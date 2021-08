23e journée de Major League Soccer : aperçu du match des Portland Timbers

08/04/2021 à 04:30 CEST

Jeudi prochain à 04h30 se jouera le match de la vingt-troisième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Bois de Portland et à Tremblements de terre de San José dans le Parc de la Providence.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de Bois de PortlandEn fait, les chiffres montrent 10 victoires et trois nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Tremblements de terre de San JoséEh bien, ils l’ont fait les huit dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Bois de Portland et le Tremblements de terre de San José Dans cette compétition, c’était en mai 2021 et s’est terminée par un résultat de 0-2 en faveur des locaux.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de deux points en faveur de Bois de Portland. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec 19 points au classement. En revanche, les visiteurs totalisent 17 points et occupent la onzième position de la compétition.