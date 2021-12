234 000 livres de produit vendues depuis le rappel

Vérifiez vos congélateurs, car le Food Safety and Inspection Service (FSIS) du département américain de l’Agriculture vient d’annoncer un rappel massif de près de 235 000 livres. de produits de porc. Le 5 décembre, le rappel massif de viande a été annoncé après qu’il a été découvert que les articles pouvaient avoir été contaminés par Listeria monocytogenes.

Produits par Alexander & Hornung, une filiale de Perdue Premium Meat Company, les articles concernés vont des jambons entièrement cuits aux produits au pepperoni. La liste complète des articles peut être consultée ici, et l’emballage peut être consulté ici. Si vous possédez l’un des produits répertoriés dans le rapport, il vous est conseillé de le jeter immédiatement. Certaines des viandes spécifiques faisant l’objet d’un rappel comprennent les produits de jambon fumé Wellshire Wood, les produits de jambon Alexander & Hornung, le jambon tranché du club alimentaire, les produits de jambon Garett Valley Farms, les produits de jambon Buther Boy, le pepperoni de marque Five Star et le caryer avec os Big Y. steak de jambon fumé.

Tous les produits faisant l’objet du rappel de viande auront une date de péremption comprise entre le 15/12/2021 et le 04/05/2022, et porteront une étiquette indiquant EST. M10125, qui sera visible dans le logo USDA lui-même. Pour plus d’une représentation visuelle de ce qu’il faut rechercher, vous pouvez cliquer ici. Les produits concernés par le rappel pouvaient être achetés dans des magasins de détail à travers le pays, ce qui en fait l’un des plus importants rappels de viande de l’histoire récente.

À ce jour, aucun effet indésirable n’a été signalé pour l’un des produits rappelés, mais les autorités exhortent les consommateurs à vérifier leurs réfrigérateurs et congélateurs pour s’assurer que rien de ce qu’ils ont acheté n’est inclus dans le rappel. Si vous avez consommé l’un de ces produits, les autorités vous invitent à consulter un professionnel de la santé si vous faites partie d’une catégorie à haut risque pour vous assurer que vous n’avez pas contracté la listériose.

La listériose peut provoquer de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, une raideur de la nuque, de la confusion, une perte d’équilibre et des convulsions parfois précédées de diarrhée ou d’autres symptômes gastro-intestinaux. Une infection invasive se propage au-delà du tractus gastro-intestinal. Chez les femmes enceintes, l’infection peut provoquer des fausses couches, des mortinaissances, un accouchement prématuré ou une infection potentiellement mortelle du nouveau-né. L’infection est traitée avec des antibiotiques.

Les personnes appartenant aux catégories à haut risque comprennent les personnes enceintes, dont le système immunitaire est affaibli ou qui sont plus âgées. Toute personne appartenant à ces catégories qui présente des symptômes pseudo-grippaux dans les deux mois suivant la consommation d’aliments contaminés doit consulter un médecin et informer le fournisseur de soins de santé de la consommation d’aliments contaminés.

Les consommateurs ayant des questions concernant le rappel peuvent visiter www.alexanderhornung.com ou contacter Kerri McClimen, vice-président des communications, au (773) 746-7077 ou kerrim@alexander-hornung.com. Les consommateurs qui ont des questions peuvent également appeler la ligne d’assistance aux consommateurs d’Alexander & Hornung au 1-866-866-3703.