23 nouvelles émissions de télévision, films et documentaires à regarder en septembre 2021 – WWD

Une longue liste de nouvelles émissions de télévision, films et documentaires font leurs débuts sur les services de streaming ce mois-ci.

Plusieurs émissions de télévision populaires reviennent avec de nouvelles saisons en septembre 2021, notamment “Sex Education” et “Lucifer” de Netflix, “The Morning Show” d’Apple TV +, “What We Do in the Shadows” de FX et “Goliath” d’Amazon Prime Video.

Le mois voit également le début de plusieurs projets basés sur des événements réels, tels que “Impeachment: American Crime Story” de FX, qui décrit la destitution et l’affaire de l’ancien président Bill Clinton avec la stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky, et “Harry et Meghan” de Lifetime. 3: Escapeing the Palace », qui propose une version dramatisée des événements qui ont conduit le couple à prendre du recul par rapport à leurs fonctions royales.

Ici, WWD rassemble 23 nouvelles émissions de télévision, films et documentaires à regarder en septembre 2021. Lisez la suite pour en savoir plus.

« 9/11 : à l’intérieur de la salle de guerre du président »

Diffusez sur Apple TV+ le 1er septembre

L’ancien président George W. Bush s’adresse à ceux qui assistent à la commémoration du 10e anniversaire des attaques terroristes contre le World Trade Center le 11 septembre 2011, à New York. PRESSE ASSOCIÉE

Le documentaire raconte les événements tragiques des attentats terroristes du 11 septembre à travers les yeux de l’ancien président George W. Bush et de ses conseillers.

« Point tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme »

Diffusez sur Netflix le 1er septembre

Une photo de « Turning Point » sur le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme. » BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS / AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX

La série documentaire en cinq parties relate les attentats terroristes du 11 septembre et propose des histoires personnelles sur la façon dont les événements de la journée ont changé le cours de la nation.

“Ce que nous faisons dans l’ombre”

Regardez sur FX sur Hulu le 2 septembre

Une photo de la troisième saison de “Ce que nous faisons dans l’ombre”. Avec l’aimable autorisation de FX

La troisième saison de la comédie suit à nouveau les aventures nocturnes des colocataires vampires Nandor, Nadja, Laszlo et Colin alors qu’ils naviguent dans le monde moderne à Staten Island, NY

“Cendrillon”

Diffusez sur Amazon Prime Video le 3 septembre

Nicholas Galitzine et Camila Cabello jouent dans “Cendrillon”. Christophe Raphaël

La nouvelle version d’Amazon Prime Video du conte de fées «Cendrillon» présente Camila Cabello comme personnage principal, une créatrice de mode en herbe qui rencontre le prince lors d’un bal. Le film présente également Billy Porter, Idina Menzel, Minnie Driver et Pierce Brosnan.

« Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles »

Diffusez sur Disney+ le 3 septembre

Billie Eilish Avec l’aimable autorisation de Disney+

La chanteuse lauréate d’un Grammy Billie Eilish apporte une expérience de concert à Disney + pour son deuxième album récemment sorti, “Happier Than Ever”. Le documentaire comprend également des éléments animés qui emmènent les téléspectateurs à travers la ville natale d’Eilish, Los Angeles.

« Harry et Meghan 3 : s’échapper du palais »

Regardez sur Lifetime le 6 septembre

Le prince Harry et Meghan Markle aux Endeavour Fund Awards annuels à Londres en février 2020. AP

Le troisième volet de la série de films Lifetime basée sur le prince Harry et Meghan Markle offre une vision théâtrale des événements qui ont conduit le couple à prendre du recul par rapport à leurs fonctions royales l’année dernière.

“Sur le point”

Diffusez sur Netflix le 7 septembre

Une photo de “On the Verge”. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Écrit et interprété par l’actrice Julie Delpy, “On the Verge” suit quatre femmes de Los Angeles traversant des crises de la quarantaine.

“Impeachment: American Crime Story”

Regardez sur FX le 7 septembre

Beanie Fieldstein dans le rôle de Monica Lewinsky dans “Impeachment: American Crime Story”. Avec l’aimable autorisation de FX

La dernière série d’anthologies “American Crime Story” de Ryan Murphy examine l’affaire du président Bill Clinton avec la stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky et la destitution qui a suivi. La série a choisi Beanie Feldstein pour Lewinsky, Sarah Paulson pour Linda Tripp et Annaleigh Ashford pour Paula Jones.

« Wu-Tang : une saga américaine »

Diffusez sur Hulu le 8 septembre

Une photo de la deuxième saison de “Wu-Tang: An American Saga”. Avec l’aimable autorisation de Hulu

La deuxième saison de la série Hulu poursuit l’histoire du légendaire groupe de hip-hop Wu-Tang Clan et de leur ascension vers la célébrité alors qu’ils sont confrontés à des problèmes personnels et sociaux.

« Frères de sang : Malcolm X et Muhammad Ali »

Diffusez sur Netflix le 9 septembre

Une photo de “Blood Brothers: Malcolm X et Muhammad Ali”. AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX

Le film documentaire raconte l’histoire de l’amitié de Malcolm X et Muhammad Ali et la brouille qui a suivi. Le film comprend des interviews de leurs amis proches et des membres de leur famille et des images inédites de leur amitié.

