22e journée de la J1 Japanese League : aperçu du match de Kashiwa Reysol

07/10/2021 à 12:00 CEST

Dimanche prochain à 12h00 se jouera le match de la vingt-deuxième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons la victoire à Kashiwa reysol et à Bois de Kashima dans le Stade Kashiwa Hitachi.

le Kashiwa reysol attend avec impatience de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la vingt-deuxième journée après avoir perdu le dernier match contre le Yokohama F. Marinos par un score de 1-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des 21 matchs disputés jusqu’à présent en J1 Ligue japonaise avec un chiffre de 20 buts pour et 31 contre.

Pour sa part, Bois de Kashima il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Nagoya Grampus loin de chez soi et le Consadole Sapporo dans son fief, respectivement par 0-2 et 4-0, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Kashiwa reysol. À ce jour, sur les 20 matchs que l’équipe a disputés en J1 Japanese League, elle en a remporté neuf avec un bilan de 33 buts pour et 21 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Kashiwa reysol ils ont gagné trois fois et ont été battus sept fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Bois de Kashima Ils ont gagné trois fois, perdu quatre fois et fait match nul deux fois au cours de leurs neuf matchs disputés, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Kashiwa Hitachi, obtenant ainsi six défaites et deux nuls en faveur de la Kashiwa reysol. De même, les visiteurs accumulent plein de victoires dans le stade de la Kashiwa reysol, car ils ont déjà remporté trois matchs à l’extérieur. Le dernier affrontement entre les Kashiwa reysol et le Bois de Kashima Cette compétition s’est jouée en avril 2021 et s’est terminée sur un score de 2-1 en faveur des visiteurs.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les deux équipes sont séparées de 15 points en faveur de Bois de Kashima. L’équipe de Nelsinho baptiste Il arrive au match en seizième position et avec 17 points avant le match. Quant au rival, le Bois de Kashima, est septième au classement avec 32 points.