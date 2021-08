23 meilleurs draps de luxe 2021

Raydene Salinas Hansen

Y a-t-il quelque chose de plus luxueux que de tomber dans un lit fraîchement fait à la fin d’une longue journée ? Oui, la réponse est oui. C’est parce que la meilleure chose est de savoir que les draps dans lesquels vous dormez sont les mêmes que certains des plus grands A-Listers (je suppose qu’Oprah en a essayé quelques-uns). Ne vous méprenez pas. Vous pouvez totalement emprunter la voie des bonnes affaires et déposer une paire de couvertures abordables dans votre panier Amazon. Mais, chérie, quand tu te blottis la nuit dans un ensemble de draps chic, tu te sentiras comme la reine, même si ton palais est en fait un petit appartement.

Donc, si vous voulez savoir ce que c’est que de vivre, euh, de dormir comme des rois, vous devez continuer à faire défiler. Les 23 ensembles dignes d’investissement, ci-dessous, sont le summum de l’opulence. Pensez : doux, épais et lisse comme du beurre. Considérez cela comme une première sur les draps luxueux que vous pouvez acheter une fois que vous gagnez inévitablement à la loterie.

cette option écologique

Feuilles d’eucalyptus

C’est l’univers qui vous dit de monter dans le train d’eucalyptus. Il est respirant, lisse et écologique-amical.

cet ensemble pas * trop * cher

Ensemble de draps en satin de modal 400 fils au pouce carré en hêtre pur bedbathandbeyond.com

99,99 $

Si vous voulez être bougie sans vous ruiner totalement, cet ensemble de Bed Bath and Beyond est fait pour vous. C’est environ cent dollars, soyeux, et se décline en 10 coloris.

celui-ci qui est facile à utiliser

Ensemble de draps Luxe & Lazy The One Bed theonebed.com

179,00 $

Mettre des draps peut parfois être difficile, TBH ! Quel côté va sur quelle partie du lit ?? Eh bien, avec cette literie, vous n’aurez pas à vous soucier de ce problème car chaque côté est étiqueté (!!). Et ils ont même un coin fendu sur eux pour rendre le drap plat facile et sans couture.

celui-ci ultra confortable

Chemise de travail Chambray Sheeting Ralph Lauren Home ralphlauren.com

145,00 $

Vous savez à quel point les chemises en chambray Ralph Lauren sont confortables ? Eh bien, imaginez ce sentiment mais dans des draps. PARADIS.

celui-ci est idéal pour les dormeurs chauds et froids

Ensemble de draps en lin Positano SERENA & LILY serenaandlily.com

298,00 $

Vous n’aurez plus jamais à changer vos draps (sauf le jour du lavage, bien sûr) avec cet ensemble super respirant dans lequel votre corps adorera dormir toute l’année.

ce fan-favori

Ensemble de draps LUXURY par ROBIN WILSON HOME Clean Design Home cleandesignhome.com

165,00 $

Je veux dire, un critique vient littéralement de dire “Perfection” dans sa note.

L’option élégante

Ensemble de draps ourlés classiques Boll et Branch bollandbranch.com

168,00 $

Ne laissez pas la conception simple vous tromper. Ce ne sont pas vos feuilles moyennes. Les housses en coton 100% biologique ont près de 6 000 critiques cinq étoiles, grâce à la sensation douce et aérée qui vous donne l’impression de dormir au paradis.

L’incontournable en percale

Parure de draps Hotel Classic Frette frette.com

550,00 $

Je t’avais prévenu que tu devais dépenser de grosses pièces si tu veux dormir comme un riche. Cet ensemble d’hôtel classique en vaut vraiment la peine car il s’améliore après chaque lavage.

La folie exotique

Linge de Luxe Aziza Matouk matouk.com

750,00 $

(!) Attention (!) Cet ensemble de draps videra encore plus votre portefeuille que le précédent. Mais, Lemme. Raconter. Déjà. Ces draps sont à la * hauteur * du glam. Ils sont uniques, ils sont beaux et ils sont vraiment luxueux.

L’Ensemble Bambou

Drap Plat Lyocell Bambou Ettitude ettitude.com

90,00 $

Que? Vous n’avez pas encore essayé les draps en bambou !? Vous manquez totalement. L’ensemble de luxe soyeux ici donnera à toute votre chambre une cure de jouvence glamour. Et ddd, ils sont mous comme du beurre.

Les couvertures d’été

Ensemble de draps en lin Tuft and Needle tuftandneedle.com

200,00 $

Pendant l’été, ma garde-robe est entièrement consacrée au lin : shorts, robes, chemises, etc. Il est logique d’habiller votre lit avec le tissu léger aussi. Les housses haut de gamme ici vous assureront de ne pas vous réveiller en sueur au milieu de la nuit.

Le coffret pour le francophile

Parure de draps en lin français Sijo sijohome.com

145,00 $

A chaque fois que quelque chose est fabriqué en France, je pense automatiquement

oui (!!) oui (!!) Idem pour ces draps en lin français. Ils sont si doux qu’ils devraient être accompagnés d’un avertissement : Attention, les draps peuvent empêcher de sortir du lit.

Les couvertures Staycation

Drap housse Grande Hôtel

Obtenez le look d’hôtel glam à la maison avec l’aide des couvertures brodées de Sferra. Maintenant, si seulement nous pouvions nous permettre un majordome pour livrer le petit déjeuner au lit…

L’ensemble digne d’Instagram

Drap housse coton gratté Parachute Home parachutehome.com

110,00 $

Ces draps ressemblent à de l’argent et sont proposés dans des couleurs sobres qui vous font vous demander pourquoi vous ne prenez pas de photos d’influence avec une tasse de café et le journal au lit RTFN.

L’ensemble le plus confortable

Ensemble de draps en flanelle de luxe Gracen UGG nordstrom.com

148,00 $

UGG a totalement fait son retour cette année (j’ai toujours mes bottes UGG scintillantes du début des années 2000, mais ce n’est pas la question). Si vous vivez dans un climat plus froid ou si vous aimez vraiment vous blottir la nuit, vous avez besoin d’un ensemble de draps douillets.

Le favori des fans

Ensemble de draps de luxe Brooklinen brooklinen.com

169,00 $

En tant que personne qui a également investi dans les draps de luxe Brooklinen, je peux vous dire qu’ils en valent la peine. Ils sont ultra lisses et croustillants, et ils restent frais même les nuits les plus chaudes.

L’ensemble sur mesure

Parure de lit en lin Woodrose Magic Linen magiclinen.com

205,00 $

Trois mots : des draps sur mesure. Ces draps fabriqués en Europe sont de haute qualité, résistent aux cycles de machine à laver les plus difficiles et sont dotés de détails luxueux comme des boutons en bois et des attaches d’angle en sergé.

Les sans effort

Draps en lin bio Coyuchi coyuchi.com

118,00 $

Pour ceux qui aiment ce look défait et parfaitement désordonné, les draps pré-froissés sont faits pour vous. Le rainage se fait via « le filage et le tissage exclusifs », ce qui semble mystérieux mais semble extrêmement plongé-en-capable, alors je vais arrêter de poser des questions.

L’option intemporelle

Ensemble housse de couette et couvre-oreillers Baratta Riley Home rileyhome.com

259,00 $

Parfois, tu dois être comme “eff les motifs à la mode et donnez-moi un classique !” C’est exactement ce que fait la literie carrée au point Baratta de Riley Home.

Les cotons égyptiens

Parure de draps percale Snowe snowehome.com

188,00 $

Les draps en coton égyptien 500 fils de Snowe ont été moulus dans la capitale du luxe : l’Italie. Ils sont légers comme une plume et se déclinent en cinq coloris chics qui se mélangeront et s’agenceront à n’importe quelle literie (moins chère) que vous possédez déjà.

L’Ensemble Royal

Drap-housse 100% soie de mûrier OLESILK amazon.com

169,99 $

Vous vous sentirez comme une princesse lorsque vous vous glisserez dans votre lit et sentirez ces draps soyeux contre votre peau. Je ne te jugerais pas du tout si tu portais un diadème à la maison.

Les Artisanaux de Qualité

Ensemble de draps 100% lin Linoto linoto.com

269,00 $

OMI, ce sont quelques-unes des meilleures feuilles sur le marché. J’adore faire exploser la climatisation et me blottir sous une tonne de couvertures. Ces draps rafraîchissants sont un ajout parfait à ma routine de sommeil * excessive *. 10/10 recommande.

La folie ultime

Parure de lit en soie 4 pièces 25 MM Lily Silk lilysilk.com

838,00 $

Si vous voulez vous éclater, cet ensemble en soie de 25 MM est exactement ce que vous recherchez. Il est également disponible en plusieurs variantes de couleurs différentes si l’idée de laisser tomber un décontracté de 800 $ sur des draps blancs est un peu effrayante (ne vous en voulez pas).

Siena Gagliano Siena Gagliano est une collaboratrice de Cosmopolitan. Megan Uy Rédactrice adjointe des achats Megan est la rédactrice adjointe des achats chez Cosmo, où elle couvre tout ce qui concerne les achats dans le domaine de la mode et du style de vie.

