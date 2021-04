23 choses que nous pensons tous à propos du premier épisode de Luis Miguel, la série

Mamaaaaaa, le roman a déjà commencé!

Dim 18 avr 2021

Natalia Chavez

Enfin le soleil est sorti. La deuxième saison tant attendue de Luis Miguel, la série est là et le premier épisode nous a donné tout ce que nous attendions et plus encore. Une de nos chansons préférées, des indices sur les allées et venues de Marcela, des moments très forts et de nouveaux personnages très controversés.

Nous savions que la saison serait forte, mais dire qu’elle a commencé par tout ne suffit pas. Tout le Mexique est uni dans cela et nous sommes tout aussi piqués par le roman, désolé, la série 9 heures. 23 choses que nous pensons tous regarder le retour de Luis Miguel sur Netflix.