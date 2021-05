23 nouvelles technologiques pour commencer la matinée au courant des dernières | La technologie

Un nouveau jour, un nouveau résumé de l’actualité, droit au but: des titres liés, pour que vous puissiez vous arrêter sur ce qui vous intéresse le plus. Bienvenue!

Un scandale majeur s’est produit chez Amazon: il a été divulgué un dossier avec plus de 200 000 personnes, entre «clients» et fournisseurs externes, qui a arnaqué Amazon et ses clients légaux. Les faux acheteurs ont écrit de fausses critiques de produits, attribuant 5 étoiles, et les vendeurs leur ont offert le produit en cadeau. Les grandes marques comme Mpow et Aukey ont disparu du magasin.

UNE attaque de ransomware sur le fournisseur de cloud ASAC a supprimé les sites Internet des services publics et des mairies en Espagne.

Nous avons enregistré nouvel épisode de notre podcast ComputerHoy 2.0. Nous parlons des téléphones portables sortis en mai, du bracelet d’activité Xiaomi Mi Band 6 et des nouveaux Apple AirTags, entre autres. Appuyez sur Play ici pour l’entendre.

Actualités technologiques

Microsoft OneDrive sur Android est mis à jour et est désormais compatible avec Chromecast et d'autres appareils similaires.

Utilitaires à l'échelle nationale en panne en raison d'une attaque de ransomware contre son fournisseur de cloud ASAC.

Les données de 200000 personnes impliquées dans la publication de fausses critiques sur Amazon sont divulguées.

WhatsApp marque un Windows 10 avec ses nouvelles conditions d'utilisation.

Téléphones portables

L'iPhone avec le modem 5G d'Apple n'arrivera qu'en 2023.

iOS 14.5.1 réduit les performances de l'iPhone 12 en dessous des modèles d'iPhone de deux générations.

Que devez-vous rechercher lors du choix d'un mobile pour son appareil photo en 2021.

Astuces essentielles pour protéger la sécurité de votre compte WhatsApp.

5 raisons pour lesquelles Xiaomi Redmi Note 10s peut être l'un des nouveaux best-sellers de Xiaomi cette année.

Ordinateurs et tablettes

Ce que vous voyez n'est pas une carte graphique, c'est un SSD de 64 To que vous pourrez bientôt acheter.

Mode de vie

Secouez Apple! Xiaomi prépare ses nouveaux écouteurs de style AirPods Pro et ils ont l'air très bien.

Même Drew Barrymore rejoint l'engouement pour les friteuses sans huile et partage même ses astuces.

La peau de banane a des utilisations et des propriétés impressionnantes, ne la jetez pas!

Loisirs et jeux

Toutes les premières de la semaine sur HBO: les compagnies pharmaceutiques et les gouvernements à l'honneur de Crime of the Century.

Toutes les premières de la semaine sur Netflix: La femme dans la vitrine arrive.

Moteur

Toyota prépare un propulseur alimenté à l'hydrogène.

La DGT précise qui paierait et qui ne paierait pas l'avenir imposé pour la conduite sur autoroute.

Ce sont les premières voitures électriques de Porsche.

Les amendes qui peuvent être imposées avec la nouvelle limite de vitesse qui arrive cette semaine dans les villes.

Avec ce qu'il en coûte pour louer une Bugatti Chiron, vous pouvez acheter une BMW X3 … tous les mois.

La science

Conseils pour surmonter le syndrome de l'imposteur, ou du moins le repousser.

Une pinte de bière contient jusqu'à 2 millions de bulles, selon la science.

Les curiosités du jour

Anthénea, une soucoupe volante, et flottante, pour passer les vacances.

Cela a été le résumé de l'actualité technologique du jour.