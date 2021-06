22 groupes de droits demandent à PayPal et Venmo d’élaborer des politiques sur les fermetures de comptes ⋆ .

par Jillian C. York et Rainey Reitman, Activist Post :

San Francisco – Près de deux douzaines de groupes de défense des droits, dont l’Electronic Frontier Foundation (EFF), se sont réunis pour dire à PayPal et à sa filiale Venmo de mettre en place ses politiques sur les gels et les fermetures de comptes, car ses pratiques opaques interfèrent avec les systèmes de paiement connectés à de nombreuses activités protégées par le premier amendement.

« Des entreprises comme PayPal et Venmo comptent des centaines de millions d’utilisateurs. L’accès à leurs services peut avoir un impact direct sur la capacité d’un individu, d’une entreprise ou d’une organisation à but non lucratif à survivre et à prospérer dans notre monde numérique », a déclaré Jillian York, directrice internationale de la liberté d’expression de l’EFF. «Mais alors que des entreprises comme Facebook et YouTube ont fait l’objet d’un examen minutieux de leur historique de fermetures de comptes, des sociétés financières comme PayPal sont souvent passées sous le radar. Maintenant, la communauté des droits humains envoie un message clair qu’il est temps de changer.

La coalition a envoyé une lettre à PayPal et Venmo aujourd’hui, exprimant une inquiétude particulière concernant les fermetures de comptes qui semblent avoir été utilisées pour faire pression ou pour cibler des sites Web hébergeant du contenu controversé, mais légal. PayPal a fermé le compte du libraire en ligne Smashwords en raison de préoccupations concernant la fiction érotique et a également refusé de traiter les paiements au site Web de dénonciation WikiLeaks. L’année dernière, Venmo a été poursuivi pour avoir ciblé des paiements associés à l’islam ou aux nationalités ou ethnies arabes, et il existe également de nombreux exemples de défenseurs des travailleurs du sexe confrontés à des fermetures de comptes.

La lettre d’aujourd’hui appelle PayPal et Venmo à fournir plus de transparence et de responsabilité concernant ses politiques et pratiques en matière de gel et de fermeture de compte, notamment en publiant des rapports de transparence réguliers, en informant les utilisateurs de manière significative et en proposant un processus d’appel opportun et significatif. Ces recommandations sont conformes aux Principes de Santa Clara sur la transparence et la responsabilité dans la modération de contenu, un ensemble de principes élaborés par des défenseurs de la liberté d’expression et des universitaires pour aider les entreprises à se concentrer sur les droits de l’homme lors de la modération du contenu et des comptes générés par les utilisateurs.

« Une plus grande transparence dans la censure financière aide les défenseurs des libertés civiles et des droits de l’homme à voir des schémas d’abus », a déclaré Rainey Reitman, responsable du programme de l’EFF. “Il est vital que PayPal et Venmo suivent les pas d’autres sociétés et commencent à publier des rapports annuels de transparence.”

Les signataires de la lettre d’aujourd’hui sont 7amleh – The Arab Center for the Advancement of Social Media, Access, ACLU of Northern California, American Civil Liberties Union, Article 19, Center for Democracy and Technology, Center for LGBTQ Economic Advancement & Research (CLEAR) , Demand Progress Education Fund, European Legal Support Center (ELSC), Fight for the Future, Freedom of the Press Foundation, Global Voices, Masaar-Technology and Law Community, Mnemonic, New America’s Open Technology Institute, PDX Privacy, le projet Tor, Taraaz, Ranking Digital Rights, Restore the Fourth Minnesota et SMEX.

