22 meilleurs entraînements de Pilates 2021 – Meilleures vidéos YouTube de Pilates

Je sais que « gentil » et « hardcore » ne sont pas vraiment des mots qui vont ensemble – et pour cause ! Mais s’il vous plaît, croyez-moi quand je dis que, euh, le Pilates est en quelque sorte parfait ? mélange? des deux?

Vous êtes peut-être un accro au cardio (lire : la sueur) ou un haltérophile qui ne quittera pas la salle de sport tant que ses muscles ne trembleront pas. Malgré tout, je pense qu’il est temps de vous présenter ces entraînements Pilates calmes, intenses, ancrés et brûlants pour les muscles. Ça ne fait pas de mal de le changer, non?

Avant de dire “Eh, pas vraiment mon truc !” laissez-moi juste signaler que les entraînements ci-dessous sont tous gratuits, gratuits, gratuits. Merci, dieux de YouTube. Et en supposant que vous ayez déjà obtenu votre dose de Bachelorette, essayé de vous teindre les cheveux une, peut-être deux fois, et programmé un happy hour avec votre succulent animal de compagnie, regarder ces vidéos YouTube n’est probablement pas une si mauvaise idée un mardi soir autrement ennuyeux .

Que vous soyez nouveau dans l’exercice et que vous vouliez juste quelque chose à faire, ou que vous soyez un pro total qui vit et respire les réformateurs, ces vidéos d’entraînement Pilates vous botteront les fesses. Ne vous inquiétez pas, de jolis leggings vous aideront à soulager la douleur. 🙂

1 Si vous n’êtes pas sûr de ce qu’est le Pilates

Nous commençons avec un oldie mais un goodie (2011, bébé !). Au cours de la séance d’entraînement pour débutants de 30 minutes de la reine YouTube du Pilates, Cassey Ho de Blogilates, vous vous concentrerez sur les principes fondamentaux du Pilates, comme la respiration, la posture et la forme. Considérez-le Pilates 101.

2 Si vous ne voulez pas vous engager pleinement dans la journée abdominaux

Cette vidéo d’Isa Welly ajoute un entraînement axé sur les abdominaux à cette vidéo sur tout le corps. (Note latérale : c’est ce que Hannah Montana a écrit sur “Le meilleur des deux mondes”, n’est-ce pas ?) C’est pour tous les niveaux et il n’y a absolument aucun poids ou autre accessoire requis. Oh, et c’est la durée de la rediffusion de Friends, alors faites avec cette information ce que vous voulez.

3 Si tu te sens moi

Je me suis réveillé l’autre matin complètement démotivé pour faire de l’exercice, mais je savais que je voulais bouger mon corps avant de m’inscrire au travail. Entrez: Cette session incroyablement cool mais vous vous sentez toujours accomplie et déchirée. Vous voulez utiliser des poids aux chevilles ? Vas-y! Mais l’instructeur, Callie, ne met absolument aucune pression sur vous pour les ajouter.

4 Si vous restez assis sur vos fesses toute la journée

D’accord, je sais que c’est * techniquement * une vidéo de yoga, mais le flow de Jessamyn Stanley est le moyen idéal pour ouvrir vos hanches après une longue journée de travail. C’est un peu plus de 20 minutes, vous pouvez même le combiner avec un cours de Pilates plus court si vous vous sentez fringant. Maaaaaybe # 7 sur cette liste ? Il suffit de le mettre là-bas !

5 Si vous vous êtes réveillé une heure avant votre réveil

Je sais qu’un cours d’une heure est un engagement, mais Hannah, instructrice de Pilates certifiée, vous fera activer tous les muscles de votre corps. Une fois que vous avez essayé ce type, je vous recommande fortement de jeter un coup d’œil à sa bibliothèque. Elle consiste à écouter votre corps, à prendre des jours de repos (bénédictions) et à développer votre pratique du Pilates de la manière qui vous convient le mieux.

6 Si vous avez moins de 10 minutes avant votre prochain rendez-vous

C’est rapide, c’est efficace, et à moins que votre climatiseur ne soit en panne par temps de 90 degrés, vous ne transpirez pas beaucoup. Isa Welly (vous vous souvenez d’elle du n ° 2?) A également sorti le chien vers le bas dans la première minute, ce qui est une victoire dans mon livre. Parfait pour les pauses de midi sans en informer votre patron – chut, je ne le dirai pas.

7 Si vous voulez vous sentir zen dans les ~ montagnes ~

Imaginez que vous prenez l’air tout en faisant l’entraînement Pilates de base de Boho Beautiful. Il se trouve que sa vidéo se déroule dans le paysage montagneux le plus rêveur. (Comment puis-je en faire mon arrière-plan Zoom ?)

L’entraînement ne dure que 15 minutes au total, mais vous ne pourrez pas rire devant les vidéos TikTok sans ressentir un pincement au ventre pendant au moins quelques jours.

8 Si vous voulez un entraînement complet du corps

Euh, 25 minutes pour tonifier mes abdominaux, mes fesses et mes bras semblent être du temps bien dépensé. Et avec cette vidéo, c’est exactement ce que vous ferez. Vous serez également étrangement motivé pour inviter vos amis les plus proches à le faire avec vous.

9 Si votre dos a besoin d’aide, comme, maintenant

La frénésie de toutes les choses a-t-elle fait ressentir le bas de votre dos d’une manière ou d’une autre? Cette vidéo EFIT 30 vous aidera. Vous êtes dans 15 minutes de travail de base et la voix incroyablement apaisante de Katie.

10 Si vous voulez vraiment transpirer

Cet entraînement de 35 minutes ne nécessite aucun équipement et comprend à la fois un échauffement et un étirement post-entraînement. Ne vous laissez pas tromper par la toile de fond blanche de base. La séquence de mouvements du bas du corps de Kelli (qui comprend des coquilles et des ponts de hanche mobiles) n’a pas beaucoup de temps de repos, vous êtes donc sûr de devenir dégoulinant.

