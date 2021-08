23 des meilleurs vestes et manteaux d’automne pour femmes à acheter pour 2021

Christian vierig

Pouvez-vous croire que nous sommes déjà en août et que nous parlons de l’automne ? Cette année a passé si vite (et aussi lentement ? Quelle est l’heure même ?) Que, oui, nous sommes à un peu plus d’un mois du début officiel de l’automne. (C’est le 22 septembre si vous voulez vraiment des détails.) Cela signifie que vous êtes peut-être déjà en mode shopping d’automne, auquel cas, vous pourriez également avoir besoin d’une nouvelle veste ou d’un nouveau manteau une fois que les températures seront plus froides. Ici, nous avons rassemblé 23 des meilleures options pour femmes dans tout un tas de styles que vous pouvez parcourir et trouver votre préféré.

L’achat de vêtements d’extérieur est une affaire sérieuse parce que vous voulez quelque chose qui durera des années, mais vous voulez toujours avoir l’air mignon et élégant, n’est-ce pas ? Nous vous avons. Vous allez superposer comme un pro avec n’importe lequel de ces motifs, et juste en les regardant, j’aurais aimé avoir une tasse de café chaud et être entouré de citrouilles et d’un léger parfum de cannelle. Juste moi? Frais. Et si vous êtes vraiment à la recherche de plus de mode automnale, cliquez ici pour un aperçu des types de manteaux, des meilleures vestes en jean et des meilleures bottes.

1

cette beauté jaune

Manteau matelassé à manches banane & Other Stories stories.com

179,00 $

Qui a dit que les couleurs ensoleillées étaient réservées au printemps et à l’été ? Attrapez-vous ce bijou matelassé jaune qui est vraiment léger, mais confortable.

2

ce chouchou d’Amazon

Manteau asymétrique en laine mélangée à ourlet CHICWISH amazon.com

89,90 $

Vous savez à quel point ce manteau est apprécié s’il compte plus de 3 500 critiques élogieuses sur Amazon. Si vous êtes fan des couleurs d’automne traditionnelles, vous le porterez tout au long de la saison douillette.

3

cette veste à carreaux

Veste Keelee Carreaux Beige Princesse Polly princesspolly.com

86,00 $

Les cabanes sont la solution si vous vivez dans un endroit qui ne fait pas trop froid pendant les mois d’automne. Vous pouvez facilement l’enfiler et l’habiller vers le haut ou vers le bas.

4

cette longue tranchée

Tranchée Paige 11 Honoré 11honore.com

398,00 $

Les trenchs crient pratiquement à l’automne, et ce look vert ira honnêtement avec toutes vos coupes.

5

cette option recadrée

Suburban Half Zip Crop Danzy danzyus.com

215,00 $

Si vous recherchez une couverture plus décontractée, optez pour cette demi-fermeture éclair courte que vous pouvez simplement enfiler si vous avez besoin de faire des courses ou de faire de l’exercice. Il vous gardera au chaud sans trop vous isoler.

6

cet aspect cuir

Doudoune matelassée en cuir végétalien Abercrombie & Fitch Abercrombie & Fitch

200,00 $

Sortez du battage médiatique des vestes en cuir et essayez cette doudoune en cuir. Il a une coupe plus ample et dégage une ambiance plus décontractée.

7

cette mignonne douillette

Veste en fausse fourrure Treasure & Bond nordstrom.com

98,90 $

Peut-être que vous aimez les vestes en fourrure, mais pas celles qui sont trop moelleuses. Je t’entends! Essayez ce bronzage et crème contrastant qui est juste ce qu’il faut de douceur.

8

ce bomber élégant

Bomber Lava Puffer – Olive Coedition coedition.com

76,00 $

Besoin d’une veste ~ énervée ~ ? Ce bomber chic appelle votre nom.

