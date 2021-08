22 minutes de nouveau gameplay de Back 4 Blood

Chez GameSpot, nous avons mis la main sur la prochaine version bêta de Back 4 Blood un peu plus tôt. Pour ceux qui ne le savent pas, Back 4 Blood est le prochain jeu de tir coopératif de zombies de Turtle Rock Studios, les personnes qui vous ont apporté l’original Left 4 Dead. Quiconque a passé des heures à combattre les hordes de morts-vivants dans ce jeu jusque tard dans la nuit se sentira comme chez lui ici.

Notre premier aperçu de la version bêta nous a donné accès au mode campagne PvE du jeu, y compris The Devil’s Return, qui figurait dans l’alpha fermé de l’année dernière, et Blue Dog Hollow, une nouvelle campagne qui est au centre de cette vidéo de gameplay.

Le premier acte de Blue Dog Hollow, Bad Seeds, a permis à notre équipe de se frayer un chemin à travers une terre agricole infectée. Les Ridden, le nom de Back 4 Blood pour les zombies, ont commencé à installer des nids, corrompant la terre avec des tas de chair horriblement grossiers. Dans le deuxième acte, Hell’s Bells, nous nous sommes rendus dans une église, se terminant par une confrontation écrasante de hordes au cours de laquelle nous avons dû monter des fenêtres pour terminer l’acte.

La version bêta de Back 4 Blood donnera également aux joueurs la possibilité de parcourir Fort Hope, un hall interactif où vous pourrez vous entraîner et vous entraîner dans un stand de tir pendant que vous attendez que votre match se charge. Le dernier élément de la version bêta est le mode PvP, Swarm, dans lequel une équipe joue le rôle de survivants et l’autre joue le Ridden dans un meilleur des trois, avant que les équipes n’échangent leurs rôles.

La version bêta de Back 4 Blood est ouverte aux joueurs qui ont également pré-commandé le jeu et à ceux qui se sont inscrits et ont obtenu un accès anticipé, et commence à midi PT / 15 h HE le jeudi 5 août et se poursuit jusqu’au 9 août. fret, car il y aura une version bêta ouverte pour tout le monde du 12 au 16 août.