapport à leur demande, quatre États ont reçu une allocation d’oxygène inférieure par rapport à leur demande, tandis que 14 États ont été alloués. la quantité demandée par eux.

Les États, qui ont reçu plus d’oxygène que leur demande sont: l’Uttar Pradesh (857 MT par jour contre une demande de 657 MT); Karnataka (802 MT par jour contre une demande de 770 MT); Delhi (490 MT par jour contre une demande de 470 MT); et MP (649 MT par jour contre une demande de 640 MT). Les Etats qui ont reçu moins d’oxygène que leur demande sont: Haryana (allocation de 162 MT par jour contre une demande de 180 MT); Gujarat (975 MT par jour contre une demande de 1 000 MT); Punjab (137 MT par jour contre une demande de 187 MT); et Tamil Nadu (280 MT par jour contre une demande de 220 MT).

