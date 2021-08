22 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

in

Que s’est-il passé au cours des dernières heures dans le monde de la technologie ? Nous l’avons résumé dans cette vingtaine d’articles classés par thème. Bienvenue!

Les présentations mobiles continuent. Hier, ils ont annoncé la Google Pixel 5a, les Samsung Galaxy A52s 5G, Oui Mobile gaming Asus ROG Phone 5s et 5s Pro avec… 18 Go de RAM ! Et aussi, ne manquez pas notre unboxing du Xiaomi Mi MIX 4.

La pénurie de puces a triplé le prix des PC en Espagne, et le pire est encore à venir, selon les experts.

Les théâtres cherchent désespérément comment survivre : AMC envisage d’accepter les Bitcoins pour payer les billets.

Actualités technologiques

OnlyFans lance un service de streaming gratuit adapté à tous les publics. Lire les nouvelles

YouTube teste la traduction automatique des commentaires sur les mobiles Android et iOS. Lire les nouvelles

Les pénuries de puces triplent les prix de l’informatique, et le pire est encore à venir. Lire les nouvelles

En 2024, nous cesserons de voir les cartes de crédit à bande magnétique. Lire les nouvelles

Tinder demandera aux utilisateurs de vérifier leur identité. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Déballage officiel du Xiaomi Mix 4, et oui, le chargeur 120W est inclus. Lire les nouvelles

Le Google Pixel 5a a été présenté, mais vous ne pourrez pas l’acheter en Espagne. Lire les nouvelles

Le Samsung Galaxy A52s 5G est désormais officiel et arrive avec le Snapdragon 778G à l’intérieur. Lire les nouvelles

Realme filtre le prix de son ordinateur portable realme Book avec le realme GT Master Edition. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Comment mettre l’accent sur les clics et la position de la souris dans Windows 10. Lire le didacticiel

Ainsi, vous pouvez télécharger de nouveaux fonds d’écran pour Windows 10 et mobile. Lire le tutoriel

Mode de vie

Installer un climatiseur : guide d’achat avec modèles, comparatifs et conseils d’achat. Consulter le guide d’achat

Ils fabriquent chez eux l’arc robotique avec lequel vous ne pouvez pas rater un coup. Lire les nouvelles

Les aliments avec le plus de nutriments que vous pouvez consommer. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

AMC prévoit également d’accepter les bitcoins lors de l’achat de billets de cinéma. Lire les nouvelles

Asus ROG Phone 5s et 5s Pro, ainsi que les nouveaux mobiles de jeu Asus avec 18 Go de RAM. Lire les nouvelles

Arkham sera la série dérivée du film The Batman. Lire les nouvelles

Moteur

Audi nous donne un aperçu de l’avenir de la marque avec Audi skysphere. Lire les nouvelles

La mousse de graphène pourrait être la grande révolution thermique pour les batteries de voiture. Lire les nouvelles

Science

L’alerte alimentaire pour l’oxyde d’éthylène s’étend à ces produits. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Les robots de Boston Dynamics font maintenant du parkour et le brodent. Lire les nouvelles

Test de perception : quelle est la première chose que vous avez vue sur ce dessin ? Selon qu’il s’agisse d’un animal ou d’un objet, votre personnalité l’est aussi. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!