“Venez de loin”

Diffusez sur Apple TV+ le 10 septembre

Une photo de “Come From Away”. Avec l’aimable autorisation d’Apple TV+

Une version filmée de la comédie musicale à succès de Broadway arrive sur Apple TV+, racontant l’histoire de 7 000 personnes bloquées dans la petite ville de Gander, à Terre-Neuve, après que tous les vols vers les États-Unis aient été bloqués à la suite des attentats terroristes du 11 septembre.

“Lucifer”

Diffusez sur Netflix le 10 septembre

Une photo de la saison six de “Lucifer”. JOHN P. FLEENOR/NETFLIX

La sixième et dernière saison de “Lucifer” trouve le personnage principal se préparant à assumer sa place de Dieu, mais fait face à un nouvel ennemi qui essaie de prendre sa place.

“LuLaRich”

Diffusez sur Amazon Prime Video le 10 septembre

Une photo de “LuLaRich”. Avec l’aimable autorisation d’Amazon Prime Video

La série documentaire en quatre parties se concentre sur la marque de mode à plusieurs niveaux de marketing LuLaRoe, qui a été impliquée dans une controverse pour avoir capitalisé sur son personnel de jeunes mères et vendu des produits défectueux.

“Scènes d’un mariage”

Diffusez sur HBO Max le 12 septembre

Oscar Isaac et Jessica Chastain jouent dans “Scenes From a Marriage”. Avec l’aimable autorisation de HBO Max

La série limitée est une adaptation de la série télévisée du même nom d’Ingmar Bergman et examine le mariage et le divorce à travers le prisme d’un couple américain contemporain. La série met en vedette Oscar Isaac et Jessica Chastain.

“Y: Le dernier homme”

Diffusez sur FX sur Hulu le 12 septembre

Une photo de “Y: The Last Man”. Avec l’aimable autorisation de FX

Basé sur la série DC Comics, “Y: The Last Man” dépeint un monde post-apocalyptique où chaque mammifère avec un chromosome Y est décimé, à l’exception d’un homme cisgenre et de son singe. La série met en vedette Diane Lane, Ben Schnetzer, Amber Tamblyn, Ashley Romans et d’autres.

« La Prémisse »

Regardez sur FX sur Hulu le 16 septembre

Tracee Ellis Ross, Ayo Edebiri et Ben Platt jouent dans “The Premise”. Alyssa Moran

Créé par l’acteur BJ Novak, “The Premise” est une série d’anthologies qui utilise la comédie pour examiner les plus grands problèmes d’aujourd’hui. Le casting de la série comprend Lucas Hedges, Ben Platt, Tracee Ellis Ross, Daniel Dae Kim, Kaitlyn Dever et d’autres.

“Éducation sexuelle”

Diffusez sur Netflix le 17 septembre

Une photo de “Sex Education”. Avec l’aimable autorisation de Netflix

La troisième saison de la comédie britannique à succès Netflix revient ce mois-ci et continue de suivre la vie des élèves de l’école secondaire Moordale alors qu’ils traitent du drame scolaire et de leur vie personnelle.

“L’émission du matin”

Diffusez sur Apple TV+ le 17 septembre

Une photo de “The Morning Show”. Avec l’aimable autorisation d’Apple TV+

Jennifer Aniston et Reese Witherspoon reviennent pour la deuxième saison de la série dramatique à succès, suivant les personnages des actrices alors qu’elles font face aux conséquences de la révélation de la culture toxique de leur lieu de travail dans la salle de rédaction. La série présente également Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass et d’autres.

“Star Wars : Visions”

Diffusez sur Disney+ le 22 septembre

Une photo de “Star Wars: Visions”. Avec l’aimable autorisation de Disney+

La franchise “Star Wars” lance une collection de courts métrages d’animation créés par sept studios d’animation japonais. Les courts métrages explorent comment la mythologie japonaise et les films d’Akira Kurosawa ont influencé la franchise depuis sa création.

“Savage x Fenty Show Vol. 3”

Diffusez sur Amazon Prime Video le 24 septembre

Rihanna à son Savage x Fenty Vol. 2 spectacle. . pour Savage X Fenty Show Vol. 2 Présenté par Amazon Prime Video

Rihanna présentera ce mois-ci son troisième défilé de lingerie sur Amazon Prime Video. Le chanteur et entrepreneur n’a pas révélé de détails spécifiques sur le spectacle, mais il comprendra une “gamme de mannequins, de stars et d’interprètes” pour modéliser la prochaine collection de la marque de lingerie.

“Fondation”

Diffusez sur Apple TV+ le 24 septembre

Une photo de “Foundation”. Avec l’aimable autorisation d’Apple TV+

La nouvelle série dramatique, basée sur les romans d’Isaac Asimov, suit une bande d’exilés alors qu’ils tentent de sauver l’humanité et de reconstruire la civilisation après la chute de l’Empire galactique.

“Goliath”

Diffusez sur Amazon Prime Video le 24 septembre

Une photo de « Goliath ». Greg Lewis/Amazon

“Goliath” revient pour sa quatrième et dernière saison, après le personnage de Billy Bob Thornton, Billy McBride, alors qu’il tente de vaincre l’un des Goliath les plus notoires d’Amérique, l’industrie des opioïdes.

“Le problème avec Jon Stewart”

Diffusez sur Apple TV+ le 30 septembre

John Stewart accepte le prix de la série de variétés exceptionnelles pour ??The Daily Show With Jon Stewart?? à la 67e Primetime Emmy Awards le 20 septembre 2015. Invision pour la Television Academy

L’ancien animateur de “The Daily Show”, Jon Stewart, fait son retour très attendu à la télévision avec sa nouvelle série Apple TV +, où il se plonge dans l’actualité.