2,3 millions de nouveaux chèques de relance viennent de sortir – découvrez si vous en obtenez un – .

Un peu plus de deux millions d’Américains sont sur le point de recevoir un nouveau chèque de relance au cours des prochains jours environ, s’ils ne l’ont pas déjà fait.

L’IRS, qui poursuit sa distribution progressive de vagues de paiements de relance après la promulgation en mars du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, vient de partager une autre grande mise à jour du contrôle de relance: plus précisément, une nouvelle vague de plus de 2,3 millions de paiements vient d’être envoyée, portant le nombre total de chèques distribués depuis mars à plus de 169 millions de paiements. Et au total, depuis que ces paiements ont commencé à être versés le 12 mars, les chèques ont au total transféré plus de 395 milliards de dollars du gouvernement fédéral aux contribuables américains.

Cette dernière vague de plus de 2,3 millions de paiements, selon l’IRS, englobe plus de 4,2 milliards de dollars qui atterrissent actuellement dans les boîtes aux lettres et les comptes bancaires sous forme de dépôts directs électroniques. Et voici quelques faits rapides supplémentaires sur cette nouvelle tranche de chèques :

Selon l’agence fiscale, «plus de 900 000 paiements, d’une valeur d’environ 1,9 milliard de dollars, ont été versés à des personnes éligibles pour lesquelles l’IRS n’avait auparavant pas d’informations pour émettre un paiement à impact économique, mais qui ont récemment déposé une déclaration de revenus.» L’IRS indique que cela inclut également des « paiements supplémentaires continus supplémentaires » pour les personnes qui ont reçu plus tôt cette année des paiements sur la base de leurs déclarations de revenus de 2019, mais qui étaient éligibles à un nouveau paiement ou à un paiement plus important sur la base de leur déclaration de revenus de 2020 récemment traitée. Ce sont les soi-disant « paiements majorés », dont nous avons parlé ici. Au cours des deux dernières semaines, plus de 1,1 million d’entre eux ont été distribués, pour une valeur collective de plus de 2,5 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, plus de 8 millions de ces paiements supplémentaires ont été distribués par l’IRS. Enfin, il convient également de noter la répartition de la nouvelle vague de chèques de relance qui ont été envoyés au cours des deux dernières semaines. Plus de 1,2 million de dollars ont été déposés directement dans les comptes bancaires des bénéficiaires (ceux-ci totalisaient plus de 2,2 milliards de dollars, collectivement), tandis que le reste a été envoyé aux bénéficiaires sous forme de chèques papier.

N’oubliez pas non plus : à partir du 15 juillet, une toute nouvelle vague de décaissements de chèques de relance commencera. La même législation qui a rendu possible ces contrôles de relance précédents comprenait également une expansion du crédit d’impôt fédéral pour enfants, qui accordera aux familles jusqu’à 3 600 $ pour chaque enfant admissible, un montant qui sera divisé en paiements mensuels.

À compter du 15 juillet et une fois par mois jusqu’à la fin de cette année, les familles recevront un chèque mensuel pouvant atteindre 300 $ pour chaque enfant admissible de moins de 6 ans, et jusqu’à 250 $ par mois pour chaque enfant admissible âgé de 6 ans et 17. Les chèques seront distribués le 15 de chaque mois jusqu’en décembre, sauf en août — le 15 de ce mois étant un dimanche, le chèque sera donc envoyé le vendredi 13 août.