9

cette pièce ultra douce

Veste Cargo Sherpa – Gris Tourterelle Alo Yoga aloyoga.com

131,00 $

Évidemment, cette veste est magnifique à cause de sa couleur et de sa matière, mais et si je vous disais qu’elle a des TONNES de poches ? Changeur de jeu, JE SAIS.

dix

ce plumeau brillant

Plumeau en satin avec détail de franges

Un plumeau est la voie à suivre si vous vous trouvez dans une zone qui n’atteint pas du tout les basses températures. Celui-ci en satin cuivré servira toujours les vibrations de l’automne sans vous faire transpirer.

Onze

ce bijou tendance

Veste courte en velours côtelé Tier NYC shoptier.nyc

80,00 $

Personnellement, j’adore rocker le velours côtelé pendant cette saison. Non seulement il est chaleureux, mais il ajoute également de la dimension à un ensemble. Cette veste courte apportera tellement de style à tout ce que vous portez.

12

ce brillant

Veste en fausse fourrure Elsted – Deep Forest Boden bodenusa.com

168,00 $

Associez ce magnifique trésor à une tenue entièrement blanche ou noire pour faire ressortir la couleur.

13

ce gars ceinturé

Veste CLAUDE

Un manteau beige classique est un incontournable dans la garde-robe de tout le monde. Ce modèle est ajusté en V et comporte une ceinture à la taille que vous pouvez boucler ou laisser pendre.

14

ce blazer discret

Veste Dorset Lightspun Madewell madewell.com

138,00 $

Les blazers sont The Thing RN et un excellent choix à l’automne, alors optez pour celui-ci qui est confortable, ample et disponible en cinq autres couleurs.

quinze

cette étoile imperméable

Prévisions RainOut Shell II Athleta athleta.gap.com

169,00 $

Trouvé : La veste que vous attraperez chaque fois que vous irez au gymnase ou à un cours d’entraînement. Elle est fabuleuse, mais extrêmement fonctionnelle en même temps.

16

ce choix génial

Blazer rayé en jacquard à rayures zébrées Ulla Popken ullapopken.com

199,95 $

Soyez audacieux sans être exagéré dans ce blazer à imprimé zèbre. Il aura fière allure avec une robe aux couleurs vives superposée en dessous.

17

cette option bleue

Manteau à carreaux Sandra Dana Scott shopdanascott.com

195,00 $

Êtes-vous le genre de personne qui aime faire du manteau la vedette du spectacle lorsqu’il s’agit de ses tenues ? Ensuite, j’ai trouvé votre match fait au paradis. Cette beauté bleue sera incroyable avec des lews plus simples, comme un survêtement ou un short de motard et un t-shirt.

18

cette corvée

The Denim Chore Jacket – Dark Indigo everlane everlane.com

88,00 $

Nous stan beaucoup de poches! Une veste de corvée ne manque pas d’espace de rangement (disons que cinq fois plus vite), et la silhouette se différencie un peu de tous vos autres vêtements d’extérieur en jean.

19

ce zip en daim

Veste de moto en daim BLANKNYC révolution.com

198,00 $

Une veste de moto zippée avec du matériel argenté est un classique, mais plutôt que du cuir noir, remplacez-la par une teinte plus claire et un matériau en daim, comme celui-ci ici.

vingt

ce style de laine

Veste en laine mélangée Drew Line & Dot shopbop.com

184,00 $

Emmitouflez-vous dans ce modèle en laine épaisse qui est suffisamment spacieux pour être superposé à des manches longues fines ou à des tricots plus épais selon les températures.

vingt-et-un

ce style denim

Vestes OSL Chaîne + Trame coedition.com

24,00 $

Une veste en jean noire peut rendre n’importe quelle tenue audacieuse ou surélevée, selon les autres pièces que vous mélangez avec elle, elle est donc définitivement polyvalente.

22

cette création en velours côtelé rayé

Veste militaire en velours côtelé Ogun House of Aama houseofaama.com

275,00 $

Le velours côtelé revient en force chaque automne, mais vous vous démarquerez de la foule avec ce numéro rayé aux teintes bleues et oranges.

2. 3

celui à motifs

La Nomade – Mère du Désert motherdenim.com

495,00 $

Il est difficile de résister à une veste à motifs douillette. Celui-ci a également une doublure en fourrure pour ajouter de la texture.

