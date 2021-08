23 meilleures couleurs et tendances de cheveux d’automne à essayer pour 2021

Instagram : @ckaedingcolor | @ kiyahwright1

Il y a quelque chose dans le changement des saisons, le changement des feuilles et le changement de la carte des boissons de Starbucks qui me donne envie de remanier complètement ma vie chaque automne. Mais comme je ne suis pas assez spontanée pour apporter des changements majeurs (traduction: je suis ennuyeux et ça va), je vais me contenter de belles couleurs de cheveux d’automne à la mode pour me faire sentir comme une toute nouvelle personne à la place. Et pour moi, ça ne doit pas être quelque chose de sauvage (rappel : je suis ennuyeux). Croyez-moi, même quelques reflets ou un gloss peuvent vous donner une toute nouvelle ambiance, donc si vous aussi, vous avez l’impression que votre vie a besoin de quelque chose de nouveau et d’excitant, essayez d’échanger vos cheveux d’été de plage pour une teinte d’automne plus confortable. Avec l’aide de Stephanie Brown, maître coloriste au salon IGK, nous vous proposons 23 couleurs d’automne classiques ainsi que des nuances de cheveux tendance pour 2021 à choisir ci-dessous.

1 Blond Doré Sable pour l’Automne

Deux choses que l’on peut décrire comme ni trop chaudes ni trop fraîches : la saison d’automne, et ce blond doré sablé. C’est un beau or neutre qui, selon Brown, fonctionne sur la plupart des tons de peau. Il a l’air naturel, demande peu d’entretien et ne doit être retouché que quelques fois par an. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

2 Faits saillants de l’automne au caramel

« Caramel » et « caramel » sont deux mots que vous entendrez beaucoup cet automne, et pas seulement à cause de tous les délicieux aliments d’automne. Penser à met en évidence dans ces tons chauds et pulpeux comme Thanksgiving pour vos cheveux.

3 rouge cannelle pour l’automne

Cette nuance de cannelle brun chaud à la racine s’estompe en un blond fraise à la toute fin pour un look cool et vécu c’est parfait pour la transition vers l’automne. Oui, Zoey Deutch incarne la couleur des cheveux d’automne.

4 grosses pièces d’argent pour l’automne

TikTok a toutes les meilleures astuces de maquillage et, en fin de compte, il a aussi la meilleure inspiration pour la couleur des cheveux. Une tendance de couleur de cheveux d’automne que le brun continue de voir (parce que c’est mignon, amusant et grandit bien) est une grosse pièce d’argent autour du visage, que ce soit dans une teinte subtile ou une couleur audacieuse.

Blonde en 5 dimensions pour l’automne

Équilibrez les reflets lumineux de l’été avec des reflets blond foncé pour créer la dimension parfaite de la couleur des cheveux d’automne. C’est aussi un look facile pour tous ceux qui veulent une couleur blonde naturelle et mélangée.

6 Brune Caramel-Chocolat

Pour donner aux cheveux bruns une dimension douce cet automne, Brown suggère subtil morceaux de balayage couleur caramel tout au long de la chevelure. Et pour éviter que le caramel ne vire rapidement au cuivré, n’utilisez que des shampooings sans sulfate.

7 Couleur des cheveux d’automne Auburn

Vous voulez essayer quelque chose d’un peu plus chaud en contraste avec les températures de refroidissement ? Demandez à votre coloriste des tons rouges mélangés dans vos cheveux pour réchauffez votre brun habituel la couleur des cheveux pour des cheveux auburn ressemble à ceci.

8 couleurs de cheveux audacieuses mais naturelles

Pour votre couleur de cheveux d’automne, jouez avec un placement de couleur audacieux mais dans des tons naturels. Voici ce que signifie Brown : Choisissez des reflets plus épais, mais dans des couleurs proches de votre couleur naturelle donc ils poussent facilement. “Les gens veulent obtenir la meilleure couleur mais pas beaucoup d’entretien”, dit Brown. “Pensez à peu d’entretien, à fort impact.”

9 Faits saillants de Shadow-Root

Pour un changement de couleur de cheveux automnal qui soit perceptible mais aussi naturel, optez pour des racines d’ombre, qui donnent à vos cheveux un aspect adulte – intentionnellement. Cette technique crée un joli contraste pour un look qui appelle le brun audacieux mais aussi subtil, et est également très facile d’entretien.

