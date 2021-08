23e journée de la J1 Japanese League : aperçu du duel Tokushima Vortis

in

08/08/2021 à 12:01 CEST

Le Tokushima jouera son vingt-troisième match en J1 Japanese League contre Crevette Osaka, qui aura lieu lundi prochain à 12h00 au Stade de la sueur de Pocari.

Le Tokushima Vortis affronte la vingt-troisième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après le match nul du dernier match disputé contre le Shimizu S-Pulse. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des 22 matchs disputés jusqu’à présent, avec 18 buts pour et 28 contre.

Pour sa part, Crevette Osaka ne pouvait pas faire face à la Vissel Kobé lors de son dernier match (1-2), il arrive donc à la rencontre avec le besoin de reconquérir la victoire sur le terrain de Tokushima Vortis. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison de la J1 Japanese League, le Crevette Osaka il en a remporté sept avec un bilan de 16 buts pour et 21 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Tokushima Vortis ils ont gagné deux fois, perdu cinq fois et fait match nul quatre fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, se montrant ainsi comme une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Crevette Osaka Il a gagné quatre fois et a fait match nul trois fois dans ses 11 matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Tokushima Vortis pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de Tokushima VortisEn fait, les chiffres montrent une égalité pour l’équipe à domicile. La dernière fois qu’ils ont joué le Tokushima et le Crevette Osaka dans ce tournoi c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un 2-1 favorable au Crevette Osaka.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les visiteurs ont un avantage de six points par rapport au Tokushima Vortis. L’équipe de Dani poyatos Il entre en jeu en dix-septième position et avec 20 points avant le match. Quant au rival, le Crevette Osaka, est treizième du classement avec 26 points.