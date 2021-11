22h22 d’Universal Music Group dévoile la royauté de l’acte numérique basé sur NFT

22h22, « le label de nouvelle génération d’Universal Music Group », a officiellement lancé Kingship, « un groupe composé de quatre personnages du Bored Ape Yacht Club » projet de jeton non fongible (NFT).

Les supérieurs d’Universal Music ont récemment annoncé le lancement de Kingship, qui a été créé par la fondatrice de 22h22, Céline Joshua. L’ancien directeur de Warner Music, Sony Music et Disney Music Group, Joshua, a rejoint UMG en tant que directeur général de la stratégie commerciale pour le contenu et les artistes en février 2018, date à laquelle le label Big Three a également indiqué que la « blockchain, NFT, commercial et social expert de la plate-forme » établirait 22h22.

Bien que la seule page du site Web de la maison de disques, vieille de près de quatre ans, accueille toujours les visiteurs avec une « liste d’attente » pour les mises à jour, 22 h 22 joue manifestement dans l’espace des actifs numériques. Dans le cadre de ce nouvel accord, la société « guidera spécifiquement le groupe [Kingship] dans le développement et la sortie de nouvelles musiques, NFT, produits communautaires, activations et expériences dans le métaverse », selon le message d’annonce d’Universal Music Group, dont le PDG est sur le point de gagner plus de 200 millions de dollars en 2021.

Bien sûr, comme les membres du « groupe » sont des personnages numériques, il semblerait que 22h22 devra faire un peu plus que « guider » l’acte vers la création des chansons, des produits et plus encore – sans parler de la promotion les sorties.

En ce qui concerne les détails et les nuances opérationnelles du Bored Ape Yacht Club, le projet NFT relaie sur son site Web : « BAYC est une collection de 10 000 NFT Bored Ape – des objets de collection numériques uniques vivant sur la blockchain Ethereum. Votre Bored Ape fait également office de carte de membre du Yacht Club et donne accès à des avantages réservés aux membres, dont le premier est l’accès à THE BATHROOM, un tableau de graffiti collaboratif.

Et chaque NFT Bored Ape, poursuit le texte, est «unique et généré par programme à partir de plus de 170 traits possibles, y compris l’expression, les couvre-chefs, les vêtements, etc.». Contrairement aux autres ventes NFT – y compris pour la musique, l’art, les clips vidéo et d’autres médias – « lorsque vous achetez un Bored Ape, vous n’achetez pas simplement un avatar ou une œuvre d’art dont la rareté est prouvée », mais vous assurez « l’accès des membres à un club dont les avantages et les offres augmenteront au fil du temps », selon l’équipe à l’origine du projet.

En ce qui concerne le coût et la disponibilité de chaque singe ennuyé, les organisateurs en avril 2021 « ont frappé 10 000 » NFT et ont permis aux clients d’acheter les actifs numériques pour 0,08 ETH (actuellement 371,41 $), selon le site Web du projet. Ces NFT ont depuis été «vendus», mais un nombre important d’articles sont mis aux enchères (avec des prix demandés bien supérieurs à 371.41 $, il convient de le noter) sur le marché NFT OpenSea, qui a levé 23 millions de dollars plus tôt cette année.

Enfin, pour les détails de Bored Ape Yacht Club, les créateurs « ont lancé Mutant Ape Yacht Club, une collection de 20 000 versions mutantes des singes originaux », en août 2021. Inutile de dire que, compte tenu des sommes apparemment importantes que certains semblent avoir déboursé pour les NFT Bored Ape eux-mêmes, il vaudra la peine de suivre les performances financières de la musique Bored Ape (NFT et autres) à l’avenir.

Money Man a récemment choisi de recevoir l’intégralité d’une avance de 1 million de dollars en Bitcoin, et la société de technologie musicale Splash, axée sur Roblox, a réalisé plus tôt ce mois-ci une augmentation de 20 millions de dollars. Enfin, Warner Music, après avoir soutenu Roblox lui-même pour lancer l’année, a réalisé plusieurs investissements notables dans le métaverse à ce stade en 2021.