10 cheveux blond miel pour l’automne

Les cheveux blonds miel sont le mélange parfait de blond et de brun (bronde, si vous voulez) si vous cherchez à devenir un peu plus sombre cet automne sans vous laver totalement.

11 cheveux blonds enracinés

Si vous aimez l’apparence de vos cheveux blonds à la fin de l’été lorsque vos pointes sont décolorées mais que vos racines ont poussé, gardez-les pour l’automne. Demandez à votre styliste dimension tout au long des extrémités pour rendre la couleur plus douce et moins sévère.

12 cheveux bleu-noir pour l’automne

Le plus subtil des tons gris-bleu subtils dans cette tendance de cheveux bleu-noir rendra vos cheveux brillants, doux et ~ tranquillement ~ uniques. Pour conserver toute cette beauté brillante à la maison, continuez avec des brillants à cheveux réguliers.

13 Couleur cachée pour l’automne

Si vous êtes à la recherche de couleurs de cheveux automnales vives et amusantes, voici les conseils de Brown sur la façon de porter des nuances audacieuses cet automne : essayez-les par sections. Morceaux colorés aléatoires, grandes sections colorées sous les cheveux (comme le brin de cheveux violets montré ici), ou la couleur d’un côté de la tête est une surprise amusante sans une tonne d’entretien.

14 riches cheveux brun chocolat

Si vous êtes une brune naturelle et que vous souhaitez booster votre couleur sans la changer, demandez à votre styliste un gloss dans une teinte marron chocolat pour un interrupteur subtil qui est également emballé avec beaucoup de brillance.

15 Balayage Blonde pour l’Automne

Quoi de mieux pour faire ressortir vos boucles et montrez votre motif de boucles qu’avec un petit balayage blond qui a l’air aussi bon qu’au premier jour? Capturez certainement ce look pour votre styliste.

16 Balayage Chunky pour l’automne

Si vous ne l’avez pas remarqué, le thème général de la couleur des cheveux pour 2021 est volumineux. Alors que la couleur des cheveux de 2020 nous a donné des morceaux de blond platine autour du visage, Brown dit que cet automne, nous verrons des reflets épais partout, mais dans des teintes plus naturelles et faciles à porter.

17 temps forts ensoleillés pour l’automne

Et si les jours étaient plus courts en automne ?! Et si l’été était techniquement terminé ?! Et si je ne suis pas prêt à passer à autre chose ?! Eh bien, vous pouvez toujours avoir un touche de reflets bronzés et estivaux cet automne en demandant à votre styliste un balayage partiel avec quelques pièces lumineuses qui encadrent le visage.

18 couleurs de cheveux d’automne brune épicée

19 Balayage brun foncé pour l’automne

Pour un look plus léger et plus riche qui nécessite un entretien minimal, essayez d’ajouter de la chaleur à vos cheveux avec un balayage brun foncé qui se transforme en bronze seulement quelques nuances plus claires.

20 couleurs de cheveux d’automne gris

Brown dit que le “gris ultime” (alias l’une des couleurs Pantone de 2021) a fait son chemin dans les cheveux des clients cette année, et quel meilleur moment pour l’essayer que la fin de l’automne / début de l’hiver ? Pièces d’argent grises, gris naturel cultivé, gris ombré— Brown dit que n’importe quelle façon de porter les cheveux gris sera populaire cette saison.

21 cheveux blond cendré pour l’automne

Vous n’êtes pas sûr de vouloir passer au gris pour l’instant ? Incorporez des tons froids argentés ou gris avec une nuance blond cendré. Gardez ce shampooing violet à portée de main si votre couleur commence à pâlir ou à jaunir.

22 couleurs de cheveux d’automne Sandy Bronde

Emportez un peu de ce sable de vos vacances à la plage jusqu’à l’automne avec une teinte sable beige comme ça. Brown dit de s’assurer d’apporter une photo de ce que vous voulez afin que votre styliste puisse choisir la bonne quantité de chaleur ou de coloration cendrée.

23 Rouge riche et chaud pour l’automne

Mi-brune, mi-rousse — cette profonde, le look rouge riche a beaucoup de nuances brunes, et la combinaison des deux le rend à la fois audacieux et discret. Astuce : faites le plein de shampoing pour cheveux colorés afin de conserver la couleur le plus longtemps possible.

