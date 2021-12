234 000 livres ont été vendues alors vérifiez votre réfrigérateur maintenant

Le Food Safety and Inspection Service (FSIS), qui fait partie du département américain de l’Agriculture, a récemment annoncé un rappel massif impliquant près de 235 000 livres de produits de porc. Bien que certains rappels aient une portée limitée, ce rappel de viande particulier est extrêmement étendu. La cause sous-jacente du rappel, comme nous l’avons vu avec d’autres rappels d’aliments, est que les aliments en cause peuvent être contaminés par Listeria monocytogenes.

Les articles particuliers visés par le rappel comprennent les produits de jambon entièrement cuit et de pepperoni. Par conséquent, si vous possédez l’un des produits énumérés ci-dessous, vous devez le jeter immédiatement.

Comment identifier les articles soumis au rappel de viande

Source de l’image : Perdue Premium Meat Company

Les produits de porc en cause proviennent d’Alexander & Hornung, qui fait partie de Perdue Premium Meat Company. Vous pouvez voir la marque sur tous les différents emballages ici.

Les articles spécifiques en cause comprennent les produits de jambon fumé Wellshire Wood, les produits de jambon Alexander & Hornung, le jambon tranché du club de restauration, les produits de jambon Garett Valley Farms, les produits de jambon Buther Boy, le pepperoni de marque Five Star et le steak de jambon fumé au noyer Big Y avec os. Vous pouvez consulter la liste exhaustive, ainsi que plus de détails sur chaque produit individuel, ici.

Notez que tous les produits faisant l’objet du rappel de viande ont une date de péremption qui se situe quelque part entre le 15/12/2021 et le 04/05/2022. Encore une fois, toute personne possédant ces produits doit s’en débarrasser le plus rapidement possible.

Tous les produits de viande rappelés étaient disponibles à l’achat dans des magasins de détail à travers le pays. Il convient également de noter que les produits à base de viande portent avant tout une étiquette indiquant EST. M10125. Ceci est visible dans le logo USDA lui-même.

Symptômes de Listeria à connaître

Listeria peut causer un large éventail de symptômes inquiétants. Par exemple, Listeria chez les adultes en bonne santé peut provoquer des symptômes tels que des douleurs à l’estomac, des nausées, des maux de tête, de la fièvre confusionnelle et de la diarrhée. Les symptômes sont généralement plus graves chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Une infection à Listeria chez la femme enceinte peut entraîner plusieurs complications. Dans certains cas, cela peut entraîner une fausse couche ou une mortinaissance.

À la lumière de ce qui précède, les consommateurs qui ont des questions sur le rappel de viande peuvent appeler la ligne d’assistance téléphonique Alexander & Hornung au 1-866-866-3703. Les consommateurs peuvent également envoyer un courriel à Kerri McClimen, directrice d’Alexander & Horung, au 773-746-7077. Son e-mail est kerrim@alexander-hornung.com.

À ce jour, aucun effet indésirable des produits ci-dessus n’a été signalé. Cependant, comme les produits peuvent encore être dans les réfrigérateurs, tous ceux qui achètent les produits ci-dessus devraient regarder leurs congélateurs. Et si vous avez peut-être consommé ce produit, vous devriez consulter un professionnel de la santé dès que possible.