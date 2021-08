23 août 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

La tendance haussière de Terra à 40 $ reste imparable tout en étant soutenue par de solides perspectives techniques. Binance Coin perd du terrain au-dessus de 500 $ alors que la pression aérienne menace de décoller à 600 $ en faveur d’un pulldown à 400 $.

La plupart des crypto-monnaies ont ralenti les actions haussières des prix observées au cours du week-end et tout au long de lundi. Par exemple, Bitcoin a gagné du terrain au-dessus de 50 000 $ mais s’est arrêté en deçà de 51 000 $. Actuellement, la crypto-monnaie phare oscille légèrement au-dessus de 49 000 $, tandis qu’Ethereum est dans un combat apparemment perdu pour franchir la barrière à 43 400 $.

Terre :

Terra fait partie des quelques altcoins qui sont toujours dans le vert et enregistrent des gains à deux chiffres mardi vers la fin de la session asiatique. Le jeton LUNA est arrivé en tête de la liste des favoris des investisseurs. Cela fait suite à une tendance haussière remarquable qui l’a vu dépasser le précédent record de 23,35 $ et étendre la jambe haussière au-dessus de 30 $.

La première cassure au-dessus de 30 $ a frôlé les 36 $ mais a immédiatement été corrigée pour affirmer le support à 26 $. Bulls a ensuite repris le contrôle et a récupéré la position au-dessus de 30 $.

Pendant ce temps, LUNA se négocie à 33 $ tandis que les taureaux travaillent à l’exécution de la mission à 40 $. Une clôture quotidienne au-dessus des niveaux de 35 $ ou 36 $ confirmerait la tendance haussière vers de nouveaux records à 40 $. Réalisez que le Terra est fortement suracheté, mais l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a une impulsion haussière massive, garantissant que la tendance haussière reste stable.

Pièce Binance :

Binance Coin est également vert, ayant accumulé 6% de gains au cours des dernières 24 heures. Le jeton natif d’échange a franchi plusieurs jalons depuis les creux de juillet, le dernier en date étant la cassure au-dessus de 500 $ pour afficher un sommet de quatre mois à 520 $.

Cependant, les taureaux se sont rapidement essoufflés, laissant BNB corriger en dessous de 500 $. En attendant, Binance Coin se négocie à 493 $ tout en faisant face à une pression aérienne croissante.

L’indice de force relative (RSI) a suracheté au cours de la période quotidienne, suggérant qu’un pulldown est probable. Si les taureaux ne clôturent pas la journée au-dessus de 500 $ à court terme, nous nous attendons à ce que la pression aérienne s’intensifie.

Peut-être qu’un support à 430 $ sera utile pour empêcher les pertes de s’étendre davantage. D’un autre côté, le MACD a toujours une impulsion haussière qui pourrait aider les taureaux à reprendre le contrôle assez tôt. Cependant, si la pression aérienne continue d’augmenter, un signal de vente sera émis, entraînant davantage de pertes vers 400 $.