11 Si vous voulez du cœur ET du cardio

Même l’échauffement dans cette vidéo PopSugar Fitness est épicé. Lisa Corsello, gourou du Pilates et fondatrice du studio Burn Pilates de San Francisco, incorpore des haltères de trois à cinq livres et des mouvements cardio comme les alpinistes pour augmenter la brûlure.

12 Si la musique vous motive

Le flux Pilates de 20 minutes de l’entraîneur principal Deanna Dorman (alias une séquence de mouvements super gracieuse et fluide) renforce la force avec des exercices comme des ponts de hanche à une jambe, qui ne sont pas une blague, et beaucoup d’étirements. Je ne sais pas ce que j’aime le plus, la musique d’ascenseur EDM de fond ou ce joli tapis de yoga. Ajouter. À. Chariot.

13 Si vous avez des haltères bb qui traînent

Avec l’aide de quelques petits poids (Sydney utilise trois livres), cet entraînement de 40 minutes promet de laisser vos bras, votre tronc et vos jambes brûler. Les impulsions X pondérées et les impulsions oiseau-chien pondérées sont particulièrement brutales. Croyez-vous, ces haltères de trois livres seront stupides et lourds à la fin de celui-ci.

14 Si vous voulez faire semblant d’être en vacances

Une fois que vous aurez dépassé les clichés de drones ringards d’entraîneurs faisant des mouvements de yoga sur la plage et pensant profondément à certaines falaises rocheuses, vous obtiendrez un entraînement vraiment génial. Pris en sandwich entre un échauffement cardio de 5 minutes (jump jacks inclus) et une récupération de yoga de 10 minutes, cette séance d’entraînement Pilates de 30 minutes frappe durement votre cœur – et a sérieusement testé mon équilibre.

15 Si vous voulez juste vous déplacer un peu

Lorsque vous vous sentez battu mais que vous voulez toujours faire quelque chose avec votre corps aujourd’hui (idéalement sans vous lever du sol), ce flux Pilates de 10 minutes nécessite juste assez d’effort pour vous réveiller.

16 Si tu veux avoir ce cul

Qui aurait cru qu’une mini balle molle (un aliment de base Pilates utilisé pour ajouter un défi supplémentaire aux mouvements) pouvait changer la donne ! Mes cuisses me font mal juste en regardant les premières minutes de mini-balles de hanches et de rebonds de fessiers. Préparez-vous à beaucoup de fesses et aux 15 minutes les plus longues de votre vie. Ne me @ pas si vous ne pouvez pas marcher demain.

17 Si vous êtes paniqué mais aussi intrigué par les réformateurs du Pilates

Cet entraînement de 15 minutes utilise des bandes de résistance pour recréer des mouvements Pilates que vous pourriez faire sur un reformer, un cadre de lit – comme une machine Pilates qui ajoute de la résistance aux mouvements de base. Pour info : Les kick-backs résistés sont particulièrement meurtriers. Un autre avantage majeur du travail de groupe ? Plus d’options d’exercices pour les bras, comme les impulsions inversées.

18 Si votre salle de sport a un ballon de stabilité et que vous ne savez pas quoi en faire

Vous devrez travailler très dur pour ne pas tomber pendant cette séance d’entraînement de 30 minutes, ce qui signifie que tout, de vos abdominaux à vos jambes, sera encore plus douloureux. (YAY !) Note latérale : Kristi, je veux ces leggings !

19 Si vous aviez un bébé, comme, il y a deux mois

Ce flux post-partum doux est conçu pour les personnes qui ont récemment accouché et qui souhaitent reprendre l’exercice, relâcher les tensions dans le dos et les épaules (bonjour, allaiter) et commencer à travailler sur cette force de base. Avec des mouvements froids mais difficiles comme des torsions et des ponts allongés, vous vous sentirez bien après cette session de 14 minutes.

20 Si vous aimez les chiots

Peeping le petit Frenchie pâteux de Jessica Smith m’a presque (presque!) fait oublier à quel point ces mouvements abdominaux debout, comme les crunchs obliques debout, sont difficiles. À partir de maintenant, je ne ferai des entraînements à domicile que si un chiot est impliqué. Sérieuse.

21 Si vous n’avez pas besoin d’utiliser vos jambes demain

Cassey, je ne peux pas rester à l’écart. Tout ce dont vous avez besoin pour celui-ci est votre tapis, un anneau de Pilates et, bien, beaucoup de force mentale. C’est parce que vous utiliserez les muscles de l’intérieur de la cuisse que vous ne saviez pas que vous deviez serrer avec cet appareil de torture. Ce brûleur peut ne durer que 14 minutes, mais il est pratiquement impossible de se lever d’une chaise le lendemain.

22 Si vous avez besoin d’un jour de congé pour courir

Enlevez vos baskets ! Cet entraînement Pilates de 20 minutes est fabuleux pour renforcer vos jambes, vos fesses et votre tronc, ou, vous savez, des muscles importants pour la course. Soyez juste préparé mentalement pour TELLEMENT de squats lents. Tu as ça, mec.

Lauren Del Turco, CPT Lauren est une rédactrice et rédactrice indépendante, une entraîneure personnelle certifiée par l’American Council on Exercise et la rédactrice Fitness & Wellness de Women’s Health. Sarah Weldon Rédactrice en chef adjointe du style de vie Sarah est la rédactrice en chef adjointe du style de vie chez Cosmopolitan où elle couvre la nourriture, la maison, la santé, la carrière … essentiellement toutes les choses que vous aimez aimer – suivez-la sur Instagram.

