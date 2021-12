2,2 millions de dollars de crypto-monnaie reversés à WikiLeaks controversé

WikiLeaks, une organisation à but non lucratif, a reçu un don de plus de 2,2 millions de dollars. Le don a été fait sous forme de crypto-monnaies.

WikiLeaks est l’une des organisations les plus populaires au monde. L’organisation a été fondée en 2016 par Julian Paul Assange, et son objectif est de publier des fuites d’informations. Les nouvelles sont généralement partagées par des sources anonymes et publiées par des médias classifiés.

WikiLeaks reçoit des dons de crypto cruciaux

En tant qu’OBNL, WikiLeaks compte sur les dons pour financer sa cause. Cependant, la nature controversée de leurs publications a conduit diverses sociétés de paiement à bloquer les paiements à l’organisation. Les principaux géants des paiements Visa et MasterCard font partie de ceux qui ont bloqué les paiements à l’organisation.

Les crypto-monnaies sont l’un des meilleurs moyens de paiement que l’organisation peut utiliser et éviter la censure. L’organisation a indiqué sur son site Web que les dons cryptographiques sont désormais disponibles.

Certaines des crypto-monnaies prises en charge et acceptées par l’organisation incluent Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Litecoin (LTC / USD), Bitcoin Cash (BCH / USD), Zcash (ZEC / USD) et Monero (XMR / USD).

Les données sur la chaîne montrent que l’organisation a reçu 30,45 Bitcoins à ce jour. Celui-ci est évalué à plus de 1,5 million de dollars. Actuellement, les avoirs en BTC de WikiLeaks sont légèrement inférieurs à 9 Bitcoins.

L’adresse Ethereum a reçu 145,45 jetons Ether d’une valeur de plus de 580 000 $. Bitcoin Cash est une autre des crypto-monnaies préférées pour les dons, ayant reçu 225,2 BCH évalués à plus de 101 000 $.

Les adresses Litecoin et Zcash ont reçu respectivement 163,07 LTC ​​et 84,01 ZEC. L’adresse de Monero reste cachée et le montant envoyé à ce jeton est encore inconnu.

WikiLeaks a également reçu un don de 1 CryptoKitties NFT. L’organisation a reçu plus de 2,2 millions de dollars d’actifs numériques grâce à ces dons cryptographiques.

WikiLeaks et crypto

WikiLeaks est une organisation qui cherche à diffuser du contenu classifié. Pour cette raison, l’organisation a eu des problèmes avec les autorités.

Comme mentionné ci-dessus, diverses plateformes de paiement ont arrêté les dons faits à WikiLeaks en raison de la nature controversée de la plateforme. Cependant, avec les crypto-monnaies, les partisans de cette organisation peuvent effectuer des paiements de manière anonyme et sans faire appel à des tiers.

Assange, le fondateur de cette organisation, est un activiste australien, éditeur et éditeur. En 2019, il a été arrêté à Londres et inculpé aux États-Unis de complot en vue de pirater le réseau informatique du Pentagone.

Assange aurait subi un accident vasculaire cérébral à la prison maximale où il est détenu en attendant d’être inculpé par le tribunal pour avoir tenté de compromettre la sécurité du Pentagone.

