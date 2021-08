23 meilleures idées de cadeaux pour votre petite amie en 2021 – Cadeaux uniques pour petite amie

in

Courtoisie

D’accord, je vais juste aller de l’avant et dire que tu es déjà le bienvenu parce que tout le stress de trouver à ta petite amie le cadeau parfait vient de passer la porte. Au lieu d’écouter ses conversations ou de perdre des heures à parcourir chaque site Web, vous êtes sur le point de voir 23 idées intelligentes qui la feront sourire, que ce soit son anniversaire, votre anniversaire ou tout simplement un autre lundi.

Bien sûr, c’est toujours l’idée qui compte, mais vous marquerez des points bonus importants avec votre chérie si vous lui emballez l’un des cadeaux romantiques ci-dessous. Qu’elle aime la décoration d’intérieur, les coupes fraîches, toutes les bougies ou les indispensables du maquillage, vous êtes sûr de trouver quelque chose qu’elle souhaite secrètement pour l’avenir. Alors continuez à faire défiler pour trouver un trésor d’idées cadeaux uniques pour votre petite amie.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

ce joli étui pour airpods

L’étui AirPods Pro Maison de Sabre maisondesabre.com

99,00 $

Elle ne perdra plus jamais ses AirPod avec cet étui protecteur en cuir. Honnêtement, c’est trop beau pour être perdu de vue. Oh, et ai-je mentionné que vous pouvez même le personnaliser avec ses initiales ?

2

cet ensemble de pyjama fantaisie

Pyjama en crêpe de Chine à plumes Dormeuse net-a-porter.com

345,00 $

TBH, un ensemble de pyjamas très luxueux est le régal ultime.

3

quelque chose de spécial pour le chiot

Kit de marche avec harnais Wild One wildone.com

98,00 $

La petite amie qui ne peut pas en avoir assez de son chien mignon (je veux dire, qui peut?)

4

une superbe paire de talons

Escarpin à bout pointu Olivia Brother Vellies nordstrom.com

795,00 $

Si elle est vraiment spéciale (non, je veux dire vraiment, ~ vraiment ~ spéciale), elle mérite le meilleur. Alors, procurez-lui ces talons à gorge avec un enveloppement de cheville à lanières.

5

un sac tendance

Sac Bandoulière Ruby – Croco Noir

Les sacs à main tendance sont toujours un cadeau amusant. Et celui-ci est la preuve que vous n’avez pas à dépenser des centaines de dollars pour l’impressionner.

6

ce joli diffuseur de roseau

Santorini Reed Diffuseur Brooklyn Candle Studio brooklyncandlestudio.com

42,00 $

D’accord, peut-être qu’un voyage en Grèce n’est pas dans les cartes en ce moment, mais ce parfum de Santorin de Brooklyn Candle Studio est assez proche.

7

ce bouquet séché

Les tiges urbaines Dauphine urbanstems.com

135,00 $

Bien sûr, les fleurs fraîches sont magnifiques et tout, mais ce bouquet séché l’est aussi. De plus, cela durera beaucoup plus longtemps.

8

ce bon parfum

Violet Ends Cologne de Parfum Boy Smells boysmells.com

98,00 $

Ce parfum de Boy Smells est un must absolu pour tous ceux qui aiment un bon parfum floral mais sensuel.

9

ce soutien-gorge de sport chic

SPORTBODY ™ DIP BRA Set Active setactive.co

52,00 $

Si votre SO est tout au sujet de la vie de fitness (ou d’athleisure), alors surprenez-la avec une pièce Set Active – ou deux. Non seulement ce soutien-gorge Dip a une coupe flatteuse, mais il est également très confortable.

dix

un ensemble de verres à vin roses

Coupe à champagne (Ensemble de 6) Verre coloré Estelle westelm.com

195,00 $

Il est peut-être temps qu’elle retire les gobelets en plastique rouge et qu’elle passe à ces verres à bords roses. Ils la feront se sentir élégante et impressionneront tous ses amis.

