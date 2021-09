23 courses et plus de “triples” · .

Au cours des années passées, à quelques exceptions près, les calendriers « première ébauche » de la Formule 1 pour la saison suivante étaient traditionnellement révélés lors du week-end du Grand Prix de Hongrie et le programme final présenté aux équipes à Monza avant la réunion du Conseil mondial du sport automobile de la FIA début octobre.

Parfois, des ajustements ont été apportés avant la dernière réunion du CMSC de l’année, mais ils étaient généralement dus à des questions contractuelles en suspens.

L’année dernière a vu un calendrier différent, mais il fallait s’y attendre étant donné le début tardif de la saison en raison des perturbations causées par la pandémie. Mais même alors, une ébauche a été discutée lors du Grand Prix d’Italie 2021.

Pourtant, cette année, il y a eu un silence total de la F1 sur ses plans de calendrier 2022, sans aucune nouvelle attendue avant le week-end du Grand Prix de Russie ou même plus tard.

En effet, mis à part l’annonce que Miami rejoindra le calendrier des 23 courses – probablement avec une date en mai – il y a eu peu de choses à signaler à cet égard. Il est apparu qu’au moins une séance d’essais pour les premières voitures construites selon les nouveaux règlements techniques de la F1 devrait avoir lieu à Bahreïn, ce qui rend probable l’ouverture de la saison au Moyen-Orient ; en outre, l’Arabie saoudite avait exprimé sa préférence pour une date rapprochée.

La nouvelle piste de rue de Miami tiendra sa première courseBien qu’un certain nombre d’accords d’hébergement expirent cette année, dans certains cas, les durées contractuelles d’origine ont été prolongées d’un an en échange de l’organisation d’événements à huis clos par le promoteur la saison dernière et, dans certains cas, cette année également. Ainsi, le calendrier de renouvellement a été totalement déséquilibré, certains contrats arrivant à échéance étant reportés à cette année et d’autres à la fin de 2022. Comme indiqué ici, chaque contrat a été renégocié individuellement.

Cela dit, les contrats détenus par Monaco, Austin et Abu Dhabi expirent cette année, tout comme l’accord de Singapour. Le Circuit de Catalunya a obtenu un contrat unique cette année et les contrats bahreïni et belge ont été prolongés d’un an jusqu’à la fin de l’année prochaine, tandis que Suzuka a négocié une prolongation de trois ans de son contrat plus tôt cette année. On dit que les vis sont mises sur la course française, en raison de ses problèmes d’accès, malgré deux ans de plus à courir

Monaco a subi des pressions en raison de son insistance sur un format de quatre jours plus un choix de week-end de mai, mais son accord aurait été prolongé par plusieurs sources à la suite de pourparlers qui étaient loin d’être faciles. La principauté a donc accepté d’abandonner son format unique qui voit débuter les essais jeudi et aucune action sur piste de F1 vendredi.

À partir de la saison prochaine, son événement adoptera le même format du vendredi au dimanche de chaque autre manche. Il paiera également des frais d’hébergement plutôt que de transmettre une partie des revenus et taxes supplémentaires – environ 15 millions de dollars par an – au détenteur des droits commerciaux F1 Liberty Media.

Cependant, les droits de production télévisuelle de Monaco sont toujours en discussion : la principauté insiste sur sa propre direction de caméra, mise sur le compte d’un mélange de praticité et de vanité. Le placement d’une caméra sur une propriété privée est un problème pour Liberty mais moins pour un diffuseur d’État, alors qu’il y a un élément de fierté à être le seul producteur indépendant sur la piste de la F1. Cependant, les fans expriment depuis longtemps leur frustration quant à la fréquence à laquelle l’action est manquée dans la couverture – comme lorsque Sebastian Vettel et Pierre Gasly ont fait rouler Massenet cette année – donc j’espère que cette question sera bientôt résolue.

Étonnamment, l’Espagne aurait renouvelé son accord pour cinq ans. C’est un jumeau idéal avec Monaco, tandis que la propriété de Liberty basée aux États-Unis signifie qu’aucun problème n’est attendu avec le renouvellement – pourquoi se donner beaucoup de mal pour ajouter une course américaine (Miami), puis se débarrasser d’une course existante ? Il reste Singapour et Abu Dhabi : le premier renégocie son accord après s’être absenté pendant deux ans à cause de Covid, mais la Turquie pourrait s’engager dans n’importe quelle brèche.

Analyse : Les trois changements clés de Yas Marina mettront-ils un terme aux finales de suivi de mon leader de la F1 ?Le point de friction avec le site du Moyen-Orient était son insistance à accueillir la finale ainsi qu’un tracé de circuit qui n’a pas fourni l’action scintillante nécessaire pour un point culminant de la saison. Ainsi, il a été encouragé à modifier sa disposition – il y a apparemment plus à venir après le reprofilage initial – tandis que Liberty est catégorique sur le fait que les créneaux « fixes » ne seront plus autorisés, que ce soit pour l’Australie, Monaco, Abu Dhabi ou tout autre lieu.

De plus, la F1 prendra plus en compte les pays de la «zone rouge» dans son calendrier, maintenant que tout problème de quarantaine ou d’isolement relève de la responsabilité des équipes, et non de la F1. Qu’est-ce que cela signifie alors pour le calendrier 2022 ? Diverses sources ont parlé de remaniements majeurs pour la première moitié de la saison et à peu près la même chose après la pause estivale, la plupart de leurs dates sonnant selon le calendrier provisoire décrit ci-dessous.

Bien que les dates définitives des tests de pré-saison n’aient pas encore été officiellement annoncées, au moins une séance d’essais aura lieu dans la chaleur de Bahreïn – vitale pour la première utilisation des nouvelles voitures 2022 équipées de caoutchouc 18 pouces – et donc cela rend sens d’ouvrir la saison à Bahreïn le 20 mars. La deuxième course de Djeddah devrait suivre immédiatement, avec une double tête Australie/Chine commençant quinze jours après la course saoudienne.

La deuxième manche italienne pourrait remplacer le Grand Prix de FranceF1 puis traversera l’Atlantique pour la course de Miami le 8 mai, retournant en Europe pour un doublé Espagne/Monaco à la fin du mois. Bakou précède Montréal quinze jours plus tard, suivi du Grand Prix de Grande-Bretagne le 3 juillet, suivi de la manche d’Autriche. Les deux dernières courses pourraient encore changer de date, même si Silverstone préférerait sans aucun doute éviter un affrontement avec la finale de tennis de Wimbledon le 10 juillet.

Par la suite, la F1 passerait soit à Imola, soit à Paul Ricard, en fonction des négociations. La Hongrie, qui a un accord à long terme, est la suivante, suivie d’une pause estivale de quatre semaines.

La seconde moitié du calendrier est similaire à celle de cette année, sauf que Djeddah se déplace en mars. Le championnat se termine donc avec la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, la Russie, Singapour (ou Turquie), le Japon, les USA, le Mexique, le Brésil et Abu Dhabi. La saison se terminera donc en novembre, donnant au personnel de l’équipe la chance de se remettre du programme le plus long de la F1, avec quatre « doubles titres » et trois triples.

Dates provisoires du calendrier F1 2022

*Les dates peuvent être échangées

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Actualités FocusParcourir tous les articles de News Focus

Partagez cet article de . avec votre réseau :