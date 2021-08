23 applications et jeux temporairement gratuits et 46 en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. C’est presque le week-end, et j’ai donc de solides aventures à partager avec tout le monde, y compris quelques points remarquables. Le premier est Space Marshals, un jeu de tir tactique à la troisième personne agréable qui est actuellement à 3 $ de rabais. Ensuite, j’ai Titan Quest, un ARPG classique qui a été récemment mis à jour avec la prise en charge du contrôleur. Enfin, Golf Peaks est un fantastique casse-tête sur le thème du sport relaxant. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 23 applications et jeux temporairement gratuits et 46 en vente pour la fin de la semaine.

Libre

applications

Roue chromatique 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 2 jours

Anglais pour tous ! Pro 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 2 jours

Calculatrice NT – Calculatrice étendue Pro 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Calculatrice VLSM 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 3 jours Cartes Memento — Apprentissage des langues 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans ?

Jeux

Blindy – Plateforme 2D la plus difficile à 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours

A Tale of Little Berry Forest 1 : Pierre de magie 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Block Puzzle Classic (pas de publicité) 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Classic Sudoku PRO (sans publicité) 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Emoji Quiz – Combinez les emojis et devinez les mots 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman – Premium 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Mini Play 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Rock Elephant 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Warriors’ Market Mayhem VIP : RPG rétro hors ligne 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours 2048 – Puzzle Game 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Buff Knight Advanced – Retro RPG Runner 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Galaxy Attack : Alien Shooter (Premium) 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Galaxxy Idols PV : Habillage et piste 3,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Merge Attack PvP: Attack on Legion 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Mystic Guardian PV: Old School Action RPG 3,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting 0,99 $ -> Gratuit; Fin de la vente dans 7 jours Surface Trimino : augmentez la superficie. Jeu occasionnel 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Thème Solitaire Tripeaks Tri Tower PV 3,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Vente

applications

Smart Notify Unlocker 3,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 2 jours Tiny Planet FX Pro 19,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 2 jours Convertisseur NT – Convertisseur d’unités Premium 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Lecteur vidéo – OPlayer 7,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Assistant d’audit – Audit de site, accrochage, inspection 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Lecteur de musique cloud CloudPlayer™ Platinum 7,99 $ -> 5,59 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Calendrier du compte à rebours 3,49 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Traqueur d’offres pour eBay PRO – Alertes en temps réel 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours Mon dictionnaire : polyglotte 5,49 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Mes portefeuilles 4,49 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours NoteLynX Pro Outliner Mindmap Wiki 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours Song Engineer 6,49 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours. Prévisions météo 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Mes dépenses 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans ?

Jeux

Ashworld 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 4 jours 1943 Deadly Desert Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Siège de Lancedragon 9,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Space Marshals 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Titan Quête 7,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Couronne de l’Empire 2 : Autour du monde 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours DayD : Dans le temps 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Dragon’s Blade: Heroes of Larkwood 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Artefacts perdus : Golden Island 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Forfait Inc. 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Frères pilotes 1 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Chemins de fer 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Traffix 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Haut et bas : gemmes 4,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

7 jours : roman interactif de puzzle mystère hors ligne 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Le choix d’Argo : jeu d’aventure de roman visuel hors ligne 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Buff Knight – Runner RPG inactif hors ligne 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Sommets du golf 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours

inbento 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Katy et Bob : Café Safari 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Underworld Office : roman visuel mystérieux hors ligne 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Le presque parti 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Wallow – Fond d’écran en direct du ciel de jour comme de nuit 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine en 1 jour Aline Icon Pack – icônes de dégradé linéaire 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours AlineT Icon Pack – icônes linéaires + remplissage transparent 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Verticons Icon Pack 1,69 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Camo Light Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Fonds d’écran 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Fonds d’écran et arrière-plans 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours X Launcher Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Éléments Live Wallpaper 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Fiction REBORN 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ?