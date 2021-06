Commerce et investissement

2,3 millions d’adultes britanniques détiennent désormais des actifs cryptographiques, 10,5% de plus que l’année dernière: rapport de la FCA

Le régulateur financier britannique a fait état d’une attitude positive à l’égard de la cryptographie, 38 % des investisseurs considérant leur participation comme un pari, contre 47 % l’année dernière. De plus, contre 15% l’année dernière, seulement 11% ont regretté d’avoir acheté des cryptos.

La Financial Conduct Authority (FCA) a publié un rapport détaillé sur la crypto-monnaie, notant que de plus en plus de personnes investissent désormais dans les crypto-monnaies.

Selon l’organisme de réglementation financière, environ 2,3 millions d’adultes (4,4%) au Royaume-Uni détiennent désormais des actifs cryptographiques, contre 1,9 million l’année dernière. Bitcoin est l’actif le plus courant à 66%, suivi par Ethereum (35%), Litecoin (21%), XRP (18%) et Bitcoin Cash (15%).

Au total, 78% des adultes ont maintenant entendu parler des actifs cryptographiques, contre 73% l’année dernière.

“Le rapport d’aujourd’hui sur les actifs cryptographiques de la FCA brosse un tableau intéressant de l’évolution du marché des actifs cryptographiques au Royaume-Uni au cours de la dernière année”, a déclaré Dan Moczulski d’eToro. “Ces chiffres montrent qu’il est devenu vraiment courant au Royaume-Uni.”

Plus de la moitié de ceux qui sont déjà investis envisageaient d’acheter, encore plus, selon la recherche. De plus, moins de personnes ont regretté d’avoir acheté des cryptos, passant de 15 % à 11 %.

La recherche de la FCA note en outre que l’attitude envers la crypto est en train de changer, avec 38% des investisseurs considérant actuellement leur participation dans les actifs crypto comme un pari, contre 47% l’année dernière.

De plus, il a révélé qu’environ 14% des acheteurs de cryptos interrogés ont déclaré avoir emprunté pour investir.

Le régulateur émet maintenant un avertissement indiquant que ces investissements ne sont pas réglementés et : « Si les consommateurs investissent dans ces types de produits, ils devraient être prêts à perdre tout leur argent. »

Une personne sur 10 qui avait entendu parler de la crypto a déclaré être au courant des avertissements des consommateurs sur le site Web de la FCA. Alors que la plupart des consommateurs reconnaissent que les investissements en crypto ne sont pas protégés, 12% des utilisateurs de crypto pensent le contraire. Le rapport a noté,

«La recherche de 2021 fait suite à un intérêt public et à une couverture médiatique accrus, parallèlement à la croissance continue du marché des crypto-monnaies, y compris des prix élevés des crypto-monnaies. Il survient également après une implication plus large des sociétés de services financiers sur le marché et des investissements institutionnels importants. Avec ces tendances à l’esprit, il n’est pas surprenant que nos recherches montrent que l’appropriation et la sensibilisation ont augmenté.

Bitcoin se négocie actuellement autour de 39 000 $, en baisse de 40 % par rapport à son plus haut historique en avril. Le marché total des crypto-monnaies est d’environ 1,65 billion de dollars, en baisse d’un peu moins de 1 billion de dollars par rapport à son sommet de 2,550 milliards de dollars le mois dernier.

Alors que le marché de la cryptographie s’attend à ce que l’espace mûrisse avec l’entrée d’investisseurs institutionnels et connaisse des marchés baissiers moins profonds et plus courts, l’investisseur milliardaire Mark Cuban a récemment appelé à des inconvénients plus importants, comparant la dynamique actuelle du marché au boom d’Internet.

«Nous parlons toujours des hivers crypto ou de ces fortes baisses de prix. Nous n’avons encore rien vu », a déclaré Cuban.

« Dans chaque catégorie, il y avait une tonne de compétition, mais c’était vraiment un jeu à somme nulle. Peut-être un grand gagnant, et quelques numéros de suivi, puis les 90 % restants font faillite.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.