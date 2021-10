23 applications et jeux temporairement gratuits et 52 en vente pour vendredi

Ne manquez pas les soldes de Samorost 3, Doom & Destiny et Baldur’s Gate II

Bienvenue à vendredi, tout le monde. Le week-end est presque là, et j’ai donc une cargaison de ventes à partager avec tout le monde, y compris d’excellentes vedettes. Le premier est Samorost 3 (deux sont également en vente), une aventure pointer-cliquer d’Amanita Design. Ensuite, j’ai Doom & Destiny, un RPG de style classique qui offre un sens de l’humour agréable. Le dernier mais non le moindre est Baldur’s Gate II, l’un des meilleurs CRPG jamais créés. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 23 applications et jeux temporairement gratuits et 52 en vente pour le milieu de la semaine.

Libérer

applications

Quiz Pro pour débutants en coréen 2,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Sleep Faster, Meditation Pro 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Jeux

Scalak 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 10 heures

« OXXO » 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 1 jour

Halloween de Terry 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours. Moteur d’échecs Bagatur avec interface graphique : Chess AI (sans publicité) 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Échecs de la maternelle au grand maître (pas de publicité) 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Dungeon Corporation P : (Un jeu RPG d’agriculture automatique) 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Glidey – Jeu de puzzle minimal 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Gravity Force Finger 137 : orbites croisées (sans publicité) 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Non Stop Balloons : Shooter pour tous (sans publicité) 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Test d’effet Stroop : défiez votre cerveau (pas de publicité) 1,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Coin Princess 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Connect – jeu casual coloré 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Escape Balls : Le jeu Premium 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Tout le monde RPG 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Merge Attack PvP: Attack on Legion 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Zombie Fighter : FPS zombie Shooter 3D 7,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Académie ACE 9,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans ?

Cristallin 9,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans ?

Ethereal Enigma 9,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans ?

Kaori After Story 4,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Carré noir – Pack d’icônes 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 10 heures

Vente

applications

Vegan pointilleux 9,49 $ -> 6,49 $; La vente se termine dans 3 jours GeoExpert + 14,99 $ -> 9,49 $; La vente se termine dans 6 jours

LiquidPlayer Pro : égaliseur de musique radio mp3 3D 5,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

EvoWallet – Suivi d’argent [Premium] 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Notes Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Charterstone : édition numérique 9,99 $ -> 5,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Empire de huit minutes 4,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Istanbul : édition numérique 6,99 $ -> 4,89 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Steam : Rails to Riches 4,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Les aventuriers de la mer du Nord 9,99 $ -> 4,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

Reiner Knizia Jaune & Yangtze 9,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Jeu de société Root 9,99 $ -> 5,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

Sagrada 6,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

1943 Deadly Desert Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Clouds & Sheep Premium 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Économisez les chiots Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

C’est la police 2 7,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 5 jours

Baldur’s Gate II 9,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Poussière et sel 7,99 $ -> 3,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Guitar Fretter 7,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 6 jours Hatsune Miku Logic Paint 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Générations de héros 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Service de livraison hyperespace 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

MO : égaré 4,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Roulez pour ça ! 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Le capitaine est mort 9,99 $ -> 5,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Tsuro – Le jeu du chemin 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

WarAge Premium 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Alien Shooter 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Alien Shooter – Dernier espoir 4,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Alien Shooter 2 – Rechargé 4,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Carte Cube 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours CyberHive 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Doom & Destin 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Doom & Destiny Avancé 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Intrigué 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Katy & Bob : Cake Café 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Lanternium 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Magic Cookies ! 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Roads of Time 1 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Royal Roads 1 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Samorost 2 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Samorost 3 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Le choix de la vie : Moyen Âge 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Donjon à un pont 6,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ?

Sentinelles du multivers 6,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ?

Aeon’s End 9,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans ?

Les mondes enchantés 4,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Pack d’icônes Selene 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Milky Launcher Pro 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Star Launcher Prime 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Pack d’icônes Pix-Pie 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