Onze

Une laque fantaisie

Eau des Sens Brume Cheveux DIPTYQUE nordstrom.com

52,00 $

Oubliez les parfums habituels. La brume de Diptyque est conçue pour rafraîchir ses cheveux entre les lavages.

12

Une plante facile d’entretien

Le Monet Urbanstems urbanstems.com

90,00 $

Peut-être que vous n’êtes pas encore tout à fait prêts pour les enfants. Un bébé plante est un excellent moyen de pratiquer.

13

Une bougie de rêve

Bougie d’allumage Otherland otherland.com

36,00 $

Une bougie romantique lui fera penser à vous lorsque vous n’êtes pas là. Les notes de cèdre et de braise rempliront l’air même lorsqu’il n’est pas allumé.

14

Une nouvelle façon de rosé

Rosé Vodka Hangar 1 reservebar.com

32,00 $

Si elle aime le rosé (et soyons réalistes… qui ne l’aime pas ?), faites-lui découvrir le goût soyeux et croquant d’un mélange unique de vodka et de vin rosé.

quinze

Un pantalon de survêtement confortable

pantalon de survêtement petit ami Good American goodamerican.com

55,00 $

Plus besoin de voler vos vieux pantalons de survêtement miteux. Offrez-lui une paire à elle qui rend le farniente assez mignon.

16

Un porte-bijoux

Boîte à bijoux noire The Daily Edited thedailyedited.com

110,00 $

L’une des parties les plus difficiles de l’emballage est de trouver un moyen sûr de voyager avec des bijoux précieux. Cette petite mallette maintient tout en place sans prendre trop de place, ce qui est pratique pour les suremballeurs (salut, c’est moi !).

17

Une cruche mignonne pour le fanatique de fitness

Bouteille d’eau Work It Out – Boire suffisamment d’eau

Cette bouteille motivante est comme une dose quotidienne de bonnes vibrations, lui rappelant de presser autant d’H2O que possible.

18

un haut de déclaration

Chemisier à une épaule Hope for Flowers hopeforflowers.com

195,00 $

Acheter des vêtements pour votre partenaire n’est pas facile, mais vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec un joli chemisier qu’elle peut porter en toute occasion spéciale.

19

Un bijou personnalisé

Bracelet Perlé Multi Pise Personnalisé Baublebar baublebar.com

40,00 $

Considérez un ensemble de bracelets ludiques avec ses initiales ou votre anniversaire – essentiellement la version moderne d’une bague de promesse.

vingt

Un doudou pour l’été

Couverture pondérée de refroidissement

Une couverture lestée, c’est comme faire un câlin à votre petite amie, mais en mieux. Il utilise la même pression réconfortante qu’un câlin pour susciter des sentiments de calme et de relaxation, afin qu’elle puisse avoir un bon câlin lorsque vous n’êtes pas là.

vingt-et-un

Un brillant à lèvres fantaisie

Gloss Bomb Universal Lip Luminizer FENTY BEAUTY de Rihanna sephora.com

19,00 $

Un brillant à lèvres épais et jamais collant est difficile à trouver, mais Fenty a créé une formule sans défaut qui convient à tout le monde.

22

Un ensemble à base de plantes

Gouttes de thé en vrac sucrées Gouttes de thé d’échantillonneur standard amazon.com

15,99 $

Ne vous inquiétez pas si elle n’aime pas le café. Vous avez une fille rare mais spéciale qui appréciera une collection de thés en feuilles fantaisie.

2. 3

Un régal du matin

Petit-déjeuner dans une boîte Red Truck Bakery goldbelly.com

68,00 $

Même si vous ne savez pas cuisiner, vous pouvez lui offrir un petit-déjeuner au lit avec ce coffret cadeau. Tout est prêt à partir, sauf le café. Vous devrez le faire vous-même.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous